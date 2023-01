Sol, playa y relax: los días Lali Espósito en Punta del Este

Lali Espósito disfruta de sus vacaciones esteñas (Ramiro Souto)

En los primeros días de su estadía en Punta del Este, Lali Espósito optó por quedarse en la piscina de la chacra en la que se encuentra alojada. Sin embargo, a medida que el clima fue mejorando, la cantante comenzó a bajar a una de las playas más alejadas de ese balneario uruguayo para disfrutar del sol y la playa. Por caso, en la tarde de este martes, la intérprete de Disciplina se dejó ver luciendo una microbikini negra mientras se daba un chapuzón en el mar y, luego, compartió una distendida charla, con mate incluido, junto a un grupo de amigos.

El 2022 fue un año de lo más productivo a nivel laboral para Lali. Además de la extensa gira con la que recorrió todo el país, algunas ciudades de Latinoamérica, España y hasta Israel, la también actriz grabó de la segunda temporada de Sky Rojo, fue jurado en La Voz Argentina, participó como columnista en El Hormiguero y se dio el lujo de protagonizar y producir la serie El fin del Amor. Pero, como si todo esto fuera poco, cuando la selección nacional llegó a la final del Mundial de Qatar, fue convocada para cantar el Himno en la previa del partido con Francia que consagró campeón del mundo el equipo capitaneado por Lionel Messi.

Lali se encontraba junto a Marley grabando imágenes para el ciclo Por el mundo mundial, cuando le llegó la inesperada propuesta. “Ayer recibimos un llamado, nos preguntaron: ‘¿Está Lali? nos gustaría que cante el Himno’”, reveló el conductor de Telefe. “¿Cómo? ¿Mañana?”, se preguntó sorprendida la cantante, que de inmediato tuvo que comenzar con los preparativos para su gran presentación.

“Cero preparación. Me los llevé a todos al shopping. Todo me quedaba muy grande y no había tiempo”, detalló Lali, quien finalmente terminó comparando un vestido negro con un solo hombre de una reconocida firma francesa, al que le tuvo que mandar a hacer un dobladillo. Para colmo, el protocolo no le permitía ingresar al campo de juego del Estadio Lusail con zapatos de taco, por lo que tuvo que resolver el look con un par de borcegos.

¿Cómo fue la noche previa al partido? “La pasé pésimo. Pensé en todas las cosas malas que podían pasarme”, confesó Espósito. Sin embargo, su presentación fue impecable. Y, después de cantar frente a más de 80 mil espectadores y billones de televidentes en todo el mundo, señaló: “Canté con el corazón. Me emocioné mucho. Los veía ahí parados. No puedo creer haber cantado el Himno cuando salimos campeones del mundo. Estoy totalmente atravesada, emocionada”. Ya más tranquila, desde su cuenta de Instagram, Lali expresó su felicidad. “Esto es más de lo que podía soñar...y miren que siempre fui de soñar en grande. Soy del país más lindo del mundo. Coronados de gloria vivamos”, escribió.

A su regreso a la Argentina después de que el país entero festejara la tercera estrella mundialista, Lali tuvo que afrontar una polémica desatada en torno a las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, en las que se podía ver a un joven que se apoyaba a ella en medio de los penales de la final del campeonato y que fue señalado por sus fanáticos por lo que parecía ser un acto de “acoso”. Sin embargo, luego de que el muchacho en cuestión le escribiera asegurando que su actitud no había sido intencional, la cantante decidió dar por cerrado el tema.

