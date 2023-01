Adriana Aguirre estalló de furia y casi abandona un móvil en Mar del Plata: “¡Agresiones, no!”

Adriana Aguirre estalló de furia y casi abandona un móvil en Mar del Plata (Foto: Captura América)

Después de un 2022 con muchos altibajos, Adriana Aguirre llegó a la ciudad de Mar del Plata a presentar la obra La historia de un ídolo, junto a Ricardo García. Y su presencia no pasa nunca desapercibida. En una de las primeras notas que brindó ya demostró su fuerte enojo ante las críticas recibidas.

Sin embargo, unos meses antes, la exvedette tuvo que atravesar un duro golpe junto a su pareja en un accidente automovilístico que tuvieron en la ruta 2. Si bien en ese momento ambos salieron ilesos, tuvieron que ser trasladados al hospital de Chascomús en una ambulancia.

El vehículo en el que se encontraban Aguirre y García volcó. Este hecho había ocurrido en septiembre pasado, en la ruta que conduce a Mar del Plata. Pese a encontrarse fuera de riesgo, en los primeros instantes la pareja estuvo en estado de shock por el impacto.

Y a principios del año pasado, García había tenido que someterse a una intervención cardíaca en donde le hicieron cuatro by pass. Desde la clínica, el mediático había comentado: “Que te digan que te van a operar del corazón, que te van a abrir, uno que no entiende nada, te da un susto. Tenés miedo, concretamente, a la muerte”. Así fue como por esos días, Ricardo García le había confirmado a Teleshow que, luego de realizarse varios estudios, le habían detectado que tenía tres arterias tapadas, dos casi al 70% y la otra, al 99%.

Adriana Aguirre casi abandona un móvil en Mar del Plata (Foto: Captura TV)

“Hace unos cuantos meses que sentía un pequeño dolor en el lado izquierdo del pecho cuando caminaba muchas cuadras. Me paraba unos diez segundos y se me pasaba. Era como si fuera un shock eléctrico”, dijo en aquél entonces, y siguió: “Primero me revisaron con unos aparatos y después me subieron a una cinta. Y cuando me llevaron a velocidad cada vez más rápida, empecé a sentir la misma molestia que sentía cuando caminaba muchas cuadras”, había agregado.

En esta oportunidad, el 2023 los recibió muy bien de salud, ya que ambos se encuentran en perfecto estado, y dispuestos a trabajar en su obra teatral. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y así fue como estas despertaron la furia de la actriz.

Al aire de Intrusos del espectáculo, el ciclo de América, la periodista Marcela Tauro le contó a Aguirre cuáles eran los comentarios negativos que se dicen sobre ella. “Vamos a ser sinceros, a vos te acusan de que el año pasado habrías tenido una relación con alguien de la municipalidad”, le disparó sin filtro la panelista. Y en ese momento, Adriana estalló de furia. “¡Así yo no sigo, con este tipo de discriminaciones hacia mi persona levanto el móvil”, gritó. Y continuó: “No estoy acá para que me agredan. A mí me costó mucho preparar este espectáculo”, remató la actriz.

Adriana Aguirre estalló de furia y casi abandona un móvil en Mar del Plata (Foto: Captura América)

Todo había comenzado cuando el productor teatral Dany Mañas había insinuado a través de Facebook que el espectáculo de Aguirre y García significaba una verdadera “degradación cultural” para la ciudad. También se dijo que el hecho de que la pareja esté presentando la obra en el prestigioso Teatro Colón de La Feliz se debía a una supuesta relación que la actriz habría tenido el año pasado con alguien de la Municipalidad de la ciudad.

Cuando García escuchó ese relato, tomó la palabra para defender a su esposa. “Es envidia, ¡son cincuenta años de carrera que tiene Adriana! Su primera película fue con Palito Ortega y Libertad Lamarque. Además hizo veinte películas más y compartió cartel con Sandro. ¡Y fue amiga de Leonardo Favio! ¡A ver si lo entienden!”, arremetió con la energía que lo caracteriza.

Por su parte, Adriana destacó: “Lo que no puede ser es que con mis cincuenta años de carrera no haya conseguido lugar en la Avenida Rivadavia y me haya tenido que poner a buscar otro teatro. ¡No me interesa lo que digan otros artistas en el backstage!”.

Seguir leyendo: