Gran Hermano 2022: el comportamiento de Ariel Ansaldo que generó nuevas críticas en las redes sociales

El comportamiento de Airel que generó críticas en las redes sociales

El reality de Gran Hermano 2022 (Telefe) ha logrado cautivar al público y cada gala genera altos índices de audiencia. Recientemente, en las redes sociales se viralizó un llamativo video de Ariel Ansaldo, uno de los participantes que ingresó a la casa en un repechaje.

En el mencionado episodio, el parrillero de 44 años, oriundo de Berazategui, aparece sentado en la mesa mientras se pasa una servilleta por distintas partes de su cuerpo. Esta actitud fue muy criticada por los seguidores del reality conducido por Santiago del Moro. “Ariel no cuesta nada una duchita...”, opinó un usuario. Mientras que otra persona señaló: “¿En el comedor? Señor vaya al baño que igual se puede sentar ahí o en la pieza, no sea asqueroso”, escribió en referencia a que se trataba de una actitud que no es adecuado realizarla en un espacio público, en el que interactúa con sus compañeros.

Esta no es la primera vez que Ariel tiene un comportamiento de este estilo. Hace unos días, el hermanito decidió cambiarse el traje de baño en medio del patio y sentado sobre uno de los sillones de la mesa exterior. Por este comportamiento tuvo una discusión con su compañero, Walter Alfa Santiago.

Todo comenzó cuando tras haber sido salvado de la eliminación en la gala del lunes, decidió disfrutar de una tarde de pileta. Y, después de nadar un rato, se dirigió a la galería, dónde se quitó la malla, se sentó y, cubriendo sus partes íntimas con una toalla, procedió a ponerse un short seco sin preocuparse por quienes lo miraban a su alrededor.

Indignado frente a esta situación, Walter no se quedó callado. “Puaj... Loco... en pelotas en el sillón, que asco me da”, dijo enojado. Luego se dirigió a Maxi buscando su complicidad . “Mirá cómo pone las bolas en el sillón. Puaj... en pelotas en el sillón, qué asco, qué asco que me da”, protestó. Pero el cordobés siguió con su rutina de entrenamiento sin darle mayor importancia a la situación.

Gran Hermano 2022: fuerte discusion entre Alfa y Ariel

Así, después de pararse como para ingresar a la casa, Alfa se dirigió al nuevo participante y lo increpó: “Hay que cambiarse en el baño. No podés estar en bolas en el patio...”. Pero Ariel le respondió con un lacónico: “No me hinchas las bolas”. Entonces, cada vez más molesto, el exvendedor de autos le retrucó levantando el tono de voz: “No, no hincho las bolas... es una cuestión de convivencia. Estás en bolas en una silla que después usan todos. No me gusta usarla”.

Más tarde, los participantes volvieron a pelearse. La discusión arrancó cuando el parrillero decidió destacar el voto telefónico con Walter, a quien el público salvó en reiteradas ocasiones. Lejos de ser una charla amena, o de debate sobre el juego, terminó en una discusión. “Yo te recibí con la mejor e intentaste tirarme mierda desde el primer momento. Intentaste tirarme mierda en la cena. Entonces, te lo vuelvo a decir: ¡no me hablés más! A ver si entendés. Yo le hablo a la gente que tengo ganas y con la gente que estoy bien”, le aclaró Alfa.

“Te voy a hablar porque no me queda otra. No me importa lo que te interesa a vos, estamos acá para hablar, boludo”, le respondió Ariel. “Te voy a hablar. Ahora más que nunca. Hasta que me saques te voy a hablar. Todos los días”, agregó el polémico participante.

La discusión que comenzó en la cocina, mientras Ariel lavaba la vajilla, continuó más tarde en el jardín frente a algunos de sus compañeros que disfrutaban del aire libre. Allí, Walter -que estaba sentado en la galería de la casa- le pidió al jugador que no se metiera en la pileta ya que le había puesto decantador y quería pasarle el barrefondo. Y le indicó que debía esperar 10 minutos. Sin embargo, Ansaldo decidió meterse al agua y no escuchar el pedido de Alfa, quien terminó insultándolo por lo bajo: “Es un pelotudo, ¿qué va a ser?”.

