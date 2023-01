Gran Hermano 2022: el ida y vuelta entre Julieta y Marcos que despertó pasión entre sus seguidores

Gran Hermano - La confesión de Julieta a Marcos

La convivencia dentro de la casa más famosa del país genera tanto odio como unión entre los participantes. Es que después de tres meses se logran mostrar tal cual son y se acercan o alejan de las personas según su afinidad, más que por estrategia. Así, por caso, son varios los ejemplos de relaciones que solo fueron incentivadas por el juego más que por lo que dictaba el corazón. En esta oportunidad, quien abrió su corazón para luego arrepentirse o al menos no mostrarse vulnerable frente al otro, fue Julieta.

La actriz y modelo, cuyo novio la espera fuera de la casa, se encontraba en la cocina acompañada por Marcos, mientras los demás integrantes de la casa se encontraban en el patio. Fue en ese instante en que ella, sin dudarlo, disparó: “Sos hermoso vos”. Ante esta afirmación, él quedó perplejo y su única reacción fue una interjección como dando a entender que no llegó a escuchar el mensaje de ella. “Sos hermoso”, volvió a repetir la joven, como para que no queden dudas de cuál era el mensaje que quería transmitir.

“¿Por qué?”, cuestionó él, a lo que ella siguió como si nada con la conversación, y entregándole un vaso le preguntó si no podía llevarlo afuera “porque yo le llevo a Cami”. “¿Pero qué me dijiste?”, insistió Marcos, a lo que una impávida Julieta retrucó “si se lo llevás a Maxi”. “Pero antes, ¿qué me dijiste?, acorraló él, a lo que ella con una sonrisa en su rostro le aclaró “que sos el mozo”, lo que terminó por descolocar a Maxi, que paso siguiente continuó con su camino al exterior.

Julieta Poggio junto con su novio, Lucca Bardelli

Tras la viralización de las imágenes, desde las redes sociales comentaron cada una de las instancias del video, con expresiones como “el novio de Julieta acaba de fallecer”, o “los nervios de Marcos los puedo sentir desde acá”, “es mucho más lindo Marcos que el novio igual, con todos mis respetos al novio, pero me enseñaron a decir la verdad. Se nota que hay tensión y química entre ambos” o incluso el “Marcos es yo cuando me encara alguien”. Sin embargo, hay otros que dan por tierra con todos estos comentarios, aclarando que lo único que hizo la joven fue decir “sos el mozo”, y que cualquier otra interpretación es errónea.

Julieta Poggio, quien a fuerza de buenas vibras y su destacada actitud terminó ganándose el cariño de los televidentes, hasta antes de ingresar a la casa trabajaba como modelo e influencer: esto se confirmó luego de que trascendieran sus imágenes en diferentes locales de ropa. Incluso, se conoció que tuvo experiencia como actriz, al haber trabajado en series y películas.

En las pasadas vacaciones de invierno Julieta Poggio trabajó junto a Lola Latorre, Chopa Montoya, Martu Morales, Tini Dominguez, Juli Castro y su propia hermana, la influencer Lola Poggio, en una obra teatral que se presentó en el Teatro Picadero con gran éxito. La misma se tituló Amor Propio y contaba la historia de 7 protagonistas adolescentes que poseían problemas, dudas y miedos con los que podían sentirse identificados muchos jóvenes.

De niña había formado parte de la película Papá por un día, rodada en el año 2009 y protagonizada por Nicolás Cabré, Luisana Lopilato y Gimena Accardi. Fue la esposa de Nico Vázquez quien se encargó de compartir con sus seguidores el afiche del film que marcó el debut cinematográfico de la hermanita. “Un surtidito y en el final una yapa que seguro no sabían”, escribió en un posteo que publicó en su cuenta de Instagram y en el que, entre muchas imágenes variadas, desempolvó el afiche del film dirigido por Raúl Rodríguez Peña y producido por Pablo Bossi y Carlos Mentasti. Allí puede verse a la joven cuando tenía apenas 7 años, abrazando al perrito que tenía como mascota en la historia. Asimismo, en 2009 interpretó a Olivia en la tira juvenil Consentidos, junto a Natalie Peréz.

