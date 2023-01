El particular look de Camila para limpiar el baño de la casa de Gran Hermano 2022 que se volvió viral

En microbikini y tacos, el particular look de Camila para limpiar el baño de la casa de Gran Hermano 2022

Camila Lattanzio ingresó al reality gracias al repechaje y, en tan solo dos semanas, supo ganarse el cariño de la gente con el menor porcentaje de los votos para salir de la casa de Gran Hermano 2022 en la gala de eliminación pasada. También, la joven se integró rápidamente a los participantes y se transformó en una de las jugadoras con más afinidad que tiene la competencia.

La competidora se catalogó como una amante de la limpieza y, cuando no puede dormir, agarra la escoba y el trapo de piso y asea toda la casa más famosa del país. En este sentido, Camila sorprendió a los fanáticos del programa con un particular pero sensual look para dejar el baño en las mejores condiciones.

La chica oriunda de Ituzaingó se calzó una microbikini negra con unos tacos del mismo color y limpió a fondo el baño de Gran Hermano. Con guantes rosas, la jugadora causó furor en las redes por el outfit elegido y se posiciona como una de las favoritas con el correr de los días.

“La limpiadora aesthetic”, escribió un usario en Twitter con el desopilante momento de la neuva jugadora de la competencia conducida por Santiago del Moro. “La amo”, “Es Susan de Desperate Housewives”, Por lo menos limpia, Ariel ni eso” y “Siento que es Britney en un video musical pero limpiando”, son algunos de los comentarios que los fans dejaron en el tuit.

Camila Lattanzio

La nueva ingresante sorprendió a la casa más famosa del país con su excéntrica entrada que no cayó del todo bien entre las chicas. Julieta Poggio fue la primera en decir que trataría de ignorar a la jugadora pero la simpatía de la competidora le jugó en contra y se volvieron compinches en muy poco tiempo.

“Yo vengo a revolucionar la casa de Gran Hermano”, confesó Camila desde el arranque del video presentación ante el público, previo a ingresar a la casa. Lattanzio detalló que es pianista, que toca hace 12 años música clásica, pero que en cuarentena entendió que eso no era lo suyo. “A mí me gusta cantar cumbia”, explicó sobre el cambio radical que planea darle a su vida.

Respecto a su información personal, luego de la muerte de su padre hace algunos meses, contó que se hizo cargo de la agencia de autos familiar, con más de 25 años de trayectoria. Entre otras cosas se supo que tiene una hermana gemela que también fue tentada a ingresar al reality, pero debido a que es futbolista profesional, prefirió priorizar el deporte. Con un chancho como mascota, también advirtió que se baña hasta 4 veces por día. “Entro para demostrar la persona que soy, no voy en busca de nadie, no voy a hacer amigos, voy a mostrar lo que es Cami Lattanzio”, sentenció.

