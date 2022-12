Gran Hermano 2022: la pelea entre Coti y Conejo que terminó en un fuerte insulto

Gran Hermano: la pela entre Coti y Conejo

Los ánimos en la casa más famosa del país están cada vez más caldeados y el reingreso de tres de los eliminados, a la vez que se incorporaron dos jugadores nuevos, terminaron de alterar la paciencia. Así las cosas. las estrategias armadas por cada uno de ellos debió pegar un volantazo y saber adaptarse al nuevo entorno en el que se encuentran, tejiendo alianzas o afianzándose en el juego personal.

La reacción de los participantes de Gran Hermano ante los nuevos ingresos En la noche del jueves se sumaron Ariel y Camila a la casa más famosa. Las primeras impresiones de sus compañeros y las críticas de las chicas VER NOTA

Una de los que así se encuentra es Coti, quien tenía en Alexis, el llamado Conejo, a su hombro, la persona que lo acompañaría hasta el final. Sin embargo, las escena de celos interpretadas por ella ya comenzaron a colmar la paciencia del hombre, que en todo momento se encuentra dispuesto a entenderla, aunque a veces se siente abrumado y superado por la situación, como lo ocurrido esta vez.

En la previa de la gala de repechaje, Alexis se encontraba con Romina hablando sobre su historia familiar y cuestiones relacionadas a su madre, una charla profunda y sincera, a la que Coti miró con malos ojos y en cuanto tuvo la oportunidad se lo llevó a él al patio para reprochárselo, en medio de una escena de celos, lo que terminó de molestar a Alexis, quien en todo momento trataba de poner paños fríos.

La fuerte discusión entre las chicas de Gran Hermano involucró a Coti, Romina y Julieta

“La verdad es que a mí me molesta, no lo voy a ocultar y no tengo por qué ocultarlo”, le explicaba ella sobre los celos que sentía, a lo que él contestó que “no me molesta, me parece una pelotudez”, mientras que ella, segura de sus palabras le informó que “si me tengo que quedar sola, me voy a quedar sola”, momento en que se para con intenciones de terminar la conversación y se saca la cadenita que él le había dado.

Gran Hermano 2022: Coti le robó las uñas postizas a Daniela y la repudiaron La correntina revisó las pertenencias que había dejado en un cajón la última eliminada de la casa más famosa del país VER NOTA

Luego de que ella le devolviera la cadenita, mientras regresan a la casa, él cambia el tono de voy y visiblemente molesto le disparó un “no contés más conmigo en nada y te digo una cosa, con esas cosas muy personales no se jode, así que hacé lo que vos quieras, pelotud... de mierd...”.

Tras ello, ambos terminaron llorando, cada uno en un ambiente distinto, mientras en la casa todavía se vivía un clima de incertidumbre por la votación que en horas debía realizarse, en la que, por si no le faltaran condimentos, Coti fue impedida de elegir a quién quería que regrese a la casa.

Tras la votación por el repechaje, Juliana reingresó y así fue recibida por Maxi

Es que mientras estaba con sus compañeros en el sauna, Coti vio caer una pelota que tiraron desde afuera de la casa. Aunque todos le aconsejaron que no la agarrara ya que va en contra de las reglas, la correntina fue y leyó lo que decía. “Coti, Martina es la única que te banca afuera para sacar a J.”, decía la nota. Según explicó Santiago del Moro, habría una sanción para la participante. Y la voz en off del reality le prohibió votar.

Gran Hermano 2022: ingresaron dos nuevos participantes y tras la decisión de Thiago hay tres nominados Este jueves, entraron Ariel Ansaldo y Camila Lattanzio, mientras que el líder de la semana tuvo que salvar a uno de la placa de los sentenciados VER NOTA

Alexis, por su parte, al ingresar al confesionario aseguró: “Iba a elegir a Agus, pero sé que la gente lo va a volver a traer. Así que voy a cambiar y voy a ir por el corazón. Tengo un amigo adentro que la ha pasado mal y creo que sería una motivación completa para él que ingrese esta persona, mis dos votos van para Juliana”, explicó. Así, quedó un empate entre Daniela y Juliana, ambas con dos votos. Recordemos que el voto del Conejo vale doble ya que es el líder de la semana.

Por ende, además, fue el responsable de desempatar y confirmar quién sería el viejo nuevo integrante de la casa: “Me voy a basar en el que creo que lo necesita mucho más porque el otro es muhco más fuerte de corazón y de alma. Así que elijo a Juliana”, dijo el participante ante la desazón de Thiago por no elegir a su amada.

Seguir leyendo