Así fue el regreso de Daniela a Gran Hermano 2022: la emoción de las chicas y el desplante a Thiago

Gran Hermano: el desplante de Daniela a Thiago

Tras la última gala, en la que se decidió la expulsión de Juliana, también se producía el repechaje para ver quién reingresaba. Así las cosas, la participante más votada fue Daniela Celis, de flojo desempeño durante su primera estadía en el juego, y que luego se hiciera fuerte afuera, asegurando que se preparaba para la venganza contra varios de los participantes que pudo ver que le habían fallado.

“¡Con el 40.98% quien tiene que entrar a la casa es Daniela!”, gritó un eufórico Santiago del Moro tras descubrir el sobre que le había acercado la escribana. A los pocos minutos se produjo su reingreso, lo que provocó una corrida memorable de Julieta que saltó a abrazarla. Tras ella, quien reaccionó de la misma forma fue Romina, lo que completó el trío de amigas que se estuvo afianzando durante la primera estadía adentro.

Sin embargo, quien no tuvo la misma suerte fue Thiago, quien se acercó con toda la intención de recuperar a su amor, pero ella no le dio la atención que él estuvo buscando, lo que sin dudas provocó una sorpresa instantánea. . “¿Y Coti dónde está?”, se preguntaba la tribuna en el estudio, a los gritos. En la habitación de los varones, Nacho, Coti y el Conejo consolaban a Maxi, quien seguía llorando la dura sanción que recibió su novia.

Daniela fue la más votada en el repechaje y vuelve a la casa de Gran Hermano 2022

“Yo lo soñaba, lo soñaba, lo soñaba en serio”, afirmó Julieta a Daniela, todavía con la emoción del reencuentro, en la cocina, mientras Thiago se mordía las uñas tratando de entender la reacción de su hasta entonces pareja dentro de la casa. Tras ello, el comentario de la recién llegada que generó una confesión:”¿Mi cama está ocupada o desocupada”?”, preguntó, ante Thiago, Romina y Alfa como testigos.

“Thiaguito dormía a veces”, respondió Romina, mientras el joven continuaba en silencio estudiando la situación. “Ah, ¿dormías en mi cama? ¿Me extrañabas? ¿En serio?”, preguntó una segura Daniela, que recibió como respuesta un “sí, te extrañaba”. Ante lo cual, Daniela se mostró confiada por obtener la confesión del joven y sólo atinó a preguntar por los objetos que se había olvidado, y otra vez Thiago tomó la palabra: ”Las dejé en tu ropero, allá”, ante lo cual, la ahora llamada “Venganiela”, solo atinó a sonreír y contestare un “gracias, qué amable”. generando aún más dudas en él.

Daniela Regresó A La Casa De Gran Hermano 2022

La felicidad de Romina, en tanto, no podía ser más visible, y le confesó a Daniela que tras su eliminación, “fue la primera vez que lloré cuando se fue alguien”, aunque al ser consultada sobre si la extrañó mucho, aseguró que no, pero sí lo suficiente. Fue en ese instante que Thiago decidió salir de escena y ya no se lo vio más por la cocina, y prefirió continuar consolando a Maxi, teniendo en cuenta que de parte de su ex pareja no recibía el trato que buscaba.

Alfa, por su parte, aclaró que al momento de haber ido a placa tanto Daniela como Julieta “yo les dije que cualquiera de las dos que se vaya era la primera vez que a mí me iba a doler. y lo dije antes de la votación, no miento”.

Daniela se decepcionó al escuchar los comentarios de Thiago sobre ella

Hace solo una semana, tras la eliminación de Daniela, en el estudio le mostraron las palabras que Thiago había dicho sobre ella, un tape con algunos de los momentos en los que el joven aseguraba que la estaba “aguantando”, pero que no se sentía tan atraído por ella como para seguir con la relación.

Así, después de aclarar que el joven nunca le había dicho a ella nada de lo que había comentado con sus compañeros, Celis señaló con lágrimas en los ojos: “Evidentemente, me equivoqué. Nosotros hablábamos, pero él no me decía las cosas así. Me decía otra cosa. O me lo dibujaba de otra manera diciéndome que estábamos bien, que le gustaba estar conmigo...No me decía tampoco que era pesada”.

