Luisana Lopilato mostró lo que no le puede faltar en los ensayos de Casados con hijos

Este jueves 5 de enero se estrenará la versión teatral de Casados con hijos en el Gran Rex y Luisana Lopilato volverá a subirse a las tablas de su Argentina natal para darle forma una vez más a la desopilante Paola Argento. Es que desde que la actriz se instaló en Canadá y formó familia junto al cantante Michael Bublé, no había sido parte de elencos de producciones televisivas ni teatrales en el país.

Aunque los primeros ensayos se realizaron a través de videollamada dada la distancia, finalmente los protagonistas Guillermo Francella, Florencia Peña y su hermano Darío Lopilato se encontraron con Luisana para poder pasar las escenas de manera presencial. Y ahora, con todo este rodaje íntimo a cuestas, están en plena cuenta regresiva esperando el ansiado estreno.

Lopilato se instaló temporalmente en la Argentina y, a través de sus redes sociales, compartió parte de lo que es su rutina previa a uno de los últimos ensayos previos a la primera función. Y en su más reciente publicación, subió un video en donde se la puede ver cuando entra al teatro.

“Bueno, falta cada vez menos para entrar y hacer Casados con hijos. No veo la hora”, comenzó contando la mamá de Noah, Elías, Vida Amber y Cielo Yoli Rose en las imagenes en las que se la veía bajando de un vehículo y caminando por la icónica calle Corrientes hasta la puerta del teatro.

En el breve trayecto iba mostrando las cosas que llevaba en sus manos y reveló cuáles son los particulares objetos que no pueden faltarle en tan importante rutina. Y describió divertida: “Acá estoy, madre. Traje sacaleches y melón, que es muy importante para estar hidratada en este calor que hace en Buenos Aires”.

Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, Marcelo de Bellis yJorgelina Aruzzi, el elenco completo de la versión teatral de Casados con hijos

La expectativa es cada vez mayor. Y es que, después de que el estreno se viera postergado por la pandemia y de que salieran a la luz los conflictos con Erica Rivas, quien finalmente no será de la partida, la versión teatral de Casados con hijos está por cristalizarse. Al elenco original, integrado por Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato y Marcelo de Bellis, se les sumó Jorgelina Aruzzi.

Gustavo Yankelevich conversó en un móvil con LAM y confirmó que la actriz será la nueva pareja del personaje de Dardo Fuseneco, interpretado por Marcelo De Bellis. “Es la nueva pareja de Dardo, que es el vecino de Pepe y a partir de ahí, todo lo que sucede con ese personaje, pero no es un reemplazo”, dijo.

Así fue el primer ensayo de Casados con hijos

Gustavo además contó, que la incorporación de Jorgelina Aruzzi a Casados con Hijos, surgió a raíz de que Érica Rivas se desligara del proyecto. “Lamentablemente no nos pusimos de acuerdo con Érica, empezamos a buscar a alguien... Una actriz para que haga un personaje que no tiene nada que ver con lo que hacía Érica”, insistió Gustavo Yankelevich.

“Es un personaje que nada que ver al de Érica, no es amiga de Moni. Llega del exterior”, sostuvo el productor. Y aclaró que quienes quieran ver la obra deberán trasladarse a Buenos Aires. “Empezamos la noche de Reyes y terminamos el último domingo de febrero porque Luisana no puede hacer más que ese tiempo. Son más o menos 80 funciones. No habrá gira”, cerró.

Seguir leyendo: