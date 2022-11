Polémica en redes por el beso entre Julieta y Daniela en Gran Hermano: ¿Fue infidelidad?

Julieta y Daniela se besaron en Gran Hermano 2022

Desde que anoche en Gran Hermano 2022 salió al aire una secuencia en la que Daniela Celis y Julieta Poggio se daban un apasionado beso, la polémica estalló en las redes sociales.

Todo ocurrió en medio de la fiesta que la producción organiza para los participantes del reality durante los viernes a la noche. En esta oportunidad, se trató de una temática mundialista, a la espera del partido que la selección nacional que jugó en la tarde de este sábado contra México en Qatar.

Así fue que en un momento, durante el transcurso de la fiesta, se las vio a las dos amigas abrazadas, tomando cerveza en el patio, y enseguida se pudo apreciar cómo Daniela asintió con la cabeza en señal de ok y en ese instante Julieta le estampó un apasionado beso que sorprendió a todos, incluso al conductor del programa, Robertito Funes Ugarte.

“¡Ey! ¡Uhhh! ¿Un beso entre Julieta y Daniela?”, preguntó Robertito al ver las imágenes. E, incrédulo, les solicitó silencio a sus panelistas y le pidió a la producción que volviera a pasar ese fragmento de la grabación. “¿Ustedes vieron lo que yo vi? No es que me asombre, ¿no?, pero…”, insistió el conductor. Y luego decidió volver a espiar la fiesta. “Vamos otra vez a la casa para ver este beso entre Pestañela y Disney”, dijo haciendo alusión a los apodos con los que se las conoce a las participantes.

Lo cierto es que, minutos más tarde, las amigas empezaron a tratar de convencer a sus compañeros de que les dieran parte de su ración de cerveza, ya que cada uno contaba solo con una lata. “Ya chupaste un montón. Contrólense”, le dijo Agustín Guardis a Julieta cuando ella trataba de lograr que le diera algo de su bebida. Pero las chicas, que estaban con ganas de seguir disfrutando, no mermaron en sus intentos. Y, también como parte del juego, terminaron sumando en un beso grupal a Juliana Díaz.

Este hecho, que no pasó desapercibido para nada en las redes sociales, creó un debate con opiniones bien divididas: ¿Hubo infidelidad de Julieta hacia su novio o no?

La pregunta de la que se hicieron eco las redes sociales tiene que ver con que la participante de Villa Devoto está en pareja con Lucca Bardelli y ella cuando entró a la casa de Gran Hermano contó que estaba superenamorada de su novio y que no pensaba estar con nadie adentro del juego.

Tal fue la polémica que se desató que hasta el economista Carlos Maslatón se puso a dar su opinión al respecto. “Ante consultas de numerosos foristas y pese a mi concentración exclusiva en el Mundial 2022. La respuesta es NO, categóricamente no. No constituye infidelidad de Julieta, respecto de su novio fuera de GH, la consumación de este acto sobre Daniela o de otros actos con mujeres.”, expresó contundente. Y agregó: “Y debe recordarse que, desde la prehistoria, al hombre le genera cero molestia y cero desagrado que la mujer con la que mantenga una relación se bese o garche con otras mujeres. Más bien le genera la inversa a la molestia y al desagrado. Es ley de la historia y de la naturaleza”, terminó concluyente el economista que se declaró fanático del programa de Telefe.

Posteo de Carlos Maslatón sobre el beso entre Daniela Y Julieta de Gran Hermano (Foto: Twitter)

Por su parte, hubo muchos usuarios que se mostraron en contra de la actitud de la modelo y manifestaron que sí había cometido infidelidad hacia su novio. ”Digan lo que digan eso es CUERNO y Julieta lo cuerneó con Daniela, no se dice más”, fueron algunos de los argumentos que circularon desde anoche por las redes.

En tanto, Lucca, el novio de Julieta no se mostró muy preocupado por la actitud de la joven adentro del certamen. Esta tarde, luego del partido de la selección argentina, Bardelli subió a sus historias de Instagram un posteo en el que se lo veía muy contento desde adentro de un auto, divirtiéndose con sus amigos y otras chicas desde un automóvil de al lado.

Gran Hermano 2022: el novio de Julieta no se mostró muy preocupado por la polémica del beso en las redes (Foto: Captura Telefe)

