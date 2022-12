El plan de Maxi de Gran Hermano 2022 para eliminar a Alfa del programa: “Si le da un bobazo, lo siento”

Gran hermano 2022: Maxi y su estrategia contra Alfa

Los ánimos en la casa no bajaron, pese al tajante pedido de los últimos días respecto de la convivencia y todo lo que se está viviendo, con insultos, gritos y cuestionamientos entre cada uno de los participantes. Así, cada día va cambiando el foco del problema, y esta vez un grupo de jóvenes está centrado en quebrar la moral de “Alfa”, a quien no pueden sacar por el voto del público pese a estar nominado.

“Es mucho sufrimiento para él estar acá adentro, y la va a parir, va a salir chiflado, muy chiflado”, se mostró confiado Maxi respecto del futuro de Alfa en la casa, en una charla con tres más de los chicos en el patio. Ante esa afirmación, Agustín asintió: “Sí, sí, no tengo ninguna duda”. Ante lo que Maxi continuó detallando que “le voy a poner todo mi corazón y todo mi huevo para ignorarlo y hacerle engranar como loco”.

Ante ello, Agustín continuó: “¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo que había que hacer? No hablarle, no mirarlo, nada”. y Maxi se mostró de su lado afirmando que “esa es la carta que me queda para jugar”, y Agustín reafirmó que va a hacer “la ley del hielo, para volverlo loco”. “Eso de que lo ignoren todos y que lo dejen hablando solo”, seguía entusiasmado Maxi respecto de la estrategia a utilizar contra Alfa.

Gran Hermano: la ley de hielo contra Alfa

Así, los jóvenes, entre los que también se encontraban Thiago y Conejo, ideaban la forma de proceder de acá en adelante, y cada vez más reafirmaban su postura. “Que se quede solo hablando y mintiendo con las historias”, continuó Maxi, “y si se puede lograr que el chabón se tome el palo, hay que intentarlo”, Sin embargo, ahí fue cuando Conejo se refirió a la buena relación que existe entre Alfa y Romina, mientras que Agustín también aclaró que “él se apoya mucho en Marcos”.

La última pelea fuerte fue entre Alfa y Thiago y Daniela, quienes se encontraban en la cama contigua, y el mayor se quejó de los "ruidos sexuales"

Sin embargo, Maxi fue tajante respecto de la estrategia a utilizar: “Es lo único que le queda, y ya está desvariando ahí también. Es cuestión de tiempo nomás. Tenemos que resistir, es ver quién aguanta más abajo del agua. Hay que poner la mente en blanco y pensar que es el desafío que nos están planteando que tengamos y hay que pasarlo”. Pero no todo quedó ahí, y fue mucho más allá, asegurando que “lo voy a volver loco, que explote, Si le da un bobazo, lo siento”.

La estrategia ocurre apenas unos días después de que Gran Hermano llamara a todos los participantes al confesionario para reprocharles ciertas actitudes. “No tengo incidencia en lo que hacen puertas afuera, pero sí tengo la autoridad para decirles cómo deben proceder en mi casa”, comenzó explicando.

“No voy a permitir que la convivencia se transforme en una guerra y que no tengan la más mínima empatía por el prójimo. Si después de este aviso/charla sigo viendo que persisten estas conductas desagradables, tomaré las medidas necesarias”, expresó la voz de Gran Hermano, ante lo cual algunos delos participantes pidieron perdón respecto de hecho ocurridos en el pasado.

Alfa se apoya en Romina, una de las participantes con las que aún tiene buena relación

En ese instante, un emocionado Alfa aseguró que “jamás haría o diría nada a alguno de ustedes para herirlos. Si alguna vez parezco jodido y digo ‘hagan esto’ o lo otro, lo digo para esto, para que estemos mejor”, y Thiago alzó la voz para decir que ““quiero pedir disculpas si a alguien le molestó algo que hice o que dije, y nada, yo las cosas que hago, las hago para bien. No quiero faltarle el respeto a nadie”.

Que Alfa y Thiago hayan hablado en ese momento no fue casual, ya se sólo un par de días ante se había dado una feroz pelea en una de las habitaciones, cuando el mayor se quejó de los ruidos sexuales que provenían de la cama que estaban ocupando el joven y Daniela. Así, mientras Walter los trató de “desubicados”, la respuesta que recibió es que su actitud se debía a la envidia que sentía.

