A 8 días de su boda, Rodolfo Barili cumple 50 años: el paso del tiempo, el amor y los detalles del festejo

Rodolfo Barili (Gustavo Gavotti)

“Los 50 llegan en un momento fantástico, hermoso, de mucha felicidad: a días de casarme con la mujer que amo, con mucho trabajo y extrañamente con un partido de Argentina”. Así están las cosas, según le cuenta Rodolfo Barili al país a través de Teleshow. El periodista de Telefe Noticias transita este momento de su vida con tranquilidad y aplomo, a pesar de lo que su agenda marca en el corto plazo. Al otro lado del teléfono, su voz inconfundible transmite esa calma pueblerina impregnada en su ADN, y deja entrever algunas sonrisas, señal de la plenitud con la que vive esta etapa.

Es que este año a las horas de las velitas, los brindis y los deseos, habrá algo fuera de protocolo: su inminente casamiento con la abogada Lara Piro. En la Navidad de 2020, él le propuso matrimonio con una divertida secuencia a tono con la fecha que compartió en sus redes. Ahora, el 8 de diciembre celebrarán la boda que la pandemia fue postergando para ratificar su amor, ese que hicieron público hace casi tres años.

“Estamos saliendo. Ser feliz no es una tarea fácil, la construcción de la felicidad suele no serlo. A veces se busca incansablemente sin alcanzarse. Pero a veces llega inesperadamente como un milagro. Estoy viviendo ese momento maravilloso”, contó el periodista en aquella oportunidad, abriendo su siempre resguardada intimidad a su historia amor.

Rodolfo y Lara se encontraron de casualidad y gracias a la gestión cenicienta de una amiga en común. Cultivaron el bajo perfil y fueron construyendo las bases de la familia ensamblada que también integran los hijos de él -Benicio y Dante- y el de ella, Ladislao. Y en una fecha como la de hoy, aquel giro del destino se potencia: “Estoy feliz con mis hijos enormes compartiendo el día conmigo, con la mujer que amo con la que me voy a casar en días nada más, con su peque en una familia ensamblada que soñamos, con mi vieja y mis amigos de toda la vida... los 50 llegan muy movilizados”, reconoce el conductor.

Rodolfo Barili con sus hijos, Benicio y Dante

Entre los primeros regalos del día, el periodista se encontró con un mensaje de su futura esposa: “Feliz cambio de década, futuro marido. Te amo inconmensurablemente para siempre”, le escribió Lara y lo subió a sus historias de Instagram para que todo el mundo sepa. El reloj apenas había marcado las 12 y empezaba simbólicamente un día muy particular.

La agenda de Rodolfo sufrirá una modificación sustancial y no tiene que ver con los números redondos ni con su paso por el altar. Después de su trabajo en Ahora país por Cadena 3 y antes de conducir como cada noche Telefe Noticias con Cristina Pérez, palpitará como cada argentino el partido de la Selección contra Polonia que definirá la suerte del equipo en el Mundial de Qatar: “Es la primera vez que me toca cumplir años con un mundial y encima con un partido de Argentina. Confío en que podamos festejar y después del noticiero cenaremos en familia. Va a ser un cumple distinto que moviliza para bien”, señaló

La cautela tiene que ver un poco con su corazón futbolero, de pura cepa azulgrana, y otro porque este es apenas el primero de un camino de celebraciones que conducirá al 8 de diciembre cuando con Lara den el sí. Rodolfo ya cuenta las hojas del almanaque en modo cuenta regresiva, entre las pruebas de vestuario y la despedida de soltero, en que cada detalle esté en su lugar y en guardarse algún resquicio para la sorpresa. “8 días para el sí, quiero”, le contestó a Lara en su saludo virtual, dando una pista del calendario particular que guía sus días.

Rodolfo Barili y Lara Piro se casarán el 8 de diciembre

Este hombre que al estrenar los 50, sigue respirando los olores, las calles y las travesuras de su infancia en Rauch, el pueblo en el que se nació y en el que hizo sus primeras armas en el periodismo. Encontró en la gráfica y la radio eso que supo que iba a hacer toda la vida, con la convicción suficiente para probar suerte en Buenos Aires y no dejarse asustar por el recibimiento algo hostil de la gran ciudad. Durmió en pensiones, incluso en un estudio de radio, mientras soñaba con algo parecido a lo que está viviendo hoy.

“La vida es eso que pasa mientras uno aprende a vivirla”, dice Rodolfo con permiso de John Lennon, uno de sus grandes referentes en su otra gran pasión, la música. Y en ese sentido, los 50 no le pesan ni lo asustan. Más bien, los ve como un trampolín para una etapa de su vida que lo encuentra en plenitud. “Es un momento de decisiones importantes, de casarnos, mudarnos juntos a la casa que soñamos. No tengo un rollo particular con la edad”, sentencia. Y lo justifica. “Está bueno festejar el paso del tiempo y lo que queda por vivir y tener sueños, que es lo más importante. Así como el casamiento significa festejar el amor, cumplir años significa estar vivo y es un regalo poder festejarlo con quiénes te aman.

