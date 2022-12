Gran Hermano 2022: la inesperada sanción a una de las jugadoras y el nuevo líder de la casa

La sorpresiva sanción a una integrante de Gran Hermano y el nuevo lider que ganó la inmunidad (Foto: Captura Telefe)

En una noche de miércoles repleta de sorpresas, en la que se jugó la prueba del líder adentro de la casa de Gran Hermano 2022, también se conoció una sanción hacia una de las jugadoras que desestabilizó a los participantes.

En primer lugar, en el reality de Telefe se definió la prueba de líder para que uno de los hermanitos se salve de las nominaciones de sus compañeros y, a la vez, para poder elegir a uno de ellos para sacarlo de la placa de los elegidos para abandonar la casa el próximo domingo.

En esta oportunidad, para ganar la inmunidad los hermanitos tuvieron que jugar a los bolos, pero de una manera muy particular: mareándose primero con una soga colgada del techo, y después tuvieron que arrojar la pelota para tirar la mayor cantidad de bolos posibles.

En la prueba, quedaron 5 finalistas: Thiago, Nacho, Marcos, Agustín y Alexis, más conocido como el Cone adentro del reality, quienes en vivo, tuvieron que competir entre ellos por el primer puesto.

El nuevo líder de la casa de Gran Hermano 2022 (Foto: Captura Telefe)

El primer participante en comenzar fue Thiago, quien giró las 15 vueltas y luego arrojó la pelota por la explanada para tirar los bolos. Después, volvió a girar y volvió a tirar la pelota. Todo lo hizo en 2 minutos.

En la competencia continuó Nacho, quien se mostró muy mareado y le costó un poco más arrojar los bolos.

En tercer lugar, le tocó el turno a Marcos, quien comenzó la prueba con todo su ímpetu de deportista profesional. Después, Agustín mostró su desempeño en la prueba. Con su espíritu competitivo, hizo todo lo posible por ganar el juego.

Finalmente, el último participante en pasar fue Alexis, mientras sus compañeros lo miraban atentamente, en especial Coti que estuvo los últimos días muy conmocionada por el regreso de sus enemigas, Daniela y Lucila, la Tora.

Después del esfuerzo de los cinco hermanitos, otra vez volvió a ganar Thiago la inmunidad para esta semana y para dejar afuera de las nominaciones a uno de sus compañeros.

Gran hermano 2022: Thiago volvió a ganar la prueba de líder (Foto: Captura Telefe)

Cuando Santiago Del Moro entró a la casa con la transmisión en vivo, en diálogo con los participantes aclaró que adentro del certamen de Gran Hermano nunca se permite que el aislamiento se rompa, y explicó cuáles son las reglas que existen adentro de la casa, haciendo alusión a lo que ocurrió en el día del martes con la expulsión de Juliana por revelar datos del “afuera”. “Hay que respetar el aislamiento, pero acá no se juzgan personas”, continuó.

“Thiago esta semana vos tenés inmunidad” le dijo el conductor al joven de González Catán, quien aprovechó el espacio para contar que piensa manejarse igual que siempre.

Minutos después, Del Moro leyó para los panelistas del debate un comunicado rojo de Gran Hermano. “¡Hay sanción!”, anunció el conductor. Y en ese momento, reveló que Camila sería sancionada por el reality por revelar información de lo que ocurrió afuera.

Acto seguido, la voz inconfundible de Gran Hermano fue la encargada de anunciarles a los hermanitos la sorpresiva noticia. Es que después de la expulsión de Juliana el día anterior nada hacía sospechar que una vez más alguno de ellos fuera sancionado por el mismo motivo.

La sorpresiva sanción a una de las integrantes de Gran Hermano 2022 (Foto: Captura Telefe)

Sin embargo, todos ellos, sentados en el living, escucharon atentamente las palabras del “Big”. “Una vez más les avisé a los nuevos participantes que no se pueden expresar por cuestiones del afuera. Camila fuiste advertida en el confesionario y te advertí que era motivo de sanción. Por lo tanto he resuelto que esta semana no podrás hacer uso de tu nominación y también, Camila, te informo que estás nominada”, le dijo la voz de Gran Hermano. La joven estalló en llanto al enterarse porque según dijo, pensó que la iban a expulsar.

