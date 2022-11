Adrián Pallares se emocionó en vivo al recibir la visita de sus hijas y sus padres en el día de su cumpleaños

Este miércoles 30 de noviembre, los conductores de Socios del Espectáculo (El Trece) cumplieron años Es decir, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Por este motivo es que la producción del ciclo sorprendió a los bastoneros con videos en los que repasaron algunos de sus mejores momentos en la televisión.

Más adelante, también vieron los saludos que le enviaron grabados sus seres queridos y no pudieron evitar emocionarse. Pero el momento más emotivo y sorpresivo del programa fue cuando ingresó un grupo de bailarines y detrás de ellos estaban los familiares de los conductores.

Pallares quedó muy sorprendido a ver a sus tres hijas, a sus padres y su hermano. Casi sin poder pronunciar palabra, dijo en un hilo de voz: “Estamos con la familia que los trajeron a todos. ¡Qué locura!”.

La emoción de Adrián Pallares al recibir a sus hijas Mía, Sol y Emma en el día de su cumpleaños

“Agradezco a toda la producción por lo que han hecho. Acá están mis hijas, Emma, Mía y Sol... Las amo”, siguió Pallares muy emocionado y con lágrimas en los ojos. “La verdad es que, como decimos siempre, nos encanta festejar nuestros cumpleaños trabajando. Para mí es un enorme gusto trabajar con Rodrigo Lussich porque es un profesional de la ostia, más allá de ser un amigo entrañable”, cerró Pallares, abrazado a su compañero y socio.

Fruto de su relación de muchos años con Cecilia, Pallares es padre de Mia, Sol y Ema, pero poco se sabe de ellas debido a que el conductor prefiere mantener a su familia resguardada de los medios. Pese a esto, en distintas ocasiones compartió en sus redes sociales distintas imágenes con sus hijas y su mujer, en especial cuando el año pasado realizaron un viaje a Disney por los quince años de Mía, la hija mayor de la pareja.

“Hablar de mi familia no es lo que más me divierte, pero al tratarse de fotos tomadas en salidas públicas… uno tampoco puede oponerse a todo. Es muy difícil que yo exponga a mi familia y no comparto cuando son imágenes robadas de momentos que compartimos con mi mujer y mis hijas, en privado”, reconoció Pallares alguna vez en diálogo con la revista Paparazzi.

“Hoy hace 14 años nacía mi hija Sol. Ella es la luz de casa, compañera, inquieta, inquisidora y por sobre todas las cosas buena y amorosa. Gracias hija por ser el motor de nuestra familia en todo momento . Feliz cumple !!! Te amamos”, escribió en Pallares en su cuenta de Twitter en marzo del año pasado. Hoy, Sol tiene 15 años.

Adrián Pallares junto a su papá y su hermano celebrando su cumpleaños en Socios del Espectáculo

Este año, y después de un ciclo en Intrusos junto a Lussich, la dupla pasó a conducir Socios del Espectáculo, un programa con sello propio. En el histórico ciclo de espectáculos fundado por Jorge Rial, ellos fueron reemplazados por Florencia de la V. Y a propósito de ese cambio, en una entrevista con Teleshow, Pallares consideró: “Ella corre con el problema de ser juez y parte, y estar en los dos lados es muy difícil porque también va a haber mucha envidia de las que no pueden conducir. Compite con eso y compite también con la tercera fundación de Intrusos”.

