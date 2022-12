Por qué sus amigos le decían “Madonna”, el mal consejo que le dio a Tinelli y otros 34 hechos de Luciano “El Tirri” Giugno

Los momentos en imágenes de El Tirri

1. Nació el 13 de enero de 1967. Hasta los cinco años vivió frente a la casa de su primo, Marcelo Tinelli en Bolívar. Luego con la familia se mudaron a Mar del Plata.

2. Durante la secundaria pasó por catorce colegios. “Todavía debo taquigrafía, historia, geografía y alguna otra más...”, cuenta. Y aunque “en un momento fui convocado por Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal para ser imagen o vocero de una campaña para terminar el secundario vía online”, aún no logró alzar su título”, le contó a Sebastián Soldano en Teleshow.

3. Fue cofundador, percusionista y compositor en Los Fabulosos Cadillacs.

4. Belcha, Mi novia se cayó en un pozo ciego y Te tiraré del altar, son las canciones más famosas que compuso. Asegura que se inspiró en situaciones que vivió.

“Ser feliz es entender que la única pertenencia concreta que tenemos es esto, en este lugar y ahora”, le aseguró Luciano "El Tirri" Giugno a Teleshow (Foto: Gastón Taylor)

5. En sus presentaciones lucía una gorra y una cadena al cuello de la que colgaba el signo de una marca alemana de autos. Le pidieron que dejara de usarlo porque los fans arrancaban el símbolo de los autos para colgárselo imitándolo.

6. Sus compañeros de banda lo apodaron Madonna por su predilección por los hoteles de lujo, las bebidas caras y el buen vestir.

7. En Infobae con una anécdota contó cómo es su relación con el dinero. “Año 1991 época de los Fabulosos Cadillacs, pleno éxito, hicimos 30 shows en un mes. Termina la gira, se van todos y le digo a nuestro manager: ‘Alejandro, ¿no me das un adelanto?’, ‘¿Adelanto de qué?’, ‘Hicimos 30 shows, ¿qué hiciste con la plata?’ y no tomaba drogas, nada eh. Lo que pasa es que yo hacía cosas muy raras, me compraba ropa, no me gustaba un cuarto y me pagaba el otro cuarto. Prácticamente me había gastado lo de la gira y quería un adelanto. Me di cuenta que todos los Cadillacs tenían departamento propio y yo no, yo andaba en un auto excelente pero sin casa propia.

8. Una de las situaciones más bizarras que vivió con la banda fue la vez que le aseguró a una chica que la invitaría a su cuarto pero se fue con otra. “Lo más loco es que a la que le había prometido vernos fue hasta el hotel. Yo estaba en un segundo piso y la piba se trepó y empezó a golpearme la ventana, casi muero, no lo podía creer... y lo bizarro era que yo estaba desnudo y con las cadenas tipo Mario Baracus”.

9. En 1991, luego de una gira con el grupo decidió quedarse en Los Ángeles. Los comienzos no fueron fáciles. “Hice cosas horribles. Trabajé en una pizzería. Sin embargo, los chicos no lo sabían. Cuando nos veíamos en Los Ángeles y me preguntaban dónde trabajaba, les decía que estaba haciendo shows. Mentira. Tenía terror de contarles dónde laburaba. Porque era mostrarles el fracaso. Yo, que había dejado el grupo, vendía pizzas y ellos viniendo a Los Ángeles a dar conciertos. Me quería pegar un tiro”.

Luciano "El Tirri" Giugno asegura: “Tenía dos opciones en mi vida. Primero levantarme temprano, estudiar, trabajar y aburrirme. Segundo tocar con Los Fabulosos Cadillacs” (Foto: Instagram)

10. Mientras vivía en Los Ángeles, un día lo llamó Marcelo y le contó que le habían ofrecido conducir un programa en Telefe a la medianoche. “A mí no me cerraba, así que le contesté: ‘Venite conmigo a Los Ángeles que vamos a hacer fortuna’. ¡A los seis meses lo veo en las tapas de todas las revistas! Menos mal que no me escuchó...”, reconoce con humor.

11. Con Tinelli tiene una relación entrañable. Son primos hermanos, la mamá del Tirri -María Esther- era hermana de Dora, la mamá de Tinelli. Solían compartir temporadas en la casa de Bolívar de los Tinelli o en la de Mar del Plata de los Giugno.

12. En febrero del 74 ocurrió un hecho que los hermanó. “Había un pibe que me cagaba a palos todo el tiempo. Y yo ya venía avisándole a todos: ´Van a ver cuando llegue mi primo el grandote´. Una tarde, jugando al fútbol, este chico, que me había tomado de punto durante todo el partido, discutió sobre no sé qué cosa y Marcelo (de 14 años) lo bajó de un golpe... ¡Lo cuento sin fomentar la violencia, claro! Fue un antes y un después. Desde entonces no dejé de verlo como a un héroe. Yo sé que en ese momento, y para siempre, lo adopté como el hermano mayor que nunca había tenido”.

13. Aunque Marcelo lo defendía también estaba cansado de oficiar de niñero. “Una vez lo perdí en la playa, lo llevé hasta el baño y lo perdí. No me lo fumaba ni un poquito a Luciano. Iba a todos lados conmigo”, contó Tinelli en el Bailando. “No me perdiste, me dejaste. Te acompañé al baño, y me dejaste. Yo tenía locura por estar cerca tuyo”, le contestó El Tirri.

14. El relato de El Tirri siguió: “Estaba parado y te digo, ‘Vamos Marce’. Me di vuelta, y te fuiste. Aplaudieron durante una hora, toda la playa, no me reclamaba nadie. Pensé que no nos veíamos más”, relató. “Yo lo quería perder”, le respondió sin desmentirlo Tinelli.

15. Pero faltaba el broche final. Al encontrarse con su primo menor “Te abracé y dije: ‘¿Vamos al agua?’, recordó Tinelli. “Mi mamá miraba para otro lado, y le metí la cabeza en el agua”, contó el conductor, a lo que su familiar le contestó: “Nunca me enojé, sentía una especie de place r porestar cerca tuyo”.

“Le comento todo, absolutamente todo. Es el compañero ideal porque a veces estamos fuera de acá, en cualquier país, nos abrazamos y nos damos un beso y le digo en la cara te amo” cuenta Luciano "El Tirri" Giugno de su vínculo con Marcelo Tinelli

16. De la relación que los une, El Tirri contó: “A veces perdemos la noción de qué somos: ¿primos, tíos, amigos...? Voy a decir algo loco”, advirtió en diálogo con Teleshow sobre la relación que los une. “A veces, charlando con Marce, se me escapa un ´pá´ (de papá), porque siempre lo sentí muy cercano, muy cuidador conmigo, muy protector a lo largo de la vida”.

17. En 1994 lo eligieron para abrir los dos conciertos de Madonna en River, en la gira The Girlie Show Tour.

18. En esa época no tenía un solo peso. Pensó que le pagarían cinco o seis mil pesos pero cuando fue a cobrar le pagaron cien mil. “Puse todo eso en dos bolsas, con mi hermano estábamos felices, salimos de ahí y me compré 400 gramos de crudo, 400 de queso, dos Quilmes, llegué a la casa de mis papás y les dije “miren esto” y tiré 100 mil dólares arriba de la mesa. Era por tocar con Madonna, pensaba “como me van a dar 100 mil”.

19. El dinero le duró solo seis meses. Se compró un Alfa Romeo, un Uno, me alquiló un departamento, viajó. “Era la irrealidad de los 90, cobré 100 mil dólares por hacer 30 minutos, una locura”, recordó en el portal Solo quince minutos.

20. Pudo haber vivido un romance con Madonna. Ella lo invitó a su fiesta exclusiva en Pachá después del show, pero él se fue con sus dos bailarinas japonesas a Frere (la disco de Las Cañitas). “Me agarré un pedo negro y, sin celulares, mi manager no me ubicó hasta el día siguiente. ´¡¿Pero vos estás loco?!´, me gritaba. Otra de las malas decisiones a las que me empujó el chupi”, subraya dando pie a un gran episodio en su vida”, recordó en Teleshow.

Los comienzos de Luciano "El Tirri" Giugno en la televisión fueron detrás de cámara. Durante dos años fue jefe de cásting en Soñando por cantar

21. Usa cuatro celulares al mismo tiempo. Asegura que tres son de trabajo y uno -del que pocos tienen el número- para sus afectos.

22. Admite que es pésimo jugando al fútbol, pero un gran pateador de penales. “De 30 hago 30 goles. Desde los 12 pasos soy mejor que Ortigoza y el Chiqui Pérez juntos”, le aseguró a la periodista Liliana Iarussso.

23. Cuando juega San Lorenzo, Tinelli suele pasar a buscarlo por su casa para que lo acompañe a la cancha. En el auto suele proponerle contar cuántas camisetas cuervas ven hasta llegar al estadio.

24. Políglota, se comunica sin problemas en inglés, portugués e italiano.

25. Reconoce que nunca se drogó pero que abusó del alcohol. Dejó de tomar en el año 2012. “Había llevado a Charly García y a Fito Páez a cantar a Bogotá, Colombia. Un gran suceso. Todo sold out. Reventado. Una locura... Y no me acuerdo de nada”, comienza. “La última imagen que tengo es la de estar pasando por El museo del Vodka y llevar dos botellas hasta el hotel. Eso fue un día viernes. Me desperté el domingo, desnudo, con notas musicales pintadas en mis uñas y el sonido de las constantes llamadas de Mimi a través del Skype. No entendía qué había pasado”.

26. Luego de esa experiencia lograr hacer un click psicológico y físico. El 23 de octubre cumplió 10 años sin tomar alcohol. “Puedo recibir gente y hasta preparar tragos. Yo no lo extraño ni me importa, pero lo respeto y estoy consciente de que la lucha que desaté aquella vez es día a día”, asegura.

“No he consumido drogas, pero estaba tomando champagne siempre, o alcohol, o vodka o lo que fuera, estuve muchos años así”, se sincera Luciano "El Tirri" Giugno

27. A la hora de elegir un género musical, afirma que el hip-hop y el rap, definitivamente son sus favoritos. “No sólo me parecen ritmos alucinantes para entrenar, sino es muy positivo el mensaje. Siempre habla de superación de una guerra sana, de que todo lo podes lograr, quizás e s muymaterialista a veces”, aseguró en una entrevista.

28. Sacó tres álbumes solistas: Rompamos con todo, Lo que mueve el mundo, Casino life, en donde se acerca más al rap y al hip hop.

29. Su apodo El Tirri surgió en 2013. Tenía un amigo llamado Tyron al que le había prometido ir a jugar fútbol y no dejaba de llamarlo. El contestador automático estaba lleno de sus mensajes: ´Hola Luciano, soy Tyron´. Una vez, Marcelo, de visita en Los Angeles, lo escuchó y le dijo: ´¿Quién es este moplo?´. A partir de ahí, como mezcla entre ´Tirón´ y ´el terrible´, Marce le puso Tirri.

30. Su primera mujer, Mariana Tévez y mamá de Katerina, su hija mayor, es hija de Leo Dan.

31. Tiene una segunda hija, Franchescka. Su mamá era una modelo italiana muy pasional. Estaban comiendo en un restaurante con unas amigas, cuando él se puso hablar con una de ellas. Su novia, celosa, le clavó un tenedor en la espalda.

32. “Todo transcurrió con cierta normalidad hasta que una mañana desperté en el piso, sobre un acta de matrimonio en la que podía leer mi nombre”. El matrimonio duró seis meses.

“Soy hipocondríaco, un tipo muy raro, por ejemplo me dan un agua, quiero abrirla yo y tomarla; soy muy paranoico con eso. Eso me ayudó a nunca tomar drogas”, admite Luciano "El Tirri" Giugno

33. Su tercera hija, Lunna vive en San Pablo. Su mamá era una bailarina de samba que conoció mientras vivió en Brasil.

34. Sobre su paternidad reflexiona: “A veces creo que debí haber estado más presente en la vida de todas ellas, pero es realmente complicado tener tres hijas en distintos polos”, dice.

35. En el 2014 sufrió un cuadro de neumonía que se complicó. Estuvo 45 días internado, bajó 15 kilos y el pronóstico era poco alentador pero logró recuperarse.

36. Después de esa experiencia se propuso vivir, sin cuestionar al destino ni revisar el pasado, “porque la vida no ha hecho más que enseñarme el valor que tiene el presente. Y si ya no proyecto tanto es porque la última vez que lo hice terminé en un hospital”.

