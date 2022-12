Andrés Nara confirmó la separación de Wanda y Mauro Icardi: “Mi afecto era con Maxi López y no tanto con él”

Paso la Navidad con su hija y hablo en Socios del espectaculo del estado sentimental de Wanda

Este fin de semana, tras hacer las paces con Andrés, Wanda Nara compartió una Nochebuena familiar. Fue la primera Navidad de las hermanas separadas de sus respectivos maridos, pero sus padres volvieron a reunirse para pasar las fiestas junto a sus hijas, y durante la noche del sábado todos pasaron hermosos momentos que volcaron a sus redes sociales, como es habitual en el clan.

Tras 8 años de distanciamiento, la familia, con Nora Colosimo compartieron la cena y el padre de la mediática en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece) contó que está roto el vínculo entre su hija y Mauro Icardi. “No conocía a mis nietas. Con Wanda ni bien nos vimos fue como si no hubiera pasado ni una hora. Estuvimos toda una vida juntos y yo siempre estuve al lado. Pasaron muchas cosas en el medio y nos pasa día a día”, aseguró.

“Con Nora estamos bien, nos mandamos mensajes y estuvimos juntos todos, lo que es muy raro. Estaba Zaira con los chicos, Wanda con los otros cinco”, contó en la entrevista. Luego, habló de la separación de Wanda y Mauro: “Nosotros estamos en un contexto complicando con Mauro. No tengo nada contra él, pero nunca nos llevamos. Mi afecto era con Maxi López y no tanto con él, pero no tengo nada contra él”,

Por último, el cronista del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares quiso saber cuál era el estado sentimental de la mediática y el futbolista del Galatasaray y Nara fue rotundo. “Están separados”, afirmó. “Lo que me importa es ella y que los chicos estén bien. A ella la veo feliz. Segura. Ella siempre fue muy segura”, señaló. “Las dos están muy bien. Son chicas muy seguras y siempre lo fueron”, concluyó.

Cabe recordar que, si bien el padre de Wanda pudo seguir en contacto con los tres hijos que la empresaria tuvo con López a instancias del ex jugador de River Plate, hasta el momento no había tenido oportunidad de conocer a dos de sus nietas, fruto de la relación de su hija con Icardi, ya que nunca tuvo un trato demasiado cordial con el actual futbolista del Galatasaray de Turquía. Sí, en cambio, desde hacía un tiempo había logrado reestablecer su vínculo con Zaira y, por ende, esporádicamente podía ver a los hijos de ésta. Ahora, en cambio, todo parece haberse encausado en la familia Nara.

¿Cómo habían comenzado los desencuentros entre Wanda y su padre? Todo se remonta al año 2013, cuando la empresaria anunció su escandalosa separación de Maxi cansada de sus supuestas infidelidades. Hasta entonces, Andrés mantenía una excelente relación con ella, pero en especial con su ex yerno a quien habría encubierto en más de una aventura. Y, por tal motivo, no había visto con buenos ojos la incipiente relación de su hija con Mauro, hasta ese momento, amigo de López.

A todo esto, se sumó la separación de Andrés y Nora y la irrupción en escena de Carina Tononi, la por entonces novia del hombre que se hizo conocida en el medio con el nombre artístico de Carinara. La mujer fue presentada públicamente en la fiesta de casamiento de Wanda e Icardi, en junio de 2014, y la situación habría terminado de la mejor manera.

Lo cierto es que hace poco más de un año y en coincidencia con el comienzo del escándalo conocido como Wandagate, en el que Wanda descubrió una infidelidad de Icardi con Eugenia la China Suárez, Andrés pudo retomar el diálogo con su hija mayor. Y, poco a poco, fue generando la confianza suficiente en ella como para poder llegar a esta reconciliación.

