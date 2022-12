Escándalo en Gran Hermano: gritos, reproches y acusaciones entre tres participantes

La fuerte discusión entre las chicas de Gran Hermano

La llegada de las Fiestas y el anuncio de que esta semana no habría eliminación de participantes, poco ayudó a la caldeada competencia que se vive en Gran Hermano, con acusaciones y cuestionamientos que terminaron en una discusión a los gritos de la que quienes no estaban involucrados prefirieron no intervenir, debido a la intensidad que se manejaba.

María Laura, la Cata, analiza su paso por Gran Hermano: el impacto del afuera, el reencuentro con su hija, las ganas de revancha La participante repasa con autocrítica sus siete semanas en la casa más famosa del país. Las polémicas con Alfa, Holder y Martina, su vida de remadora y el perfil bajo del que se arrepiente VER NOTA

“Nos juramos que no nos íbamos a votar, y eso habla como persona para mí”, expresó Romina en medio de la cena de los participantes, refiriéndose a los gritos desde el exterior que anunciaban que Coti era una traidora por haberlas votado a Daniela, la última expulsada, y a Julieta. Sin embargo, la correntina aclaró que “no las he votado, pero si algún día las tengo que votar, las voy a votar. Y sí, Romi, esto es un juego”.

Coti fue blanco de las críticas de Romina y Julieta y la casa estalló

En este instante, Alfa simuló que desde el exterior alguien le gritó traidora, pero Coti se plantó y aseguró que “traidora no soy, pero si alguna vez las tengo que votar lo voy a hacer. Esto es un juego, tenés que saber que esto es así”. El tono de voz subía y Julieta no logró mantenerse en silencio, haciendo el mismo cuestionamiento de Romina, lo que derivó en que la correntina terminara casi a los gritos asegurando que “traidora no soy”.

Gran Hermano 2022: ingresaron dos nuevos participantes y tras la decisión de Thiago hay tres nominados Este jueves, entraron Ariel Ansaldo y Camila Lattanzio, mientras que el líder de la semana tuvo que salvar a uno de la placa de los sentenciados VER NOTA

“Juli, dejala, ya está, se sacó la careta sola”, gritó Romina, ante lo que Coti disparó que “si cuando entro a la pieza se quedan calladas como si estuvieran hablando de mí. Listo, sigan hablando de mí. Sigan pensando así, la gente lo decidirá y lo ve todo. Por eso también gritaron ‘Romi traidora’, ¿o tampoco lo escucharon?”. Amte eso, la ex diputada no mantuvo el silencio, y le retrucó “ah, ¿me querés ensuciar? la verdad que se me cayó una persona que pensé que era buena persona. Mentirosa”.

La casa de Gran Hermano se llenó de especulaciones y reproches tras conocerse todos los detalles del repechaje

Los gritos cada vez eran más fuertes, la discusión más caldeada que nunca, y Coti no paraba de lanzar dardos, como a Julieta encarándola con “princesa, reina, ¿no sabías que esto es un juego? Esto es Gran Hermano”. Así las cosas, Julieta y Romina decidieron finalizar el enfrentamiento yéndose en silencio al patio.

Gran Hermano 2022: quiénes son Camila Lattanzio y Ariel Ansaldo, los nuevos participantes que entraron a la casa En una noche repleta de emociones, los hermanitos se sorprendieron con la llegada de los nuevos integrantes VER NOTA

Los ánimos se encuentran caldeados en la casa hace un tiempo, y eso terminó de explotar al momento de confirmarse que en la gala prevista para este miércoles no se votará para que una persona sea eliminada del juego, sino que ingresarán tres participantes eliminados. Uno será votado por ellos, en tanto que los otros dos por el público. Y así se los hizo saber Santiago del Moro, lo que provocó las más variadas reacciones.

“Esto se desvirtúa, el que se fue, se fue”, fue la primera reacción de Walter ante el resto de los jugadores. “Somos 15 personas y ahora vamos a pasar a ser 18″, continuó indignado. Por su parte, Julieta expresó que “si vuelve Martina yo me voy en serio. Además, ¿cómo tres? meteme uno en el repechaje”, sentenció. mientras Marcos se mantenía en absoluto silencio acomodado en el sillón frente al televisor. En ese instante, Alfa seguía cuestionando la decisión del ciclo, ya que ejemplificó que “si la gente se fue, es porque la echaron, listo”.

Por su parte, la estrategia de Coti es votar a alguien supuestamente odiado por el público para que vuelva a irse pronto, mientras explicó que “además Cami se la pasa diciéndome que la gente lo ve todo, y no sé qué quiere decirme con eso. Y no sabés lo que daría porque entre Juan y se pelee con Alfa. No quiero que entre Martina, ni la Tora ni Mora”, afirmó.

Seguir leyendo