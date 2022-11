Mauro Icardi publicó una foto con Wanda Nara que generó polémica: “La cara de harta de ella es genial”

Mauro Icardi y Wanda Nara

Mauro Icardi publicó en sus redes sociales muchas fotos junto a Wanda Nara en el viaje que realizaron a Maldivas. Además de expresarle su amor, el deportista publicó un chat íntimo dando a entender que estaban buscando un hijo para agrandar la familia. Sin embargo, la mediática tiene una actitud distante y optó por postear imágenes de ella sola en el mismo lugar. De esta manera, sigue quedando la duda si ellos realmente están reconciliados o siguen en crisis.

Recientemente, el delantero de Galatasaray compartió con sus seguidores de Instagram una imagen en la que aparece dándole un beso en la mejilla a la madre de sus dos hijas en una playa paradisíaca. Lo llamativo es que la hermana de Zaira Nara no sonríe ni parece estar contenta. Esta actitud fue comentada por varias personas en el posteo.

“La cara de harta de ella es genial”, opinó un usuario. “¡¡La expresión corporal no miente!! Una te puede estar diciendo que está todo bien, pero su cara de bronca la delata... ¡no te perdonó!”, le escribió otra persona. “Amigooooo, date cuenta. Ni SOS el titular. Mientras vos subís fotos con ella, ella se hace la soltera”, le aconsejó un seguidor. “Ya, Mauro Emmanuel, al principio estaba bien intentar recuperar la familia, pero ya lo diste todo. Ella hace todo para que sus seguidores sepan que no quiere nada con vos”, señaló un usuario.

En este contexto, en las últimas horas la empresaria arribó a la Argentina, donde tiene compromisos laborales pendientes, entre los cuales hay una campaña de ropa. Y, si bien tenía la intención de que su presencia pasara desapercibida, no lo logró. Es que Wanda fue captada junto a su hermana Zaira mientras iba a buscar a sus sobrinos, Malaika y Viggo, a la institución educativa a la que asisten en San Isidro.

Así lo mostraron en el programa LAM (América), donde difundieron las imágenes que fueron tomadas por algunas de las madres de ese colegio. Además, la periodista Andrea Taboada sumó que la mayor de las Nara podría entrar como invitada a la casa de Gran Hermano 2022, teniendo en cuenta que ya estuvo presente en el primer programa para recibir a los participantes.

Por otra parte, el conductor Ángel de Brito sumó información respecto a la situación sentimental de Wanda: “La reconciliación no funcionó”. A lo que Pía Shaw añadió: “Hoy hablé con la doctora Ana y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”.

Sin embargo, Yanina Latorre acotó: “El entorno de ella asegura que están reconciliados, aunque no de una manera cómoda. A ella le da vergüenza admitirlo después de todas las pavadas que dijo”. Aunque lanzó una bomba: “Creo que ella está enamorada de L-Gante. Hay una frase sexual de ella que no la puedo contar. La pasión es muy importante”. Y agregó: “Wanda y Mauro son dos tóxicos, él está emperrado en seguir, que es el mismo emperramiento que le agarró a ella cuando lo descubrió con la China”. Por último, el conductor cerró: “Ana me contó que él le pidió que lo intente, pero Wanda siente que por más intentos que haga, no hay caso”.

