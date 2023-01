Los famosos se unen pidiendo justicia por Fernando Báez Sosa

Los padres de Fernando Báez Sosa pidiendo justicia (Foto: Gastón Taylor)

Lo atacaron a golpes entre varios, impidiendo que sus amigos pudieran acudir en su ayuda. Y no fueron capaces de detenerse ni siquiera cuando lo vieron tirado inconsciente en el suelo, con su torso desnudo y ya sin reacción. Entonces decidieron darle la patada final que terminó con su vida. “Caducó”, fue el término que utilizaron sus asesinos para anunciar que Fernando Báez Sosa, de apenas 18 años de edad, estaba muerto. Luego se cambiaron la ropa y se fueron a comer hamburguesas. Era la madrugada del 18 de enero de 2020. Y, desde entonces, toda la sociedad está pidiendo justicia.

Nico Vázquez y Gimena Accardi mostraron la intimidad de la fiesta que Messi organizó en Rosario El actor y su mujer, muy amigos del futbolista, fueron parte de la celebración que el astro hizo con los campeones del mundo. Y no dudaron en compartir las imágenes de esa noche inolvidable VER NOTA

El brutal ataque ocurrió en la puerta del boliche Le Brique de la ciudad balnearia de Villa Gesell, adonde el joven había viajado para disfrutar de unas vacaciones. Su mamá, Graciela Sosa, se enteró de que su hijo había sido trasladado a un hospital por una llamada telefónica que la alertó de lo ocurrido. Y viajó hasta esa ciudad pensando que iba a tener que cuidarlo. Pero Fernando ya estaba en la morgue. Y fue su padre, Silvino Báez, quien tuvo que ir a reconocerlo. “Fue duro porque una parte de mí estaba tirada en una bandeja de acero inoxidable con la cabeza reventada... Estaba chorreando sangre por todos lados. No lo podía tocar”, contó el hombre haciendo llorar a un país entero.

Después de tres años, este lunes comenzó en el Tribunal Oral Criminal N° 1 de Dolores el juicio a los ocho imputados por el asesinato de Fernando: Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Ciro, Lucas y Luciano Pertossi. La defensa pidió la nulidad del proceso, pero el tribunal se la negó. Y las imágenes del horror volvieron a repetirse tanto en la sala del juzgado como en los medios de comunicación, que siguen el minuto a minuto de las declaraciones de los testigos.

Guillermina Valdés habló de su vínculo con Tinelli: “Soy re amiga de Marce, si tiene a una chica me va a contar” La actriz dio detalles de la excelente relación que mantiene con el conductor y padre de su hijo menor, Lolo VER NOTA

Así las cosas, fueron muchos los famosos que se unieron en el pedido de #JusticiaPorFernando que se gestó de manera espontánea en las redes sociales. Algunos lo hicieron compartiendo la foto del joven y el hastag con el reclamo. Otros optaron por repostear publicaciones de cuentas que vienen siguiendo el caso. Y también estuvieron los que decidieron dejar alguna reflexión.

El mensaje que decidieron publicar Guillermina Valdés y Cathy Fulop en Instagram

“10 padres, 10 madres y ninguno pidió perdón. Ahí te das cuenta que todo empieza por casa”, dice el texto escrito a mano que decidieron compartir Guillermina Valdés y Catherine Fulop de la cuenta @cuestionatee. Mica Tinellli, por su parte, reposteó una publicación de ese mismo medio con la foto de los padres de la víctima y agregó un “Por favor”, junto a un emojie de ruego.

El pedido de Mica Tinelli en Instagram

De la misma manera, el Pollo Álvarez, la China Suárez, Nico Vázquez y Calu Rivero compartieron un posteo de esa cuenta que comienza diciendo: “Soy Fernando Báez Sosa. El 18 de enero de 2020 salí a divertirme con mis amigos y mi novia a un boliche en Villa Gesell.En un momento le tiramos sin querer un poco de bebida en la camisa de un chico, le pedimos disculpas pero no entendieron que fue sin querer.A la salida del boliche me agarraron entre 8 y me golpearon hasta matarme, 2 más filmaban todo y se reían de mi, siendo cómplices de todo. Me golpearon tanto que incluso hasta después de que muera me siguieron dando patadas. Me dejaron tirado y se fueron a comer a McDonald’s para festejar que habían matado a “un negrito” como dijeron. Ya pasaron 3 años y todavía no obtuve justicia. Lo cuento yo porque Fernando Báez no puede”.

Los reposteos del Pollo Álvarez, la China Suárez y Nico Vázquez en Instagram

Calu Rivero compartió una foto de los padres de Fernando en Instagram

Marcela Kloosterboer, en tanto, compartió una publicación que decía: “Justicia por Fernando. Justicia es Perpetua. No falleció, lo mataron. No hubo pelea, lo emboscaron. No fue una desgracia, fue un crimen”.

El reclamo de Marcela Kloosterboer en Instagram

Y Mauro Szeta, mostrando la cara de los ocho imputados, hizo un texto que muchos utilizaron para sumarse al reclamo: “Lo insultaro. Le dijeron negro. Lo invitaron a pelear. Lo rodearon. Le pegaron entre 5. Lo filmaron. Festejaron. Se abrazaron. Escaparon. Se dividieron. Se limpiaron su sangre. Se cambiaron de ropa. Se sacaron una selfie. Sonrieron. Comieron hamburguesas. Acusaron a un inocente”.

El tuit de Mauro Szeta

Seguir leyendo: