Playa con sus hijos, noches con amigas: los días de Camila Homs en Punta del Este, en medio del conflicto con De Paul

Camila Homs y sus días en Punta del Este

El año 2022 todavía no está cerrado para la modelo Camila Homs y sigue sumando capítulos a la novela, desde la separación del futbolista Rodrigo De Paul a su próxima incursión como conductora de un programa de cocina en televisión, además de las marcas que buscan su rostro y su cuerpo para ser parte de sus campañas. Con tosa esa mochila a cuestas, no es de extrañar que los últimos días decida pasarlos en Punta del Este, relajada y acompañada de sus hijos y amigas.

“La cocina es mi cable a tierra, lo disfruto, me relajo, desde siempre. Desde chica hago cursos de cocina”, aseguró la modelo en momentos de confirmar que estaría al frente del clásico ciclo Cucinare, que se emite por la pantalla de canal 13. Así, la joven suma un ítem más a su currículum, preparándose para un 2023 que espera se encuentre alejado de las peleas mediáticas y la posicione dentro del ojo público al poder demostrar toda su capacidad frente a cámara y frente a las hornallas.

La separación del futbolista de la Selección y la modelo, con dos hijos en común (Francesca y Bautista, quien tenía solo seis meses cuando sus padres rompieron), abrió las puertas de par en par a un tenso conflicto que derivó en una verdadera guerra mediática y judicial. En septiembre, con abogados de por medio y con los protagonistas que parecían haber reformulado sus respectivas situaciones sentimentales, se alcanzó un acuerdo económico. Parecía que había llegado la paz y que todo volvía a transitar en cierta armonía. Incluso se acordó un régimen de visitas; Homs hasta se encargó de llevar a sus hijos a Madrid, adonde reside De Paul, para que su exmarido los viera.

Camila Homs en Punta del Este

Al momento de comenzar el Mundial de Qatar, ella había asegurado que “estuvo la posibilidad de que viaje, pero decidí quedarme acá con mis chicos, relajada y con amigas. Ahora, estoy súper contenta. Al principio costó, pero hoy me encuentro más centrada. Me veo siempre después de las entrevistas y digo ‘acá mejoré esto, me falta mejorar lo otro’”, señaló la modelo. “Logré rescatar las cosas positivas, de lo negativo que me pasó”, agregó.

En cuanto a cómo fue la separación, expresó: “La verdad que soy tranquila, no soy de gritar. Tengo un punto y chau. No soy de gritar”, sostuvo. “Soy súper posesiva, si esto es mío, es mío, no lo mires, no lo toques, no nada. Es una línea fina, la verdad que soy un poco tóxica”. En lo que respecta a la mediatización del caso, aclaró que “la verdad que me tomo todo bastante con calma, más que nada porque la gente que opina mal no me conoce. Los comentarios negativos los dejo que pasen. Yo siempre le digo a mi familia que lo que no tienen lo van a inventar, entonces que no se agarren de nada de lo que digan los medios porque la mayoría de las cosas no son verdad, aparte me conocen como soy”.

En su visita al programa Biri Biri del canal República Z, la modelo también se tomó unos minutos para hablar de la relación que mantiene con Charly Benvenuto, que comenzó hace seis meses. “Nos llevamos muy bien, es vecino y lo conocí porque él entrena en un gimnasio enfrente de casa”, contó la modelo. “Un día que yo bajé a entrenar lo vi y dije ‘apa, ¡qué muchacho!’, y me costó rescatar su Instagram y empecé a preguntarle a todo el mundo ‘¿cómo se llama este chico?’. Fue muy difícil todo hasta que un chico en común logró decirme el Instagram y ahí lo empecé a seguir. Al otro día, me habló… pero el primer pasito lo di yo”, reveló la conductora sobre el inició de su noviazgo con el empresario.

Camila Homs se tomó unos días de descanso junto con amigas en Punta del Este, y entre tras cosas aprovechó la inauguración de un restaurante de impronta italiana para disfrutar una pizza napoletana

Ahora, tras conocerse que Rodrigo De Paul la denunció penalmente a ella y su padre por amenazas, la modelo se mostró a través de sus redes sociales disfrutando de los días con sus hijos y con amigas, con quienes compartió la noche. Incluso, en una de las imágenes de esa salida se la puede ver acompañada de Wanda Nara, su hermana Zaira y Dolores Barreiro. También, en el evento de una revista y cenando en la inauguración de un exclusivo restaurante y cocktail bar de José Ignacio.

