El posteo con el que Rocío Oliva recordó a Diego Maradona, a dos años de su muerte

Diego Maradona y Rocío Oliva, en tiempos en los que eran pareja

Es difícil creer que ya pasaron dos años de la muerte de Diego Maradona. En realidad, cuesta aún más caer en la cuenta que ya no está más en este plano. Por eso es que este 25 de noviembre, y en pleno Mundial de Qatar, son múltiples los homenajes que se le están haciendo al que fuera el Diez de la selección argentina. En este sentido, una de las personas que lo recordó en este día triste fue Rocío Oliva, quien fuera su última pareja.

“Estás en el corazón de cada argentino, cada futbolero en el mundo, y cada jugador del planeta, y por siempre en el mío. Puru”, escribió en una story de Instagram, junto a una foto en las que se los ve muy cómplices y mirando la Copa del Mundo.

El mensaje de Rocío Oliva por el aniversario de la muerte de Diego Maradona

Horas más tarde, Oliva también compartió esa misma foto como posteo, y le sumó otra imagen en la que se los ve abrazados en la tribuna de un estadio alentando a la Selección, además de otro video en el que están abrazados disfrutando de una comida en un restaurante.

El posteo de Rocío Oliva

La otra foto del posteo de Rocío Olvia

Semanas atrás, la también futbolista estuvo en la mesa de La Noche de Mirtha, donde reveló que visitó la tumba del astro del fútbol en Bella Vista para darle su último adiós. “Yo fui al cementerio aunque no podía entrar”, contó. Primero, aclaró que para visitarla hay que tener una autorización firmada por los herederos, que a ella no le otorgaron. Pero que al ser vecina, se le abrió una posibilidad para ingresar al predio.

“Yo vivo en la misma calle del cementerio, a 15 cuadras de donde él está enterrado”, señaló. Y contó que cuando la muerte del futbolista todavía era reciente prefería no ir, porque había mucha seguridad y muchos ojos puestos en ella. Pero a medida que pasó el tiempo, y gracias a algunos conocidos que tenían familiares enterrados allí, se animó. “Vení conmigo, como para ver a mis familiares y le dejás unas flores a Diego”, le sugirieron. Y de esa manera pudo ingresar para tener un instante a solas con su expareja.

“¿Qué te pasó cuando estuviste ahí?”, le preguntó Ángel de Brito, que también era uno de los invitados al ciclo de Mirtha Legrand. “Estuve un ratito, porque no quería comprometer a nadie”, admitió Rocío. “Tuve mi despedida que no había podido tener. Pero una lleva a la gente en el corazón, yo soy de quedarme con imágenes y me quedé con una imagen viva de él”, agregó emocionada.

Roció Oliva revelo que visito la tumba de Diego Maradona (Video: "La Noche de Mirtha", El Trece)

Su semblante cambió cuando Mirtha le preguntó si Diego le había propuesto casamiento. “Sí”, respondió con una sonrisa, y recordó el compromiso celebrado en Italia al año de novios ante una multitud. Y respecto a los motivos de la separación, señaló. “Imagino que por una cuestión de edad. Yo quería hacer muchas cosas, entre ellas la televisión y eso no iba con él”, afirmó respecto a Diego, que le llevaba treinta años.

En tanto, este viernes quien también se expresó al respecto fue Lionel Messi. Desde la concentración en Qatar, el capitán de la albiceleste utilizó su cuenta oficial de Instagram para postear una reconocida imagen de su ídolo, que corresponde al partido de Argentina ante Brasil disputado el 2 de julio de 1982 en el Mundial que se llevó a cabo en España. Ese cotejo se desarrolló en el Estadio de Sarriá (Barcelona) y terminó con triunfo por 3-1 de la Canarinha.

Antes de que comience el torneo en Qatar, Messi habló sobre la ausencia de Maradona en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA. “Es raro no verlo en la tribuna, no ver a la gente enloquecer cuando aparece, lo que transmitía, lo que le hacía sentir al resto. Va a ser especial que no esté presente. Él amaba la Selección. Siempre estuvo y siempre va a estar desde algún lado”, aseguró el crack rosarino.

