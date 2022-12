Andrés Nara sorprendió a Cari Nara en vivo: “No somos novios, yo estoy conociendo a otra chica”

Cari Nara y Andrés Nara se cruzaron al aire en Intrusos (América)

Hace unos días, en Intrusos se dio a conocer la noticia de que Andrés Nara se había reconciliado con su ex novia, Carina Tononi, después de varios años de distanciamiento. Y fue por este motivo que la cantante, conocida por su nombre artístico de Cari Nara, decidió dar un móvil para el programa de espectáculos de América y confirmar su relación con el padre de Wanda y Zaira Nara.

“Estoy reconciliada. Pero no vamos a poner título porque hace un año que nos volvimos a ver”, dijo la mujer. Y explicó: “Nos encontramos en diciembre del año pasado, a partir de ahí nos empezamos a ver, empezamos a salir”. Según Cari, cuando Andrés y ella se reencontraron sintieron que no había pasado el tiempo. “Apenas nos vimos nos dimos un pico como si nada”, dijo. Aunque se encargo de remarcar una y otra vez que no se trataba de un noviazgo, sino de un vínculo que incluía relaciones íntimas pero sin compromiso.

Lo cierto es que, al ver a la cantante en pantalla, Andrés decidió comunicarse con la producción del ciclo para salir al aire y aclarar la situación. “No niego la relación, pero es de amistad. Es verdad que nos vimos, que vimos el partido y que vino a la pileta de mi casa. Somos vecinos... Pero estar de novios es un título que yo no tengo con ella”, comenzó diciendo el hombre.

Y explicó: “La aprecio, estamos bien, nos reconciliamos después de mucho tiempo y eso si es una realidad”. Pero no quiso entrar en detalles sobre si había o no intimidad entre ellos. “No corresponde charlarlo tan abiertamente. Cuando nos vimos si, nos dimos un pico. Yo le tengo muchísimo cariño, pero no estamos en pareja formal”, señaló.

Hasta ese momento, Cari asentía los dichos de Nara, ya que ella también había dejado en claro que la que los unía no era una relación de pareja. Sin embargo, la cara se le transformó cuando Andrés aseguró que el hecho de que trascendiera esta información había interferido en una historia que estaba comenzando con otra mujer. “Yo estoy conociendo a otra chica, porque cada uno tiene libertad absoluta. La palabra ‘novio’ es muy seria para mí”, señaló. Y sin querer revelar la identidad de esta tercera persona, reveló que se trataría de alguien conocida en el medio artístico.

Finalmente, Andrés habló con Cari al aire y ratificó: “Yo escuché las declaraciones tuyas y lo que decís es verdad. No somos novios, pero sí tenemos una linda relación. Yo la quiero mucho, nosotros vivimos momentos divinos. Y nos vemos esporádicamente, la pasamos como que nunca nos dejamos de ver”.

Cabe recordar que, la semana pasada, el hombre logró reencontrarse con Wanda después de varios años de distanciamiento y pudo conocer a Francesca e Isabella, las dos hijas que la empresaria tuvo con Mauro Icardi y que nacieron luego de ella se enojara con su padre por varios motivos, que incluían el hecho de que el hombre diera a conocer su primer embarazo del actual jugador del Galatasaray de Turquía sin su consentimiento y que le cediera el apellido Nara a Carina para que se promocionara como cantante. Andrés siempre había tenido una excelente relación con Maxi López, padre de Valentino, Constantino y Benedicto, pero nunca había empatizado con el futbolista del que ahora su hija se está divorciando.

