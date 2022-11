El doloroso accidente doméstico de Ailén Bechara: “Me quemé con la buclera y no podía despegar la mano”

Ailém Bechara contó cómo fue su accidente doméstico

Estefi Berardi compartió un video de una cena con amigas y sorprendió la imagen de Ailén Bechara con una de sus manos completamente vendada. Luego la penelista de LAM explicó: “Tuvo un accidente doméstico. Agarró la buclera caliente y se hizo mier....”.

Luego de la repercusión del accidente, la ex azafata de Guido Kaczka grabó un video en el que además aprovechando su llegada, contó qué le dijo el médico que no hay que hacer nunca en estos casos, para evitar que la herida se profundice. “Buen día para todos, estoy desaparecida, estoy de mala racha. Me explotó el Instagram para saber qué me pasó, se los cuento porque me quemé con la buclera”, comenzó.

Luego, recordó que se desorientó ante el accidente: “Les quiero contar para saber qué hacer porque no supe qué hacer, puse la mano abajo del agua fría y después hielo y eso no hay que hacerlo porque se te quema más”.

Ailén Bechara se accidentó y se quemó la mano

Sobre el hecho en sí, explicó: “Me estaba haciendo unos bucles y se me cae la buclera, en vez de agarrarla del mango la agarre de lleno de acá (la parte caliente) y estaba hirviendo, me dolió, grité, no se me despegaba la mano de esto, que estaba híper caliente. Cuando me quemo lo primero que atino a hacer es poner la mano en agua fría para que me calme y después hielo”.

“Estaba hablando con mi médico que me dijo que hielo no, que quema más y me mandó a comprar gasas de furacin, me vendé la mano para que no se hagan ampollas, no se hicieron, tengo durito, no me duele y me calmó, me puse crema y acá estoy. No lo puedo creer, pensé que la mano iba a estar inhabilitada por un largo tiempo”, reconoció.

Ella siempre cuenta a sus seguidores todo lo que pasa. Hace unos meses sorprendió al mostrar su cuello desteñido de azul y entonces explicó: “Me están diciendo que, por favor, explique qué me pasó. Es verdad, no di ninguna explicación y acá va: me agarró una angina, un dolor de garganta increíble y receta de mi abuela, pañuelo embadurnado en alcohol, te lo ponés y santo remedio. Toda la vida lo hice”.

Luego, continuó: “Cuestión, agarré un pañuelo azul que había en Cañuelas por ahí tirado, me lo puse y genial. Se me tiñeron un poco las manos, pero agua y jabón, salía todo”. Además, explicó: “Esto lo hice muchas veces todo el finde y cuestión que ahora no me sale todo lo teñido que tengo el cuello y el tattoo. Tengo hasta mechones en el pelo de color azul”.

“Estoy toda azul, voy mejorando pero no sale con nada. Con agua y jabón pero ya me bañé mil veces y no sale”, manifestó la mamá de Francisco. Más tarde, aprovechó para contarles a sus seguidores que había podido solucionar el problema: “¡Gracias a la inmensa cantidad de mensajes que mandaron! ¡con todo lo que me dijeron que pruebe sacármelo, ya probé!”.

Asidua generadora de contenido en redes sociales, hace un tiempo la criticaron por tener más de una niñera para su hijo Francisco de cuatro años. “Claro que podemos cuidarlo y eso hacemos, pero necesitamos que alguien lo cuide cuando tenemos planes de adultos. Explicaciones en mi vida no le doy a nadie. Si quiero salir salgo y si no quiero salir no salgo. Francisco está muy bien y muy feliz”, respondió ella, cansada de los cuestionamientos.

