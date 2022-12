Tomás Holder desmintió a su madre y asegura no estar separado: “Sigan inventando”

Tomás Holder y su mamá, Gisela Gordillo

Luego de su paso por Gran Hermano 2022 (Telefe) y en el que aumentó una popularidad que venía sosteniendo en redes sociales, Tomás Holder fue el primer eliminado de la casa y por estos días lucha por volver a ingresar a través del repechaje.

Polémicos dichos de la mamá de Tomás Holder por su ruptura: “Sé hasta dónde podemos llegar las mujeres en la psiquis de un hombre” El ex Gran Hermano está en Cancún con un amigo, lejos de Gisela Gordillo, y peligra su posible reingreso a la casa VER NOTA

Pero en las últimas horas fue noticia por los dichos de su madre, Gisela Gordillo, quien aseguró que se había separado de su novia Paula Balbi. “La verdad es que es lo mejor que puede hacer Tomás, tomarse un tiempo para pensar como hombre y vivir una etapa donde él debería estar solo”, había dicho la mujer en entrevista con el periodista Juan Etchegoyen.

“Hay muchas cosas que le venían haciendo mal y estaba muy cargado, como mamá y como mujer, sé hasta dónde podemos llegar las mujeres en la psiquis de un hombre, es el momento que tiene que reflexionar muchas cosas de su vida, fueron muchas cosas de golpe y me pone súper feliz que esté con un amigo en Cancún”, agregó Gisela.

El juego que provocó la furia de Gran Hermano: “Eso está prohibido” Los hermanitos se divertían en el jardín con un elemento que no está permitido por reglamento y el dueño de casa no se los dejó pasar VER NOTA

Menos de 24 horas después, el propio Tomás desmintió a su mamá a través de un mensaje rotundo que publicó en sus Instagram Stories.

El mensaje de Tomás Holder desmintiendo su separación de Paula Balbi (Foto: Instagram)

“Sigan inventando que me separé y miles de cosas más... ¡El amor es más fuerte que todo!”, escribió Holder sobre una captura de un posteo que un medio de comunicación realizó al levantar los dichos de su madre. En la misma publicación, Tomás había comentado: “Como mienten, jajaja”.

Gran Hermano 2022: con el 73,29 % de los votos, Daniela fue la novena eliminada de la casa El público decidió que la participante abandonara el reality de Telefe después de haber salvado de la placa a Romina y a Julieta VER NOTA

Durante la charla con Etchegoyen, la mamá de Holder también admitió que no tenía un buen vínculo con Paula y contó algunas experiencias que le dejaron un sabor amargo. “Cuando vuelva que tome la decisión que tenga que tomar y te voy a contar algo que no conté nunca, algo que me molestó de su ex: yo tenía que ir a la gala de Gran Hermano y no tenía plata. Entonces Tomás me dijo que él me lo pagaba el pasaje, yo le dije que le pregunte a la chica y ella lo que respondió fue: ‘No la conozco’, entonces dije fa, con esa persona estás saliendo le dije, fue un trastorno ir a Telefe, esperando el colectivo en Retiro”, explicó Gordillo.

Tomás Holder y su novia Paula Balbi (Fotos: Instagram)

“Me molestó que si bien somos unidos con Tomás, yo le dije que me tenía que hacer respetar por la persona que esté con él, salió de la casa y estuvimos 20 días sin vernos, eso me molestó y no tengo problema de decirlo”, manifestó, un poco enojada. Por último, agregó: “Con esta chica no hay relación, no sé qué le pasa, me bloquea, si él la elige para el resto de su vida problema de él, yo no quiero que nadie lo esté manipulando”.

“Fue muy corto pero por dentro parecía eterno, como si fuera un mes. Fue muy crudo, pero me encantó poder jugar, la pasé muy bien, me reí mucho, hice bromas. Si bien afuera no terminó de gustar, adentro sentí que jugué y eso es Gran Hermano”, le dijo Holder a Teleshow acerca de su paso por el reality que conduce Santiago del Moro.

En la entrevista también se refirió a su relación amorosa con Paula: “Mi novia es de un pueblo de 6 mil habitantes, y siempre la cargaba porque tenía un Iphone 7. Pero la acepté, y lo que me enamoró de ella es su simpleza, puede estar a cara lavada y en pijama y es hermosa. Y va a la facultad en colectivo... ¿saben las veces que la acompañé? Ella me decía que no quería que nos vieran juntos ahí, que eso no era lo que yo mostraba. Pero yo le explicaba que era un personaje, y que si tengo que subir a un colectivo y acompañarla para que ella se sienta segura, lo voy a hacer”.

Seguir leyendo: