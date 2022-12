En medio de rumores de ruptura, Tomás Holder compartió un llamativo mensaje: “Te perdiste los mejores años”

Tomás Holder y Paula Balbi

Hace apenas unos días, Tomás Holder había recurrido a sus historias de Instagram para desmentir su ruptura con Paula Balbi. “Sigan inventando que me separé y miles de cosas más... ¡El amor es más fuerte que todo!”, escribió el primer eliminado de Gran Hermano 2022 para dejar en claro que su relación con la influencer seguía adelante. Pero lo llamativo del caso es que había sido su propia madre, Gisela Gordillo, la que había dado a entender que el joven había terminado con su novia.

Tomás Holder desmintió a su madre y asegura no estar separado: “Sigan inventando” El exparticipante de Gran Hermano 2022 sigue en pareja con Paula Balbi, a quien había conocido antes de su paso por el reality show VER NOTA

“La verdad es que es lo mejor que puede hacer Tomás, tomarse un tiempo para pensar como hombre y vivir una etapa donde él debería estar solo”, había dicho la mujer en entrevista con el periodista Juan Etchegoyen. Y agregó: “Hay muchas cosas que le venían haciendo mal y estaba muy cargado, como mamá y como mujer, sé hasta dónde podemos llegar las mujeres en la psiquis de un hombre, es el momento que tiene que reflexionar muchas cosas de su vida, fueron muchas cosas de golpe y me pone súper feliz que esté con un amigo en Cancún”.

Lo cierto es que, desde México, el tiktoker compartió algunas historias en las que hablaba de lo mucho que extrañaba a su chica. Pero, ya de regreso en el país y después de haber quedado afuera del repechaje del reality de Telefe, Holder publicó unos llamativos mensajes que daban a entender que la relación con Paula habría llegado a su fin.

Las llamativas historias de Tomás Holder

“¿Destrozar sueños? Te quedaste con 50.000 seguidores. Te di una vida que nunca pensaste...”, escribió junto a una foto en la que se lo ve pensativo en el auto. Pero luego la borro. Y subió otra, en la que se veía sus piernas con el celular en su regazo atestado de mensajes, en la que puso otro comentario enigmático: “Por no querer dejar gente atrás tu pasado te perdiste los mejores años de tu vida junto a la persona indicada”.

Si hasta entonces quedaban dudas, estas se despejaron en un vivo que el exhermanito hizo con sus seguidores y en el que explicó en relación a su ¿ex?: “Yo le di todo lo que tiene que tener hoy en día. Tiene 50 mil seguidores que ojalá los pueda aprovechar con lo del modelaje. Ojalá que sea fuy feliz, que pueda aprovechar todos los seguidores”.

De todas formas y pese a que las versiones que circularon daban cuenta de una supuesta infidelidad por parte del tiktoker como motivo de la ruptura, Holder se mostró muy tranquilo con su conciencia. “Tiene canjes y todo lo que ella quería. Pude ayudarla con eso, estoy súper contento de que ahora es más conocida”, dijo con respecto a Balbi.

Cabe recordar que, durante la charla con Etchegoyen, la mamá de Tomás había admitido que no tenía un buen vínculo con Paula y contó algunas experiencias que le dejaron un sabor amargo. “Cuando vuelva que tome la decisión que tenga que tomar, pero hay algo que me molestó de su ex. Yo tenía que ir a la gala de Gran Hermano y no tenía plata. Entonces mi hijo me dijo que él me lo pagaba el pasaje, yo le dije que le pregunte a la chica y ella lo que respondió fue: ‘No la conozco’. Entonces dije: ‘¡Fa!, ¿con esa persona estás saliendo?’. Fue un trastorno ir a Telefe, esperando el colectivo en Retiro”, explicó Gordillo.

