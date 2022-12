Por qué son amarillos, el secreto del cabello de Homero y otros 44 datos no tan recordados de Los Simpsons

Los Simpsons lleva 35 años al aire

1. Nacieron en 1987. Los productores del Show de Tracey Ullman buscaban personajes nuevos que protagonizaran cortos de tres minutos para emitir antes de las propagandas. Un tal Matt Groening, en ese entonces de 33 años, les mostró una carpeta llena de dibujos de una familia amarilla: Los Simpsons.

2. El primer corto se emitió el 19 de abril. Duraba un minuto 46 segundos. Tan extraños eran los dibujos y atrevido el contenido que la BBC compró el programa de Ullman, pero lo editó para cortar la secuencia semanal de la familia amarilla.

3. El éxito en Estados Unidos fue tal que dos años después pasaron de un corto de tres minutos a programa propio por la cadena Fox.

Los Simpson que aparecían en su primer versión eran muy diferentes. Eran caros (unos 15.000 dólares, mucho por aquella época para solo 2 minutos de aire) por lo tanto los ejecutivos quisieron descartarlos del show, pero el productor James L Brooks decidió apostar por ellos

4. El primer capítulo tuvo un título profético, se llamó Simpsons Roasting on an open fire, en castellano se tradujo como ¡Alerta roja! ¡Se desató la Simpsonsmanía!

5. Antes de emitir la serie Fox firmó acuerdos para distribuir productos de los Simpsons. La idea fue brillante, al tiempo facturaban 3.500 millones de dólares en merchandising.

6. La casa de infancia de Groening estaba muy cerca de un zoológico. Mientras leía el Pato Donald y la Pequeña Lulú, sus historietas favoritas, escuchaba de fondo el rugido de los leones y el grito de los elefantes.

7. Fue a una escuela progresista donde “no había ni grados ni escalas. La recomiendo a todas las personas ‘medio raritas’, pero ojo que también ofrecía disciplina y creatividad”.

8. El creador de la familia amarilla se entrenó en animación en el secundario. Para realizar un corto usó como actrices a sus hermanas Maggie y Lisa. Las hizo pelear, luego decapitó a sus muñecas mientras superponía la acción.

9. El filme duraba cuatro minutos y tardó ocho meses en editarlo. Lo llamó Humanoides vs otros humanoides. El problema es que al editarlo todo estaba fuera de foco así se dio cuenta que ideas tenían pero le faltaban anteojos.

Matt Groening, entendió desde el principio que el secreto estaba en los guiones. No importa cómo está dibujada, repetía. Al revés que las otras animaciones, la atención estaba en el guión. (Photo by Gary Moss/Corbis via Getty Images)

10. A los 23 años, Groening dejó su Portland natal y se mudó a Los Ángeles. Trabajó de mozo, chofer y empleado de una fotocopiadora.

11. Comenzó a escribirle cartas a sus amigos contándoles lo mal que lo pasaba. Junto al texto, les mandaba dibujos cómicos protagonizados por un conejo llamado Binky. Decidió fotocopiar esos dibujos, escribir nuevos y armar una revistita que vendía en una casa de discos y revistas punk.

12. Su creación se llamaba Vida en el infierno. Contaba las desventuras de Binky y Bongo, su hijo de una sola oreja, otra coneja llamada Sheba y los gemelos Akbar y Jeff.

13. Según cuenta Groening, la familia nació pocos minutos antes de su encuentro con James L Brooks, el productor que lo reclutó. “Iba hacer los personajes de Vida en el infierno, pero me enteré que la Fox sería dueña de lo que yo hiciera. Entonces inventé a los Simpson diez minutos antes de entrar a la sala de reunión, dibujé una familia y le di a cada personaje el nombre de los miembros de mi familia”.

La serie tiene cerca de 300 personajes secundarios

14. “Queríamos introducir un humor que todos entendieran. Podés hacer un chiste para chicos, donde Bart se golpea la cabeza contra una puerta, o un humor mucho más político y para gente mayor. Una de las cosas que más me alegra es que los chicos lo entienden, pero cuando crezcan lo van a disfrutar en un nivel totalmente diferente”, explicaba Groening en una entrevista para la revista Comiqueando, en 1998.

15. Su creador contó que los nombres no son casuales. Su papá se llamaba Homero y era publicista. Su mamá, Margaret, era maestra y Lissa y Maggie eran los nombres de sus hermanas.

16. Los nombres completos de sus personajes son: Homer Jay Simpson, Marjorie Bouvier Simpson, Bartholomew Jo Jo Simpson, Elizabeth Marie Simpson, Margaret Simpson.

17. Bart es un anagrama de brat (niño malcriado). El apellido Simpson se traduce literalmente como “hijo de un tipo simplón”.

La revista Time consideró a Bart como el cuadragésimo sexto personaje (de cien) más influyente del siglo XX.

18. En Estados Unidos hay 121 ciudades fundadas bajo el nombre Springfield. Es uno de los nombres más comunes y por eso fue elegido por Groening.

19. En la primera temporada cada episodio necesitaba 12 mil dibujos. Para la temporada 18 ya se necesitaban entre 25 y 30 mil.

20. Producir los episodios era una tarea muy compleja. Una vez que se tenía el guion se grababan las voces. Sonido y guiones se despachaban a una empresa de animación, donde 50 artistas creaban dos mil dibujos individuales que luego enviaban a Groening y los productores James Brooks y Simon que estudiaban el resultado.

21. Una vez aprobado y hechas las correcciones que señalaban, se enviaba el paquete a Corea del Sur donde un ejército de animadores elaboraban las 12 mil imágenes que tenía cada capítulo de media hora.

22. En 1998, Phil Hartman, el actor que doblaba la voz de Troy McClure y Lionel Hutz fue asesinado por su esposa. Esos personajes se retiraron para siempre.

Según recopiló la revista Watt, el famoso “D’oh” de Homero (Ouch, en español) fue incluido en el Oxford English Dictionary. Se define a la expresión como “exclamación de incredulidad ante la propia estupidez”. (foto: MARCA)

23. En 1997, Bárbara Horward, una jubilada de 73 años ganó una réplica exacta de la casa de los Simpsons con toda su decoración. La vivienda se encuentra en Nevada y los arquitectos miraron cientos de episodios para lograr la similitud.

24. En los títulos de apertura se indica que Maggie cuesta 847,63 dólares, la cantidad media que, según un estudio realizado en Estados Unidos, costaba cada mes mantener a un hijo en 1989.

25. Aunque la dirección de la casa donde viven los Simpsons cambió en distintos capítulos, varias veces apareció la dirección Evergreen Terrace, un guiño del creador a la calle en la que vivió cuando era chico.

26. Los apellidos de los habitantes de Springfield, como Lovjoy, Quimby, Flanders y Kearney, en la vida real son los nombres de calles de Portland, la ciudad natal de Groening.

Matt Groening es zurdo y por eso según sus propias palabras "uno de cada tres habitantes de Springfield es zurdo".

27. Ned Flanders es un vecino entusiasta, muy religioso, siempre dispuesto a ayudar e inocente hasta el exceso, además es zurdo. Esto se debe a que justamente Groening es zurdo y pudo mostrar en tono irónico lo difícil que es moverse en un mundo de diestros.

28. En el capítulo Lisa, la vegetariana, Paul y Linda McCartney accedieron a prestar sus voces con una condición: que siempre fuera vegetariana. De momento, los guionistas lo han cumplido.

29. Todos los personajes de Los Simpsons tienen cuatro dedos, excepto Dios, quien en sus apariciones aparece con cinco dedos.

30. El cabello de Homero detrás de la cabeza forma una ‘M’ y las lineas de las orejas forman una ‘G’, son las iniciales del creador de la serie animada Matt Groening.

Los Simpsons, ha predicho a varios sucesos. A pesar de que sigue en desarrollo, desde el 2011, predijeron el metaverso en un capítulo en el que Lisa entra a este espacio virtual buscar a su hija, Zia, y se despliegan perfiles de contactos así como lugares tridimensionales iguales a la realidad. (Foto: Los Simpsons)

31. En la década de 1990, cuando el programa se transformó en un éxito, en algunas escuelas estadounidenses se prohibieron las camisetas de Bart, temiendo que fuera un mal modelo a seguir.

32. Durante un discurso en 1992, el entonces presidente George W. Bush dijo, “vamos a seguir intentando… hacer que las familias estadounidenses se parezcan mucho más a los Walton y mucho menos a los Simpsons”. En respuesta, los guionistas de la serie pusieron a Bart diciendo, “hey, simplemente somos como los Walton. Oramos porque también termine la Depresión”.

33. Bárbara Bush, por entonces primera dama estadounidense, aseguró en 1990, que Los Simpsons eran “la cosa más tonta que he visto en televisión”. Envió una carta indignada pidiendo explicaciones por los desbordes de Bart, Groening tiene la misiva colgada en su despacho.

Harry Shearer, el actor que realiza la voz de varios personajes de la seric como Waylon Smithers, Ned Flanders, Reverend Lovejoy y Kent Brockman contó que modeló la voz del malvado señor Burns, en parte inspirado por el ex presidente Ronald Reagan.

34. Se dice que Los Simpsons han predicho algunos eventos de la vida real. Uno de los más sorprendentes fue la presidencia de Donald Trump en el capítulo Bart to the Future, donde Lisa logra convertirse en presidenta de Estados Unidos y desde su oficina en la Casa Blanca menciona: “Como saben, hemos heredado una grave escasez de presupuesto del presidente Trump”. Este episodio fue transmitido en el año 2000, 17 años antes de que esto ocurriera en realidad.

35. Cuando hubo que ponerle color a los personajes, su creador trató de darle un color de piel caucásico pero le quedó medio rosa. “Empecé a probar cosas hasta que un animador apareció con el amarillo y me pareció grandioso. Me imaginé a los televidentes cambiando de canal con el control remoto y encontrándose con estos dibujos amarillos. No hay nada igual en la televisión”, explicó Groening.

36. Groening colecciona “material no autorizado” de sus criaturas. Uno de sus favoritos es la imagen de Bart Sánchez de Tijuana de los terremotos. También cuenta con esculturas, pinturas, juguetes extraños y hasta un libro ruso de Los Simpson para colorear “que parecen los Simpson dibujados por alguien drogado”.

Algunos calculan la fortuna personal de Matt Groening en más de 600 millones de dólares. (Photo by Amy Sussman/Getty Images)

37. Es el programa que más artistas y personajes importantes invitó a participar en sus capítulos. Aproximadamente han sido 600 estrellas que han acompañado a estos personajes amarillos, actores como Mel Gibson, Kim Bassinger, Alec Baldwin, John Travolta o Richard Gere; políticos como Tony Blair y Bill Clinton; importantes figuras como Buzz Aldrin, Stephen Hawking y Bill Gates; deportistas como Lebron James y las hermanas Williams, y hasta escritores como Tom Clancy y J.K. Rowling.

38. La mítica Elizabeth Taylor fue le encargada de dar voz a Maggie en el año 1992, cuando dijo “papá” por primera vez. Groening, por su parte, era quien hacía los ruidos de la más pequeña de los Simpson con su chupete.

39. Los creadores de la serie quisieron que los personajes se pudieran identificar por su silueta, por eso las formas de sus cabezas y peinados son diferentes y singulares.

40. En el contrato que tienen los guionistas con FOX se estipuló que la poderosa cadena no puede dar indicaciones acerca del argumento o contenido de los capítulos. En uno de los capítulos se leyó el eslogan: “Noticias Fox: no somos racistas, pero somos los números uno apoyando a racistas”.

Desde Pelé hasta Magic Johnson han aparecido en algún capítulo, mientras que otros como Mike Tyson fueron ridiculizados sin ser mencionados

41. La secuencia de cómo llega la familia a ubicarse en el sillón depende del tiempo de duración total del capítulo. Si la historia del capítulo quedó corta, la escena es más larga y si sucede al revés, es mucho más breve y dinámica.

42. Phillipe Peythieu y Veronique Augerea, son los actores que hacen las voces de Homero y Marge en francés, se conocieron haciendo este trabajo y luego de varios años juntos, se casaron.

43. Groening se casó en 1986 con Deborah Caplan y tuvieron dos hijos. Al primero le puso Homero como sus padres, el real y el de ficción. Fue, dijo, una manera de reivindicar a su propio padre: “Le puse tu nombre al personaje pero también a mi hijo”, le dijo. Aunque cada vez que puede aclara que su padre era un hombre brillante e inquieto, que soportó razonablemente bien que el padre de los Simpsons llevara su nombre. Aunque cuando se enteró de las características del personaje no le gustó demasiado, exigió una condición innegociable: el Homero de ficción debía amar y tratar bien a su esposa.

Matt Groening con una de las dos parejas de mellizas que tuvo con su esposa la artista plástica Agustina Picasso

44. Luego de divorciarse de Deborah en 1999, Matt empezó en 2007 una relación con Agustina Picasso, una artista plástica argentina con la que tuvieron 5 hijos, entre ellos dos parejas de mellizas.

45. Los fanáticos de la serie hostigan a Groening afirmando que la serie perdió su esplendor hace mucho tiempo. Él se defiende y alega que los tiempos cambiaron y con ellos los espectadores. Y afirma que sigue muy orgulloso de los capítulos que se siguen emitiendo 33 años después de su estreno. Ya se superaron los 700 capítulos.

46. Si le preguntan cuál es el secreto de su éxito, Groening contesta “trabajo con escritores que son más graciosos que yo, con animadores que dibujan mejor que yo y con ejecutivos que se visten mejor que yo”.

“Los dibujos animados son para los que no escribimos demasiado bien, ni somos grandes dibujantes. Uno combina esas dos mitades de talento trunco y hasta puede conseguir una carrera”, bromea Matt Groening. (AP)

