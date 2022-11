El desopilante tatuaje que se hizo Juan Reverdito tras su salida de Gran Hermano 2022

Juan Reverdito sorprendió con un inesperado tatuaje

Los primeros días posteriores a la salida de Juan Reverdito de la casa de Gran Hermano 2022 no fueron nada fáciles para él. Es que el ahora exparticipante tuvo varias actitudes que molestaron a la audiencia del reality, lo que lo terminó llevando a una contundente expulsión con el 88,14% de los votos.

Al día siguiente, al ver todas las repercusiones sobre su paso por el programa, se mostró muy angustiado. “Jugué mal. Fui muy derecho al choque, me equivoqué y estoy arrepentido. Fui con una idea clara y, evidentemente, no fue clara para nadie”, le dijo el ex hermanito a Santiago del Moro en El debate. Y, en ese sentido, reiteró en numerosas ocasiones la misma frase: “Me equivoqué”. Fueron tantas las veces que la reiteró que no solo comenzaron a circular varios memes en las redes sino que incluso los internautas hasta se encargaron de remixarla y crear una canción con ese nombre.

Lo cierto es que el taxista supo capitalizar esas bromas y, luego de transitar un complicado momento por el hate que le llegaba, decidió tomarlo con humor y este domingo sorprendió a sus seguidores con un insólito tatuaje. Tal como mostró en sus stories de Instagram, decidió llevar dicha frase para siempre en su piel y se la dejó inmortalizó en su brazo, debajo de lo que parece ser un tatoo anterior que representa un joystick de una consola de videojuegos.

El tatuaje de Juan Reverdito

Apenas horas después de haber sido eliminado del reality, Juan le había concedido una entrevista a Teleshow, en donde había reflexionado sobre las razones por las que quedó afuera del juego. “Me perjudicó haber entrado de la forma que entré con Holder, con los tapones de punta, y poner enseguida a la casa incómoda. Eso no gustó y me di cuenta apenas puse un pie afuera. Me genera bronca conmigo mismo y desilusión porque perdí el sueño de mi vida. Pero estoy esperanzado de que haya un repechaje porque tengo ganas de que la gente realmente me conozca como soy. Ya no pasa por ganar, me gustaría tener esa revancha para cambiar mi imagen y entrar a jugar de la forma que quería y no como entré”, había expresado.

En tanto, también había hablado sobre su futuro inmediato: “Espero disfrutar y vivir esto como lo que es, una experiencia espectacular. Tener la posibilidad de crecer y la oportunidad de laburo, que lo necesito terriblemente. Y voy a aprovechar cada mínima oportunidad que tenga, porque el tema económico es muy complicado para mí, me preocupa. Y queriendo cumplir mi sueño, después si viene algo mejor, bienvenido sea, pero voy a aprovechar al 100%. Quiero que la gente me conozca y no se queden con una imagen que no soy. Espero tener esa revancha, el tiempo lo dirá”.

Por otra parte, la semana pasada también había sido noticia luego de ayudar a una joven a rescatar su riñonera de una parada de bicicletas. El gesto se hizo viral, pero además llamó la atención que al momento, tenía en sus manos el muñeco de Ironman de su hijo que lo acompañó en su paso por la casa más famosa del país. “Se quedó trabada mi riñonera y apareció Juan de Gran Hermano al rescate”, escribió una chica en sus redes sociales junto con las imágenes en las que se ve que la cartera quedó enganchada en la bicicleta y el estacionamiento de las bicis públicas de la ciudad. En el video se lo puede ver a él intentando desenganchar los objetos con una mano, mientras que con la otra sostiene al muñeco en cuestión.

