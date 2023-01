La furia de Julieta de Gran Hermano contra la AFIP: “¿Por qué les tengo que pagar?”

Julieta de Gran Hermano disparó contra la AFIP

Las horas pasan, los días corren y el tiempo se hace cada vez más largo en Gran Hermano. El reality de Telefe transita momentos turbulentos, con las esquirlas del ingreso de los nuevos participantes y la reciente salida de Constanza Romero, una de las jugadoras más fuertes. Sin embargo, hay momentos en los que baja la tensión y los hermanitos se prestan a charlas más distendidas, en los que los bandos se dispersan y el intercambio fluye sobre las temáticas más variadas.

Algo de esto ocurrió en el jardín de la casa, cuando Julieta Poggio, Walter Alfa Santiago y Nacho Castañares, quien advirtió que al salir del certamen les iba a caer la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) porque habían estado en televisión. La frase, dicha al pasar, causó gran impacto en Julieta, que lanzó una exclamación de queja como previa a un discurso contra el organismo encargado de la recaudación impositiva.

“La AFIP es mi peor pesadilla. No quiero pagar, es mi trabajo, ¿por qué les tengo que pagar a ellos? ¿quién mier… son?” señaló la actriz muy enojada, mientras Alfa intentaba distraerla con algunas bromas y le propuso ofrecerse como promotora en las campañaas publicitarias de la administración.

Pero la joven volvió al asunto y continuó con su discurso. “Que miedo que me da la AFIP, que me hagan pagar cosas, no me jodan, es mi plata, es mi trabajo, ¿Qué les pasa? Ladrones. ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿En Estados Unidos hay AFIP?”, y la pregunta cayó como anillo al dedo a Alfa, que residió unos cuantos años en Miami: “En Estados Unidos no pagás los impuestos y te meten preso”, sentenció.

Por qué tiene que haber eso? Por qué hay que darles plata, por la jubilación?, siguió Julieta. “Para mantener el país”, respondieron casi a dúo. “¿Cómo te pensas que hacen las calles, que ponen semáforos, luces que usamos todos?”, replicó Nacho, pero Julieta seguía con su queja.

“Si hiciste cien lucas, 35 mil pesos tenés que pagar”, ejemplificó el joven, pero no hizo más que enojarla. “No quiero pagar. Te da bronca, es tu plata, ahora ganamos Gran Hermano y hay que pagarles”, razonó. “Si ganás, en lugar de 15 millones te llevas 9″, explicó Nacho, aplicando el cálculo proporcional sobre el monto anunciado del premio y provocando el último rezongo de su compañera.

Gran Hermano 2022: El pedido de Julieta por su cumpleaños

Por estos días, Julieta enfrenta otra negociación dentro de la casa. Es que el próximo lunes cumple 21 años y los celebrará en pleno aislamiento. Aprovechando que no está nominada y su continuidad esta semana está a salvo, la participante fue al confesionario a hablar del festejo directamente con Gran Hermano.

La actriz comenzó expresando su frustración porque el época de vacaciones atenta contra la organización de su fiesta. “Siempre tuve la ilusión de tener una pool party, pero ¿qué pasa? Nunca tengo invitados y tampoco tengo pileta. Sería como mi sueño frustrado. y esta es la primera vez donde vivo en una casa con pileta y aparte invitados no van a faltar porque van a estar obligados a venir, y no creo que tengan nada mejor que hacer”, señaló en relación a los otros hermanitos.

Gran Hermano se tomó un día para pensarlo y le realizó una contrapropuesta: accedía a organizar el festejo pero para ello debía cumplir una misión secreta: lograr que Walter y Ariel realicen juntos una coreo marcada por ella. Tan sabido es que la actriz es una gran bailarina como que los dos hombres representan en este momento a la rivalidad más importante de la casa, por lo que tendrá que trabajar.

Los que se movieron rápido fueron los internautas, que descubrieron una mentira en las palabras de Julieta, ya que el año pasado festejó su cumpleaños con una pool party. Así lo demostraban sus redes sociales, con imágenes de la celebración de sus 20 años. ¿Le dará el gusto Gran Hermano de tener una segunda oportunidad?





