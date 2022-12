Dalma Maradona expresó su enojo por los rumores de un conflicto legal con Lionel Messi

Dalma Maradona

Millones de argentinos celebraron el triunfo histórico de la Selección Nacional en el Mundial de Qatar 2022. En medio de la euforia por la victoria, trascendió que los abogados de Lionel Messi le habrían mandado una carta documento a Dalma Maradona con el objetivo de registrar una marca que afectaba los intereses del jugador de fútbol.

De Wanda Nara a Gisela Dulko: Antonela Roccuzzo compartió las felicitaciones de los famosos por el triunfo de Argentina Siempre activa en redes, la esposa de Lionel Messi replicó los mensajes que le otorgaban a ella y a su familia parte del éxito de la Selección VER NOTA

Al enterarse de esta versión, la hija de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe decidió publicar un mensaje en su cuenta oficial de Instagram para desmentir la noticia. Además, la actriz aprovechó para responderle a los que la acusaron de no alentar al equipo albiceleste durante el mundial.

“¡En lo único que tienen razón es que no me subí a un semáforo a festejar ni me emborraché en el Obelisco! Festejé a mi manera, agradeciéndole mucho a mi papá y festejando con mi ahijado a la distancio!”, señaló Dalma en una historia de la red social.

Luego, explicó que sí festejó el triunfo de la Selección, pero optó por no mostrarlo de manera pública, como hicieron otros famosos: “Hay gente que le gusta grabarse mostrando en las redes todo lo que hace y hablando mucho a cámara! Yo no me siento cómoda, entonces no lo hago! Fin!”.

Carla Peterson reveló el pedido que le hizo a Lionel Messi en privado: “Dejó su huella” La actriz contó una divertida anécdota con el jugador de fútbol que ocurrió cuando protagonizaba con Adrián Suar La Guerra de Los Roses en el Maipo VER NOTA

En las redes, los herederos del Diez escribieron mensajes emotivos por la victoria del equipo, menos Giannina. Dalma publicó primero una foto de la multitud festejando con una bandera argentina en el centro, a lo que le agregó un corazón. Después, reposteó una imagen de la celebración de los jugadores que había subido la cuenta de Boca Junior. Y luego compartió una postal de su padre, sonriente, abrazando la copa del mundo del 86. “¡Que fuerte todo! ¡Te extraño más que nunca! Deberías haber estado ahí... ¡Gracias por todo!”, escribió la actriz.

En tanto, Jana manifestó: “Hoy más que nunca, te amo para siempre pa”. Y publicó una imagen de Diego con la camiseta argentina. Ya con el resultado consumado, subió una foto del escudo de la AFA y escribió: “Campeones del mundo, gracias Argentina por la gloria”. Y, en un video de ella mientras caminaba con los colores de la bandera para comenzar los festejos, gritó: “¡Vamos Argentina la con...de tu madre! ¡Campeones del mundo, perro!”.

Los emotivos mensajes de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi: “¡Mi campeón! Nosotros sabemos lo que sufriste tantos años” La esposa del jugador, compañera incondicional en su vida, también lo celebró desde sus redes sociales VER NOTA

Por su parte, Diego Junior, el hijo que el astro tuvo con Cristiana Sinagra estuvo alentando a la Argentina desde primera hora, con posteos que incluyeron el tema Muchachos, ahora nos volvemos a ilusionar de La Mosca y las imágenes del Nápoli con los colores celeste y blanco. “Vamos Argentina de mi vida”, puso en una historia que publicó previa al partido. “Con tu ayuda desde arriba, Pa”, escribió en otra en la que compartió una foto de Diego. También subió una postal de Maradona y Messi abrazados, con la música del himno nacional. Llorando desconsoladamente, se mostró en un video mientras decía: “Somos campeones”. Y agregó dos fotos: una de la selección con la copa y otra de Lionel mirando a Diego en el cielo.

Finalmente, en la cuenta de Dieguito Fernando que maneja su mamá, Verónica Ojeda, se publicó una conmovedora imagen en la que se puede ver a Messi y a Maradona agarrando la copa del mundo. “Gracias, somos campeones del mundo”, escribió en el posteo.

Seguir leyendo: