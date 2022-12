Gran Hermano 2022: Alfa se hartó de los "ruidos sexuales" que hacen Thiago y Daniela, y lo trataron de “envidioso”

Alfa cuestionó a Thiago y a Daniela por tener relaciones sexuales al lado suyo

La convivencia en la casa de Gran Hermano está cada vez más tensa, y no es sólo por las nominaciones que haya o a quién se salva o no, sino que la actitudes del día a día están caldeando los ánimos de los participantes y cada vez más se escuchan los reproches de frente, sin utilizar intermediarios ni callarse la boca. Tal es el caso de lo sucedido la última edición, en momentos en que la noche caía y en la habitación de los hombres se quería dormir.

Una de las camas de esa habitación fue ocupada por Thiago y Daniela, quienes hace un tiempo comenzaron con el coqueteo, para después dar rienda suelta al sexo, volver a los cuestionamientos y luego reconciliarse en una jornada que quedará en la historia de Gran Hermano por haberse cumplido el récord sexual y consumarlo en cinco oportunidades.

Alfa cuestionó a Thiago y el joven lo trató de "envidioso"

En medio de este nuevo redescubrir, la pasada noche ambos se encontraban acostados en la habitación de los hombres, y comenzaron nuevamente con su juego. Debido a los sonidos y a la incomodidad reinante, algunos de los jóvenes se fueron a otra habitación, en tanto que Alfa se quedó allí a la espera de poder decirles todo lo que pensaba al respecto. Primero, prendió la luz prendida, ya que supuestamente se había desvelado. Esa luz fue la que Thiago comenzó a cuestionar, para luego el mayor de la casa asegurarle que no quedaba bien que tenga relaciones sexuales frente a todos.

“¿Por qué no apagás esa luz, Alfa, por favor?”, cuestionó Thiago, ante lo cual, la respuesta recibida fue “porque ahora me desvelé, nenito”. Pero claro, eso sería solo la punta de lanza del momento que se avecinaba, y el joven, con la voz un poco más firme, le cuestionó: “Después rompés las pelotas cuando uno deja la luz prendida, loco”, mientras que se la escucha a Daniela susurrar un “tranquilo, ya está”.

El temperamento del mayor estaba cada vez más caldeado y lanzó un “Yo no jodo a nadie, Thiago, estaba acá durmiendo tranquilo. Andá a c... a la habitación de al lado a ver si Cata, Romina, y todos se la aguantan. Andá a c... acá al lado. Yo no soy un perrito que hago cualquier cosa en cualquier lado. Andá a gar... a la habitación de al lado a ver qué pasa”.

Thiago y Daniela ya quebraron el récord de Gran Hermano al mantener cinco relaciones en la misma noche

Lejos de amilanarse, Thiago le retrucó: “Es que yo quiero estar acá, ¿hay algún problema? ¿Tanta envidia tenés, boludo?”. Ante ese comentario, el mayor sólo atinó a decir “¿envidia? por favor, chiquito... ¿envidia de estar gar... en cualquier lado? No, papi”. El menor, entonces, le cuestionó que se refiriera en ese términos estando en frente de una mujer, además de aclararle que “ya me está dando por los huevos las cosas que estás haciendo”.

Los ánimos no bajaban y finamente Thiago y Daniela desistieron de continuar lo que estaban haciendo y se retiraron de la habitación. Resta saber qué pasará en los próximos días y cómo continuará la relación tanto de la pareja en sí como con los demás habitantes de la casa, ya que no son pocos los que les cuestionan el tener relaciones sexuales en cualquier lado y frente a todos.

Los televidentes y usuarios de redes sociales también tomaron partido en esta discusión, y mientras algunos acusan a Alfa de tener una mentalidad que atrasa, otros aseguran que “a mí me parece una falta de respeto que tengan sexo delante de uno. Cuando estás en casa de visita o en la tuya donde viven otras personas, no te pones a gritar como loca. Salvo que estés en un hotel”.

