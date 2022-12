"El que no salta es un inglés" y camiseta firmada por Messi: el alocado festejo de Rodrigo de la Serna (Video: Instagram)

El triunfo de la Selección Argentina en la final de la Copa del Mundo ante Francia todavía se sigue celebrando. El esperado tercer campeonato del mundo en fútbol desató todo tipo de manifestaciones públicas de alegría, llegando al pico en la alocada caravana que los jugadores del equipo liderado por Lionel Scaloni intentaron hacer por el Gran Buenos Aires y la capital.

Aunque el epicentro de los festejos estaba situado en el Obelisco porteño, también se gozó en cada pueblo, paraje y ciudad donde hubiera un argentino. En la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, perteneciente al partido de Escobar y situada a poco más de 40 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, también se reunió una muchedumbre ruidosa enfundada en celeste y blanco para gritar y gozar por la épica victoria conseguida en Qatar de la mano de Lionel Messi y los suyos. Y entre esos felices hinchas, se destacó Rodrigo de la Serna.

El propio actor, que suele cultivar un bajo perfil y no produce demasiado contenido para sus redes sociales, compartió distintas postales de lo que fue su festejo. En eso, llamó la atención un video en el que aparece luciendo una camiseta de la selección con la firma de Messi estampada y además inicando un cantito pegadizo entre los presentes: “El que no salta es un inglés, el que no salta es un inglés”, gritó Rodrigo y a su alrededor todos se plegaron a la consigna.

Rodrigo de la Serna celebró la Copa del Mundo ganada por Argentina como un hincha más (Fotos: Instagram)

En otra foto que el actor también publicó en sus Instagram Stories, se lo ve acostado sobre el pasto con la misma camiseta firmada por el número 10, la boca abierta y la lengua afuera como si estuviera gritando un gol y todo el rostro cruzado por los colores argentinos. Y también apareció una imagen en la que de la Serna está con un gorro argentino y con un tambor colgado, como para unirse a la batucada popular e improvisada que se formó en torno a la celebración.

Si bien estas escenas ocurrieron el pasado domingo, se viralizaron en las últimas horas por la sorpresa que generó este material del actor ante los usuarios de las redes sociales. “Rodrigo de la Serna, uno que la pasó re tranqui”, comentó una persona que compartió las fotos en cuestión. “Encima lo grita en primer plano para hacerse bieeen cargo del asunto”, comentó otro al respecto del video en el que canta la canción contra los ingleses. “Le falta la Pochi y está listo”, comentó una usuaria haciendo referencia a la interpretación de Bárbara Lombardo en El Puntero, de la cual estaba enamorada Lombardo, el personaje “turro” que desarrolló Rodrigo en la serie que protagonizó Julio Chávez.

Rodrigo de la Serna se unió a la batucada en los festejos por el campeonato del mundo obtenido por la selección argentina

De la Serna está muy afincado en Ingeniero Maschwitz y, después de la propuesta de un grupo de jóvenes que lo contactó para realizar una movida de cine en los barrios para pasar Diarios de motocicleta, el actor se entusiasmó y trabajó a la par de ellos: pintar las escuelas, organizar charlas, proyectar películas y llamar a los invitados. En 2009, este proyecto autogestivo se convirtió en la ONG Colectivo Cultural y su mayor hito fue la recuperación del viejo Cine Gloria, de la localidad en la que vive.

“Mi hija participó y fue clave en la primera asamblea, la que decidió convertir al espacio en un centro cultural. Maschwitz es una localidad del partido de Escobar, cuyo municipio fue gobernado por muchos años por Luis Patti, entonces ‘los colectiveros’ más viejos decían que entrar era usurpar la propiedad privada, había mucho miedo en la asamblea. Me acuerdo que en un momento mi hija levantó la mano, con sus diez años, y dijo: ‘Ustedes tienen mucho miedo, no entiendo por qué, es un cine, queremos hacer un cine, no tiene nada de malo’. Después de esa intervención un poco se inclinó la balanza”, contó en aquel entonces.

