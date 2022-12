El look mundialista de Sol Pérez y Ale Maglietti: camiseta, chapitas y botas

Sol Pérez sumó la camiseta de la selección como un ítem fashionista (Instagram)

Hay diversas formas de celebrar la Copa Mundial que ganó la selección el pasado domingo en Qatar, y aunque pasen los días, la felicidad no se termina y seguimos todos con ganas de extender los festejos. No es para menos, ¡esperamos 36 años para ser campeones del mundo otra vez!

Y en esa alegría prolongada, que no se apaga con los días, las celebridades siguen encontrando el modo de vestir la celeste y blanca. Así dos diosas nacionales decidieron sumarse a la nueva tendencia bloke core: camisetas de equipos de fútbol, jeans boyfriend (talles más grandes), bufandas de cuadros de futbol y hasta botines. Una estética inspirada en los diseños y la paleta de colores que se ven en los partidos.

Sol Pérez y Alejandra Maglietti se animaron entonces a utilizar los colores de la selección o de sumar la camiseta oficial como un ítem fashionista.

Fue la panelista del debate de Gran Hermano la que se animó a sacar del ámbito deportivo la camiseta de Argentina. “Muuuuuchachos. Somos Campeones”, escribió en sus redes junto con emojis de corazones rojos y bandera argentina, y una serie de fotos posando su arriesgada apuesta. Con un cinturón negro y botas blancas, la periodista y futura abogada mostró cómo una casaca de fútbol puede convertirse y quedar muy bien como vestido. Y su atuendo generó la aprobación de todos sus compañeros.

La camiseta vestido de Sol Pérez

Con cinturón negro y botas blancas, Sol Pérez se animó a sacar del espacio deportivo la camiseta de la selección

Por su parte, Ale Maglietti sorprendió a todos en Bendita con el look que eligió para asistir al programa del miércoles. “Es un vestido reciclado, hecho por una diseñadora correntina. Es un vestido que tiene a la bandera argentina hecha con vidrio reciclado”, contó la periodista y abogada a Beto Casella, cuando el conductor quiso que muestre la increíble pieza de diseño.

“Parecen chapitas o escarapelas. Vas caminando y hace ‘plin, plin, plin como una cortina’”, opinó con humor Beto Casella al ver el look de su compañera. A toda el ala femenina del panel del programa de Canal 9 le pareció una idea genial: “estás divina”, le repetían mientras la modelo mostraba a las cámaras desde todos los ángulos para que se pueda apreciar el trabajo.

Ale Maglietti usó un original vestido ideado por una diseñadora correntina (Instagram)

“Festejando la copa con la familia Messi con este vestido increíble de vidrio reciclado con la bandera de Argentina”, escribió la rubia posando con dos imitadores de Lionel y Antonela Roccuzzo, etiquetando a la diseñadora, Alejandra Gubinelliar, quien hace arte en vidrio.

Ale Maglietti

Pronto, su posteo despertó todo tipo de comentarios. “Solo vos te podés poner ese vestidito, diosa”, le escribió una seguidora. “¿Se puede ser más diosa?”, le preguntó otra mujer. Todos aprobando la elección y el diseño, pero sobre todo cómo la modelo lo luce.

En La jaula de la moda también opinaron sobre el vestido de Maglietti. “Hablamos de looks acordes al Mundial. Acá hay un look reciclado mundialista a cargo de Ale Maglietti”, comentó Horacio Cabak antes de mostrar las imágenes. Finalmente, tras ver el vestido, el estilista Mariano Caprarola hizo la crítica a lo que veía. “El body blanco (que tiene debajo del vestido) no me gusta, yo le hubiera puesto una enagua. Es como un traje de baño”, dijo lapidario. Sin embargo, en todos lados su look fue elogiado.

Seguir leyendo: