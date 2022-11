La fuerte frase de Zaira Nara sobre la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Ya no les creo”

Zaira habla de las vacaciones de su hermana

Wanda Nara y Mauro Icardi son los protagonistas de una novela que parece no tener fin. La empresaria y el jugador de fútbol habían viajado a las Maldivas para reconciliarse, pero no lograron ponerse de acuerdo. Mientras él comparte en sus redes sociales fotos de ellos juntos, dando a entender que está todo bien, ella solo postea imágenes como si siguiera soltera.

Esta semana, la mediática arribó a la Argentina, donde tiene compromisos laborales pendientes, entre los cuales hay una campaña de ropa. En su cuenta de Instagram, aprovechó para aclarar cuál es su actual situación sentimental cuando una de sus seguidoras le preguntó por qué no confirmaba la reconciliación con el padre de sus dos hijas: “Porque estaría mintiendo. Intenté porque una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó”.

Wanda Nara y Mauro Icardi en Maldivas

Por su parte, el delantero de Galatasaray compartió con sus seguidores de Instagram una imagen en la que aparece dándole un beso en la mejilla a la madre de sus dos hijas en una playa paradisíaca. Lo llamativo es que la hermana de Zaira Nara no sonríe ni parece estar contenta. Esta actitud fue comentada por varias personas en el posteo.

“La cara de harta de ella es genial”, opinó un usuario. “¡¡La expresión corporal no miente!! Una te puede estar diciendo que está todo bien, pero su cara de bronca la delata... ¡no te perdonó!”, le escribió otra persona. “Amigooooo, date cuenta. Ni SOS el titular. Mientras vos subís fotos con ella, ella se hace la soltera”, le aconsejó un seguidor.

En medio de este contexto, Zaira Nara dio una entrevista a Socios del Espectáculo (El Trece) y aseguró que no sabe cómo está el vínculo entre su hermana y Mauro. “Te juro que ya no les creo...”, afirmó la ex de Jakob Von Plessen. “Por Dios, siento que hay un montón de accesorios que son ajenos a la realidad”, manifestó a corazón abierto.

Respecto a la escapada que realizaron a Maldivas, la modelo reveló que también la habían invitado a viajar con ellos, pero optó por no ir. “¡Qué lindo lugar! Me querían llevar a mí, eso es lo más loco de todo. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Sostenerle la vela?”, preguntó en tono irónico.

Además, el cronista le consultó: “¿Wanda está o no con Mauro?”. “No tengo ni idea. Supongo que sí”, le contestó Zaira. Luego, un poco cansada de esta situación, pidió: “No me pregunten más nada. No sé nada, de verdad. Prefiero que no me digan”. Pero el notero siguió insistiendo: “¿Qué dice tu sexto sentido?”. Ella le respondió: “Lo tengo muerto. Se estroló. Le digo que no quiero recibir información, que no me cuente más nada”.

Cabe recordar que en ciclo LAM (América), Ángel de Brito habló de la relación entre Wanda y Mauro: “La reconciliación no funcionó”. Mientras que la periodista Pía Shaw añadió: “Hoy hablé con la doctora Ana (Rosenfeld) y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”.

Sin embargo, Yanina Latorre acotó: “El entorno de ella asegura que están reconciliados, aunque no de una manera cómoda. A ella le da vergüenza admitirlo después de todas las pavadas que dijo”. Aunque lanzó una bomba: “Creo que ella está enamorada de L-Gante. Hay una frase sexual de ella que no la puedo contar. La pasión es muy importante”. Y agregó: “Wanda y Mauro son dos tóxicos, él está emperrado en seguir, que es el mismo emperramiento que le agarró a ella cuando lo descubrió con la China”. Por último, el conductor cerró: “Ana me contó que él le pidió que lo intente, pero Wanda siente que por más intentos que haga, no hay caso”.

