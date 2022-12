Su polémico amor con Florinda Meza, el final trágico que imaginó para el Chavo del 8 y otros 44 hechos no tan recordados de Chespirito

A Roberto Gómez Bolaños se lo considera un genio de la televisión mexicana y el embajador sentimental de México en el mundo

1. Nació el 21 de febrero de 1929 en México. Vivió su infancia en un barrio de clase media alta, Colonia del Valle. Su madre se llamaba Elsa Bolaños Cacho Aguilar y su padre, Francisco Gómez Linares.

2. “A mediados de 1928, sin saber que estaba embarazada, la señora Elsa Bolaños Cacho tomó un medicamento que contenía quinina. Esta sustancia –empleada en el tratamiento de algunas enfermedades infecciosas y para aliviar los calambres musculares– está contraindicada durante el embarazo, debido a que puede causar malformaciones congénitas y a que se le ha asociado con la muerte fetal; por este motivo, el médico de doña Elsa le indicó que debía someterse a un aborto, pues su salud corría peligro e incluso podría perder la vida”, se lee en Chespirito Web. La mujer se negó a esa intervención. El hijo nació sin problemas

3. Heredó su vocación artística de su papá. “Pancho” como lo apodaban era dibujante en los diarios El Universal Ilustrado y Continental. Además era una cotizado retratista de la década del 20.

La madre del actor decidió no perder al bebé que esperaba en 1928 (Foto: Página de Chespirito)

4. Cuando Chespirito tenía 6 años, falleció su padre y su mamá se hizo cargo de él y de sus dos hermanos. Consiguió trabajo como secretaria pero además como conocía muy bien el inglés y era una excelente redactora, durante mucho tiempo se dedicó a traducir al español textos escritos en aquel idioma; además, tenía talento para la literatura y, a lo largo de su vida, escribió una gran cantidad de poemas.

5. A los 10 años, Tarzán, un perro que había adoptado, lo mordió y le trajo complicaciones de salud. El actor debió ser sometido a un tratamiento antirrábico que lo llevó a abandonar la escuela por un año completo.

6. De joven fue un gran deportista. En boxeo representó a su país en la categoría “mosca junior” en los Juegos Panamericanos de 1951. En fútbol fue campeón y goleador en categorías infantiles y juveniles de la Federación Mexicana de Fútbol. Representó a su colegio, el Instituto Mexicano y luego llegó a la liga profesional con el club Marte donde jugó en la reserva.

Chespirito con sus hermanos, Francisco y Horacio. Con el tiempo, el primero se haría cargo de las finanzas del actor y el segundo, de la producción de sus programas televisivos. (Especial)

7. A la par mostraba su veta artística y humorística. A los 13 años fabricó su primera guitarra con una regla T, una cacerola y ligas en lugar de cuerdas.

8. Formó un grupo musical al que llamó Los Aracuanes con los que actuaba en fiestas escolares y reuniones familiares.

9. Al terminar el secundario comenzó a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma de México (UNAM) pero abandonó para dedicarse al espectáculo. Su materia favorita era matemática.

10. De niño construyó un tren a vapor con el apoyo de su tío, un ingeniero mecánico y electricista que vivía en Guadalajara.

11. Como estudiante de ingeniera trabajó en una constructora, ocupación a la que describía como “tediosa”.

12. Con 22 años consiguió trabajo como creativo de una agencia publicitaria. “Creo que me tomaron porque acepté poco dinero”, contaba. Comenzó a escribir jingles, logos comerciales, y también libretos.

Luego de la muerte de su papá, Chespirito se acercó a un circo que se encontraba frente a su casa para colaborar en las funciones y recaudar dinero para ayudar en la alicaída economía familiar

13. En la década del 50 se destacó como guionista. Escribió para programas de radio, de televisión y hasta guiones de películas.

14. Comenzó a ser conocido por su nombre profesional Chespirito. La idea se le atribuye al director cinematográfico, Agustín P. Delgado; y deriva del diminutivo de la pronunciación españolizada de Shakespeare: “Shakespearito”. El diminutivo lo empleó Delgado, haciendo alusión a la estatura de Gómez Bolaños (1,60 m), y por la pretensión de que el talento del actor mexicano, para escribir historias, se asemeja al de Shakespeare.

15. Entre 1960 y 1965 escribía los libretos de Cómicos y canciones y de Estudios de Pedro Vargas, ambos ciclos se disputaban el primer lugar de la audiencia.

16. Su fama crecía, tanto que lo llamó a trabajar con él uno de los mayores ídolos mexicanos: Mario Moreno Cantinflas. El programa no se pudo concretar.

17. En 1968, TIM (Televisora Independiente de México) le otorgó media hora de cada sábado para que hiciera lo que quisiera. Nacieron los ciclos El ciudadano Gómez y Los supergenios de la mesa cuadrada. La audiencia conoció por primera vez al Profesor Jirafales, interpretado por Rubén Aguirre. A Don Ramón encarnado por Ramón Valdés y a Morocha Pechocha, representada por María Antonieta de las Nieves que luego se haría popular como La Chilindrina.

“Chespirito” colocó un corazón en la indumentaria del Chapulín Colorado para representar ante al público que todas las cosas deben hacerse con amor. Entre sus armas favoritas destacan el “Chipote chillón” y la “Chicharra paralizadora”.

18. Dado el éxito del ciclo, las autoridades del canal le propusieron pasar al aire los lunes y en el horario de las ocho de la noche.

19. Creó un programa llamado Chespirito en el que aparecían dos personajes: El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, los cuales fueron emitidos durante 25 años, todos los lunes. En 1990 concluyeron las grabaciones de ambos proyectos.

20. Se llamó el Chavo del 8 porque en el año de 1971 este programa se transmitía por Canal 8 de México; fue tanto el éxito, que pasó a otro canal de más nombre y Chespirito tuvo que buscar alguna excusa para el “8″ por lo que inventó que el Chavo vivía en el departamento número 8.

“Yo pasé momentos muy malos en mi vida y cuando veía El Chavo encontraba esa felicidad interior y relajación que me hacía tan bien”, le dijo conmovido el mejor diez de la historia a Chespirito

21. El programa fue un suceso que en un momento llegó a ser visto por 350 millones de personas. En México se estima que el 60 por ciento de todas las televisiones del país sintonizaba estos programas.

22. Los primeros países en los que se transmitió El Chavo del Ocho fueron México y Guatemala. Después, llegó a Puerto Rico, República Dominicana y Ecuador. Se emitió en países tan distintos como China, Marruecos, India, Italia, Rusia y Angola, y se llegó a doblar en 50 idiomas diferentes.

El barril del Chavo es el escondite secreto y no el lugar en el que duerme, como muchas personas creen.

23. El Chavo llegó a ser traducido a más de 50 idiomas entre los que están el inglés, el portugués, el italiano, el coreano o el japonés.

24. Sobre cómo surgió este personaje contó. “Fue casi de casualidad. Tenía un sketch llamado Los chifladitos, pero un día mi compañera se fue a otro canal. Entonces probé con una cosita suelta que andaba rondando por mi cabeza. Era un niño pobre que no tenía nombre. Lo hice durante dos o tres programas y pegó tan fuerte que quedó”.

25. Se calcula que en sus más de cuatro décadas de guionista escribió sesenta mil carillas y cerca de dos millones y medio de líneas, lo que equivaldría a ciento sesenta y ocho millones de letras.

Con los personajes de Gómez Bolaños crecieron varias generaciones en toda América Latina que aún recuerdan las frases de la serie como: “Es que no me tienen paciencia”, “Fue sin querer queriendo”, “Bueno pero no te enojes” o “Al cabo que ni quería”.(Foto: Twitter/@HistoriayDatos)

26. Un día Pelé lo llamó por teléfono para proponerle filmar la película de El Chavo, pero Bolaños no quiso llevar este personaje al cine.

27. En un programa de televisión, Chespirito denunció el plagio del que dice fue víctima en el año de 1973. Así lo comenta: “Hace muchos años, cuando no existía ni una oficina para registrar las ideas, escribí un guión de cine que hablaba de una niña que movía objetos, temblaba y saltaba en la cama, poseída. Tiempo después, salió el libro y la película El exorcista”.

28. Hay una anécdota que Chespirito solía contar emocionado, en donde relata cómo un señor que estaba enfermo, sin poder hablar, le fascinaba ver al Chapulín Colorado y siempre, postrado en su cama, no se lo perdía. Los médicos no encontraban explicación a su problema, pero un día, viendo el programa, el señor dijo: “Chapulín” y comenzó a reír, dejando impactados a sus familiares y a los médicos.

29. Otro recuerdo que lo sensibilizaba era lo que sucedió en la ciudad de Guatavita durante una visita a Colombia en 1982. Mientras viajaban en micro, en una parada subió e un niño a vender dulces y otras golosinas. Según contó el mismo Chespirito, el nene pasaba por todos los asientos, ofreciendo su mercancía, cuando llegó al asiento donde estaba “El Chavo”. Se lo quedó viendo como hipnotizado hasta que sacó todo el dinero que tenía en los bolsillos y se lo dio al Chavo y le dijo: “Toma para que te compres tu torta de jamón”. Roberto Gómez se quedó perplejo ante lo que el nene hizo, sin embargo aceptó el regalo para no romper la ilusión de ese niño de haber podido ayudar al Chavo del Ocho.

La revista Forbes calculó que Televisa habría obtenido unos USD 1.700 millones gracias a las retransmisiones de los capítulos de El Chavo del Ocho

30. Contó que había imaginado un final trágico para el Chavo: moriría atropellado tratando de salvar a otro niño. Pero su hija psicóloga le advirtió cómo esto podía traumatizar a sus seguidores y desistió de la idea.

31. No fue la única vez que cambió una idea. Cuando comenzó el personaje de La Popis, interpretado por Florinda Meza, la pusieron con voz gangosa; a los pocos días un señor le dijo a que jamás volvería a ver su programa, porque su hijo tenía ese problema y ahora todos los niños se burlaban de él en la escuela. Chespirito decidió desaparecer el personaje y un año después lo reincorporó con voz normal.

32. Su primera esposa fue Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos; tras varios años de matrimonio se divorció.

Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández se casaron en 1968, y su relación duró hasta 1989. Se conocieron cuando él tenía 22 años ,ella era 7 años menor que él, Graciela Fernández

33. El 19 de noviembre del 2004, se casó con la actriz Florinda Meza, luego de haber vivido más de 27 años de unión libre. Nunca pudieron tener hijos juntos debido a que el actor se realizó la vasectomía. Ella confesó que pensó en pedirle a Chespirito revertir el tratamiento.

34. Su amor con Florinda fue complejo. Sus caminos se cruzarían a principios de 1970 en sus respectivos personajes de la famosa vecindad, y el flechazo que sintió Roberto habría sido fulminante. Sin embargo, estaba casado hacía dos décadas con su primera novia y tenía veinte años de diferencia de edad con Florinda. El romance trajo problemas en el elenco ya que ella había salido con Carlos Villagrán y con Enrique Segoviano, director de El Chavo del 8. “Yo estaba a punto de casarme, y ahí a Roberto le dio la garrotera; el mayor cortejo fuerte fue cuando supo que me estaba por casar”, le contó a Gerardo Rozín, y reconoció que en ese entonces el actor tenía fama de “mujeriego” y trataba de conquistarla enviándole flores a cada lugar donde ella estuviera, incluso si estaba acompañada de un pretendiente.

En Gómez Bolaños participó en cerca de 50 películas, 20 de ellas como guionista, 15 como actor de reparto, 5 con papeles estelares, 5 más como productor, y el resto como musicalizador y director.

35. Según contó Rubén Aguirre, el Profesor Jirafales el ambiente que se vivía en las grabaciones y en las giras de trabajo por América Latina, era ameno lleno de bromas entre los mismos compañeros, la mayoría dirigidas a Ramón Valdés, quien diera vida al personaje de Don Ramón.

36. “Una vez trabajando en un país, era un estadio, Ramón se tiró a dormir y al verlo boca arriba dormido en el cemento se nos ocurrió a todos los demás poner unas veladoras, y nos hincamos a rezar alrededor como si estuviera muerto (…) despierta Ramón, hizo un coraje y nos correteó a todos, mentándonos madres”.

37. Otra anécdota graciosa fue cuando en plena gira, don Ramón que dormía en la misma habitación con Quico sale del baño y le espeta a Quico. “‘Oye Quico, qué pasta de dientes tan horrorosa usas’ y Quico le responde ‘¿cuál pasta de dientes?’, y Ramón le señala una azul, ‘es la pomada para las hemorroides que uso’”, fue la respuesta.

38. El 28 de mayo de 2011, Gómez Bolaños abrió su cuenta en Twitter y en menos de un día logró más de 170 mil seguidores y medio millón en tan solo una semana.

El Chavo del Ocho cuenta con un total de 290 episodios

39. Bumblebee Man, un personaje de Los Simpson representa una versión cariñosa de El Chapulín Colorado.

40. En una entrevista que dio en 1987 en el ciclo La noticia rebelde, habló de su motivación a la hora de hacer sus programas: “Yo no trabajo para chicos, trabajo para todos. Mi programa lo hago para mí, lo que me divertiría a mí como espectador. Y dejé de ser chico hace 6 o 7 años”.

41. El Chapulín Colorado al principio iba a usar un traje color verde, pero se decidió que sería rojo porque era menos complicado en los efectos visuales.

42. Según contó, Roberto Gómez Fernández, el hijo de Gómez Bolaños “La creación original del traje me trae recuerdos familiares, porque la primera persona que confeccionó el traje fue mi madre. Mi madre en la casa, tal cual, con su máquina de coser fue la que creó este uniforme. Se encargó de ponerle las antenitas y unas alitas que después se las quitaron porque estorbaban”.

El nombre completo del Chapulín Colorado es Chapulín Colorado Lane. De acuerdo con lo revelado por el propio personaje en un episodio de la serie, Chapulín es hijo de un entomólogo de nombre Pantaleón Colorado, quien está emparentado con el famoso bandido mexicano Chucho el Roto y con Luisa Lane, la novia del superhéroe estadounidense Superman

43. “Mi madre cosía la letra “Ch” y tal. Que en un principio la idea era que fuera muy ‘tercermundista’. Este héroe latinoamericano que, en comparación con los grandes héroes americanos, él era del ‘tercer mundo’. Entonces tenía hasta cosas rotas (en el traje), hasta seguros que le detenían el uniforme”, recordó el ahora empresario.

44. Chespirito explicó su idea de valor. “El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo, Batman y Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo. Es tonto, débil, torpe, etcétera y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema. Ese es un héroe”.

45. “Otra característica de los héroes, los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan, pero mientras tanto el héroe... ¿Cuántos fusilados conocemos?”, fue su conclusión en el programa que conducían los inolvidables Carlos Abrevaya y Jorge Guinzburg.

46. Roberto Gómez Bolaños falleció un viernes 28 de noviembre de 2014, debido a una insuficiencia cardíaca a los 85 años.

Su tumba está llena de mensajes que le dejan sus seguidores como este desde Argentina (Foto Juan Vicente Manrique / Infobae)

Seguir leyendo: