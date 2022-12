El momento de la ruptura en la relación del Conejo y Coti en Gran Hermano 2022: “Necesito un tiempo”

Gran Hermano: la ruptura entre Coti y Conejo

La relación entre Constanza Romero y Alexis Quiroga dentro de la casa más famosa del país está transitado su peor momento, luego de que fueran la primera relación estable allí dentro, desde casi el principio del juego, con un flechazo inmediato. Sin embargo, pese a un comienzo de rosas, ciertas actitudes de ambos empezaron a colmarles la paciencia, y el hecho de que haya ingresado un participante en el repechaje que trajo información del afuera también está entre las variables de por qué se dio esta situación.

Estando ambos en la habitación, el Conejo se sinceró con Coti y aseguró que “necesito un tiempo, no estoy siendo yo y me siento mal todos los días. No me siento bien, te veo a vos sufrir al lado mío. Necesito acomodar un poco mis ideas, acomodar un poco mi cabeza. No te quiero ve sufrir más. Necesito que estés bien vos para estar bien yo”.

Así, con esas palabras, el joven le puso ¿punto final? a una relación que en los últimos días había comenzado a estallar por los aires, luego de que se haya desatado una discusión que terminó a los gritos dentro de la casa y culminó con un fuerte insulto de su parte.

En la previa de la gala de repechaje, Alexis se encontraba con Romina hablando sobre su historia familiar y cuestiones relacionadas a su madre, una charla profunda y sincera, a la que Coti miró con malos ojos y en cuanto tuvo la oportunidad se lo llevó a él al patio para reprochárselo, en medio de una escena de celos, lo que terminó de molestar a Alexis, quien en todo momento trataba de poner paños fríos.

“La verdad es que a mí me molesta, no lo voy a ocultar y no tengo por qué ocultarlo”, le explicaba ella sobre los celos que sentía, a lo que él contestó que “no me molesta, me parece una pelotudez”, mientras que ella, segura de sus palabras le informó que “si me tengo que quedar sola, me voy a quedar sola”, momento en que se para con intenciones de terminar la conversación y se saca la cadenita que él le había dado.

Luego de que ella le devolviera la cadenita, mientras regresan a la casa, él cambia el tono de voy y visiblemente molesto le disparó un “no contés más conmigo en nada y te digo una cosa, con esas cosas muy personales no se jode, así que hacé lo que vos quieras, pelotud... de mierd...”.

Transcurrido eso, también fue el momento del reingreso de Juliana en el repechaje, quien fue duramente sancionada por brindar información sobre cómo se ve el juego estando desde el lado de afuera. Así las cosas, una de las informaciones que deslizó es que Coti no es tan querida por los espectadores como los propios jugadores creen. Por ello, muchos especulan que, o bien esta ruptura de la pareja se da por un desgaste natural, o que el Conejo entendió que es momento de alejarse de ella ya que podría ser próximamente eliminada, o incluso que esto no quedará en nada y en las próximas horas continuarán juntos.

Sin embargo, luego de que Alexis se sincerara, ambos también fueron vistos charlando en el sillón, momento en que ella le aseguró que “no me voy a acercar más a vos, no por orgullo, sino porque es mi forma de ser. Si querés un tiempo, te entiendo perfectamente y me lastima un montón, pero no puedo yo obligarte a algo. Me voy a alejar porque así lo veo, aunque me cueste mucho porque estamos en la casa juntos”.

Ante ello, la única reacción de Alexis fue aclarar que “yo no estoy pidiendo que te alejes”. a lo que ella contestó, plantada en sus ideas, que “ya lo sé, te dije que no es por orgullo sino porque soy así cuando me pasan ese tipo de cosas. Es la única forma que tengo de dar tiempo y espacio”.

