La propuesta laboral que la hizo llorar, el fanatismo que comparte con su hijo y otros 40 hechos no tan recordados de Flavia Palmiero

1. Nació el 11 de julio de 1966. Vivió toda su vida en el barrio porteño de Barracas.

2. Transitó una niñez muy triste. Sus padres se separaron de muy mala manera cuando ella tenía apenas cinco años, y en esa época no era algo común. Pero si para esa nena el divorcio fue difícil de comprender mucho más lo fue que su papá rompiera el vínculo. Durante años no supo nada de él. Con el divorcio, su mamá tuvo que salir a trabajar para mantener la precaria economía familiar. Flavia pasaba casi todo el día sola.

3. “A los 8 años, jugaba a que tenía mi propio programa de televisión para chicos. Jugaba a ser cantante, a ser actriz... Siempre desde la soledad, porque soy hija única. Estudiaba sola porque mi mamá trabajaba todo el día. Por eso, no había una rutina de cocina en mi casa, porque en realidad no había tiempo de cocinar”, comentó en el programa Agarrate Catalina (La Once Diez). Ante la ausencia por trabajo de su mamá y sin hermanos, Flavia contó que su niñera fue la televisión.

4. Pese a que no tuvo la mejor relación con su papá ni le quedó el mejor de los recuerdos, Flavia se encargó de ayudarlo económicamente y acompañarlo cuando su organismo se fue deteriorando por el Parkinson.

Néstor, su padre falleció en abril de 2020 y Flavia, en el contexto de la pandemia, no pudo despedirlo. Se tuvo que conformar con decirle adiós a través de sus redes sociales. “

5. En su infancia solía jugar a conducir programas infantiles. Se ponía a bailar y cantar sola. “Mi mamá trabajaba y yo era hija única; entonces, armaba una cámara con el trípode del secador de pelo, una caja y un rollo de papel higiénico. Jugaba a conducir programas para chicos. Mi hit era imitar a la Chilindrina”.

6. También le gustaba andar en bicicleta y tirarse en un carrito con rulemanes por las barrancas del Parque Lezama.

7. Flavia, cuando era chica comía muy poco. Según contó su mamá en redes, un día “Para amenazarla le dije: si no comés Papá Noel te va a traer de regalo una papa. Ningún juguete”, contó Yuly entre risas y parece que cumplió con su promesa porque, precisamente, ese fue el regalo que recibió la actriz en una Navidad. Flavia se mostró muy triste pero le dijo: “Tenías razón: Papá Noel cumplió”.

8. Ambas aclararon que, más allá de la broma de la papa, Flavia recibió muchísimos juguetes. “Eso sí: sigue comiendo poco”, confirmó Yuly.

9. Estaba en quinto año y soñaba ser modelo. Una mañana dejó unas fotos suyas en una agencia de publicidad. Dos meses después la llamaron para protagonizar una película.

10. Debutó en el cine encarnando a Eva Duarte de Perón en la película Evita, quien quiera oír que oiga, dirigida por Eduardo Mignogna. Tenía 17 años. “Yo era consciente de que no sabía actuar, pero me la jugué porque era una especie de sueño hecho realidad”. Fue elegida entre 200 postulantes.

“Había un destino. No es muy normal que tu primer casting sea para la primera película del cine mundial sobre la vida de Eva Perón y el comienzo de la democracia. Yo creo mucho en el destino. A veces, uno está predestinado”, reflexionó Flavia Palmiero en Infobae.

11. Al terminar el secundario entró en Abogacía a la UBA. Era la chica “Evita” en la UBA. Estudió un año y medio.

12. Recibió varias ofertas para continuar en el cine pero las rechazó por el erotismo de algunas escenas que no estaba dispuesta a interpretar.

13. Comenzó a idear un programa para chicos. El proyecto incluía temas periodísticos, un show musical y cuentos relatados con estilo de comedia. Lo presentó en Canal 11 pero lo rechazaron, pero en junio la convocaron para conducir un programa dedicado exclusivamente a dibujos animados: La ola verde.

14. Al mes comenzó a incorporar sus propuestas rechazadas. Fue su estallido mediático. Con 19 años todos los días conducía un show para chicos que era un suceso.

"Estaba participando en Rossé, una novela de Canal 11, pero quería hacer algo para chicos. Entonces escribí el proyecto y se lo presenté al director artístico. A los dos meses me llamó y así surgió La ola verde… Nunca me imaginé que iba a durar diez años", contó en la revista Gente

15. En el programa interactuaba con Monoco el elefantito, Flauti, Bombi, Guitarri y Piani, muñecos que eran sus interlocutores. También contaba cuentos tradicionales pero con un final más feliz. Por ejemplo, Caperucita no solo sobrevivía al lobo, este además le pedía perdón por su comportamiento.

16. “Fue muy sencillo darme cuenta de lo que faltaba porque me limité a recordar mi infancia junto a Pipo Pescador, Julieta Magaña, Elvira Romey y Gachi Ferrari. Ellos fueron mis compinches de la tele y yo traté de generar una relación parecida”, contaba en una entrevista de 1992.

17. Le siguieron La ola está de fiesta y Flavia está de fiesta. Los programas eran un suceso. Grabó seis discos, vendió medio millón de copias y realizó giras por todo el país.

18. “Amaba lo que hacía y nada me podía detener, porque estaba cumpliendo el sueño de mi vida. Me dedicaba a trabajar, pero también estuve mucho tiempo con mis hijos. Podía ponerme y sacarme el maquillaje sin problemas. Yo siempre dije que soy una mujer normal con un trabajo extraordinario. Nunca despegué mis pies del piso aunque haya tocado el cielo con las manos. No me la creí, no andaba en plato volador… Nunca tuve un séquito de personas siguiéndome por todos lados. Giuliana (29) y Gianni (23) siempre fueron mi prioridad: cuando eran chicos, en casa no tenía personal. Yo digo que mi espíritu inquieto, libre y curioso me ayudó a conseguir cada cosa que me propuse”.

19. Protagonizó varias tiras enfocadas en el público infantil como Flavia, corazón de tiza, Alpiste perdiste, María Sol y Mamá por dos.

20. Las tiras fueron una idea de Alejandro Romay. Le propuso que hiciera novelas y ella se largó a llorar porque no le gustaban. “Vos querés seguir cantando y bailando. Lo mezclamos y lo hacés dentro de una novela”, le propuso el Zar. Así surgió Flavia, corazón de tiza que lideraba su franja horaria con 19 puntos de rating.

21. Escucha todo tipo de música. Pasa de Black Eyed Peas a un tango y salta de Madonna a Sinatra o a la banda mexicana, Maná.

22. Es una gran consumidora de cine. Puede ver hasta cinco o seis películas por semana. Le gusta mucho Woody Allen y entre sus películas favoritas está Un lugar llamado Notting Hill y Realmente amor.

23. Es muy generosa y le gusta mucho hacer regalos.

24. En todas las entrevistas, antes de iniciar el reportaje enciende su propio grabador. “Lo tengo porque una vez inventaron una entrevista ya además para tener cierta coherencia conmigo misma. En el caso de que el periodista escriba cosas que no son, puedo chequear si me extralimité con lo que dije o si efectivamente mintió. En ese caso llamo y lo reputeo”.

25. Sabe mucho de autos y comparte ese fanatismo con su hijo.

26. De su primer matrimonio con el empresario Marco Batellini tiene dos hijos: Giuliana y Gian Marco.

27. Se casó muy joven a los 21 años y, cuando a los 28 decidió separarse, fue complejo: “Yo sufrí mucho con el divorcio de mis padres y por eso me costó mucho separarme del padre de mis hijos. Era muy chica y pasó todo muy de golpe. Es muy dolorosa la crianza de los hijos tras una separación. En ese momento, Gianni tenía dos años y Giuliana, siete″.

28. En febrero de 1998 comenzó una relación con Franco Macri. Ella tenía 34 años y él había cumplido 69. Terminaron en febrero del año 2000.

29. “A mí me sorprendió realmente el amor porque había una gran diferencia de edad y yo no lo conocía a él. Pero mi mejor amiga es su sobrina y él estaba enamorado de mi”.

30. Según contó, el fin de la relación se debió a que Franco tenía intenciones de apostar a una convivencia, pero ella no estaba preparada porque sus dos hijos (de una relación anterior) todavía eran muy chicos.

31. Terminada esa relación se reinventó como actriz, hizo comedias en teatro y armó su propia productora con la que llevó adelante un magazine femenino.

32. Estuvo en pareja con Joe Fernández, un empresario gastronómico y guitarrista, diez años menor.

33. Coleccionaba revistas de modas de todo el mundo.

34. “Cuando yo era chica era casi imposible acceder a la televisión. Había que estar preparado, ser lindo, tener carisma. Hoy cualquiera tiene sus cinco, diez, quince minutos de fama. Pero este camino es largo, siempre lo repito”. (Siete días, noviembre, 2008).

35. Cuando se casó Diego Maradona, Dalma que no tendría dos años pidió que fuera Flavia la que animara la parte infantil de la fiesta y así lo hizo. De hecho salió en una foto a doble página en la nota del evento que hizo la revista París Match.

36. Después de aquel encuentro animó un cumpleaños de Dalma. Años después actuaron juntas en la obra Taxi. “Hoy la veo y parece mentira. Es respetuosa, responsable, educada. Me hace acordar muchísimo a mi hija”, diría Flavia de la hija del inolvidable Diego.

37. En pareja con el productor de cine Luis Scalella en MasterChef Celebrity 2, edición en la que participó, le tocó contar cómo lo conoció. “Fue en la casa de Flor de la V. Ella me invitó a su casa cuando sus hijos cumplieron un año (en el 2012) y allí lo conocí a Luis. Tenemos muchos amigos en común así que él se me acercó a hablar, charlamos un rato y, cuando estaba por irme, me dijo: ‘Espero que esta vez respondas mi mensaje y aceptes salir a comer’”, reveló la actriz.

El productor de cine Luis Scalella tiene catorce años más que ella, pero en cuestiones de amor, a Flavia no le importa la edad. Aunque no conviven, sí comparten gran parte del tiempo.

38. Mientras realizaba La ola está de fiesta, un día le suena el teléfono. Era Mirtha Legrand que le pedía entradas porque sus nietos Nacho y Juana querían verla. “Me pareció tan tierno, ella era la abuela que llamaba para pedir entradas. Y allí llega ella con su vestidito y Nacho, ahí los dos”, contó en la mesa de Juana.

39. En la revista Paparazzi respondió que vale la pena convivir con ella porque es “protectora, afectuosa, noble, respetuosa y porque cocino bien aunque lo hago de vez en cuando”.

40. Se define como “una artista que puede hacer cualquier cosa, desde inventar un programa de televisión hasta subirse a un escenario para representar cualquier papel, bailar o cantar una canción”.

41. Antes de comenzar un trabajo suele persignarse no como cábala sino como una manera de decirle a Dios “ahora estoy en tus manos, llévame”. En lo personal no pasa debajo de ninguna escalera y si se le cruza un gato negro le molesta bastante.

42. “Siempre disfruté mucho de la vida, y me la jugué. Ese es mi secreto. El archivo me delataría, así que no puedo mentir con la edad. Estoy feliz; no me asusta el paso del tiempo. Crecer viene con el plus de la experiencia y la sabiduría. La vejez no es un pecado, sino parte de la vida. Me veo tan plena y fuerte, que siento el mismo amor y ganas que el día en que empecé a trabajar”. Infobae.

