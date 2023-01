Pachu Peña habló tras el fuerte accidente que tuvo en la ruta: “Me iluminaron mis padres y Dios”

Pachu Peña reveló detalles del terrible accidente de automóvil que vivió el primer día del año (Foto: Instagram)

“La saqué barata”, comienza diciendo Pachu Peña en comunicación telefónica con Teleshow luego de haber sufrido un terrible accidente automovilístico el día 1 de enero.

El actor cómico, que está protagonizando la obra de teatro Un plan perfecto, en Carlos Paz, junto a Paula Chaves, Pedro Alfonso, Romina Gaetani, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y Agustina Agazzani, se encontraba viajando desde Buenos Aires a Córdoba para retomar la temporada de verano.

“Fue un susto tremendo, yo venía manejando con mucha lluvia en el tramo de la autopista Rosario - Córdoba y un poco antes de llegar a Leones, en un momento no sé si fue por un charco o por un pozo pero el auto se me fue de control. Calculo que por la tormenta que había el auto patinó y no me dio lugar a controlarlo”, contó el humorista todavía conmocionado por la tragedia que pudo haber ocurrido.

Y luego continuó: “Di un par de giros, de trompos sobre la autopista pero gracias a Dios no venía nadie detrás. Por suerte yo había salido muy temprano y venía muy concentrado, escuchando música en el auto, incluso sin el celular encima”, aclaró Peña mientras relató lo sucedido. Enseguida agregó: “Afortunadamente estaba solo también porque podría haber sido terrible. Terminé golpeando contra el guardarrail del lado izquierdo, es decir que terminé con el auto en dirección contraria al sentido de los autos, y venía viendo cómo venían los otros autos de frente que se iban acercando”.

El actor contó que se mantuvo tranquilo en todo momento a pesar del estado de shock después de una situación como la que le tocó vivir. “En ese momento pararon varios autos con familias a preguntarme si estaba bien, y se sorprendieron al verme ahí cuando bajé del auto”, relató ya más calmo con el correr de los días.

Finalmente, Pachu admitió que el accidente podría haber sido un desastre. Ya sin muchas más palabras para referirse a la traumática experiencia, el humorista del clásico ShowMatch fue contundente: “Viví un susto muy grande y la saqué barata porque podía haber sido una tragedia si venía alguien más cerca a mi auto. Así que creo que me iluminó Dios o mis padres, no sé bien, pero sé que podría haber sido tremendo. Solo fue un susto muy grande”.

Después del terrible hecho, Pachu no tuvo necesidad de ser internado porque se encontraba en perfecto estado de salud, aunque solo con unos leves dolores en el cuerpo. Y tal es así que este lunes pasado volvió a presentarse en la obra en la que participa en el majestuoso Teatro del Lago, que ya lleva once temporadas sobre el escenario. Se trata de una divertida comedia para toda la familia que promete ser la favorita de los turistas que visiten la ciudad serrana. Con producción de DABOPE, a cargo de Chato Prada, Ezequiel Corbo y Federico Hoppe, cuenta con la dirección de Carlos Olivieri y ofrece una trama de enredos desopilantes, como los que les gusta al público.

El elenco completo de Un plan perfecto, donde participa Pachu Peña (Foto: Mario Sar)

Aunque algunas de las obras teatrales de Carlos Paz tuvieron que suspender sus presentaciones por casos de Covid-19 de algunos de sus integrantes, al humorista asegura que ellos nunca tuvieron que parar. “Por suerte nosotros desde el 27 de diciembre que estrenamos nunca tuvimos contagios dentro del elenco”, aseguró ya completamente restablecido y feliz de encarar una nueva temporada veraniega en la ciudad que tantas alegrías le ha brindado a lo largo de su carrera.

