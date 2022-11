En la cancha y en la playa: los looks de Antonela Roccuzzo en el Mundial de Qatar 2022

Antonela Roccuzzo está en Qatar para apoyar a Lionel Messi

En el Mundial de Qatar 2022 las miradas no solo están puestas en una cancha de fútbol. Es que, pese a su bajísimo perfil, es inevitable que muchos estén pendientes de cada paso que da Antonela Roccuzzo. La rosarina ya dejó de ser solo “la esposa de Lionel Messi” y se transformó en toda una influencer de la moda. Así al menos lo demuestra en su cuenta de Instagram -donde ya acumula más de 21 millones de seguidores -, espacio en el que no solo comparte imágenes familiares sino que también aprovecha para mostrar sus looks y marcar tendencia.

Por caso, en las últimas horas “Anto”, como la llaman sus íntimos, publicó una serie de postales en las que se la ve paseando junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro en las playas de Doha, y en donde también deja ver su look relajado. En esa oportunidad, lució una gorra negra, musculosa también en ese mismo tono y un short en color beige. Lejos de cualquier divismo, ella sigue apostando por la sencillez en sus outfits, algo que es imitado por muchas de sus seguidoras. “Atardeceres mágicos”, escribió para acompañar la publicación.

Antonela Rocuzzo compartió una postal desde la playa

Pero además de mostrarse en sus redes sociales, Roccuzzo tampoco tiene problemas a la hora de tomarse fotos con las personas que la reconocen por las calles de la capital qatarí. Entonces, esas selfies con sus fans van recorriendo internet y también van mostrando otros de los outfits que elige para su día a día. En ese sentido, se la pudo ver en una ocasión con una bikini color lila y un short colorido con rayas en zigzag, que combinó con unas modernas gafas de sol.

Antonela junto a una fan en la playa

Y, en otra oportunidad, también fue retratada por otros fanáticos, en donde se la vio con un original mono corto en tono gris con abertura, y una bikini amarilla. Días atrás, para el partido que disputó Argentina contra México, se la había visto con la camiseta suplente de la Selección (color violeta) y unos jeans en tono gris oscuro y un bolso Channel, de color violeta claro, haciendo juego con la remera.

Antonela se dejó fotografiar por una pareja en Qatar

Antonela fue a alentar a la Selección

Hay que recordar que, luego del triunfo ante México, las familias de los futbolistas de Argentina se pudieron acercar al búnker de la Selección para pasar un buen tiempo juntos. Familias, amigos y acompañantes se hicieron presentes en Doha para vivir una noche distendida. Este miércoles, Antonela como sus hijos y el resto de la familia Messi estará en el estadio 974 acompañando al emblema de Argentina, que buscará superar a Polonia para asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Días atrás, Antonela sorprendió al compartir la desconocida habilidad de Thiago Messi, su hijo mayor. Lo hizo cuando asistieron al complejo Megapolis, emplazado en el archipiélago artificial de La Perla. Ambos disfrutaron de un lugar que posee múltiples espacios de recreación para todas las edades como videojuegos de carreras de autos, mesas de pool, dardos, sala de escape y bowling con el agregado de que cuenta con un bar, piscina y hasta karaoke. En su recorrida por el establecimiento, Thiago tuvo mucha fortuna en los juegos que participó y su madre no se quiso perder el momento de retratarlo con otra historia publicada en este mismo perfil. El niño de 10 años posó junto a una gran cantidad de tickets que ganó y podrá canjear por distintos objetos bajo su elección.

