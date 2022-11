Los días de Susana Giménez en Qatar: paseó por el desierto y visitó shoppings

Susana Giménez en Qatar (Video: Instagram)

Como suele realizar, Susana Giménez va mostrando sus distintos pasos en sus redes sociales y en los últimos días fue soltando imágenes de su estadía en Qatar, país al que viajó viajó junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse, y sus nietos Lucía y Manuel Celasco, para disfrutar del mundial de fútbol disputado allí.

Luego de llegar al país de Medio Oriente y de presenciar el fallido debut de la selección argentina ante Arabia Saudita en el estadio de Lusail, la diva aprovechó su estadía para conocer distintos lugares típicos y recargar energías de cara al próximo partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que será el sábado ante México a las 16, hora de Argentina.

Así, la diva compartió en su cuenta de Instagram varias postales de sus paseos por Qatar junto a Mecha y Lucía. “¡Mirá el shopping lo que es, el lujo! El mármol está encerado. Hay cuatro personas. ¡Es increíble este lugar!”, exclamó sorprendida en un video que subió a su feed. Allí se la ve caminando por un enorme centro comercial por demás lujosos con un outfit informal pero de lujo: zapatillas Dolce & Gabbana, calzas negras y blusa animal print.

Además, Susana subió a sus Instagram Stories un video desde la parte exterior de un enorme edificio en cuyo patio lucía una gigantesca fuente de agua. Y luego, otra grabación desde un lugar especialmente decorado para el Mundial con banderas de diferentes paises. “Tengo mi cartera ¡y espero que nos vaya bien!”, se esperanzó la conductora mientras posaba con una bandolera con los colores de la Selección en esas imágenes.

La recorrida de Susana por Qatar

Por su lado, Lucía Celasco publicó en su cuenta de Instagram varias fotos desde el desierto. Primero compartió una foto suya tomada frente a un espejo. Luego, una postal de unas ruinas. Y también varias imágenes de tiendas de campaña montadas sobre la arena. Estas imágenes podrían ser parte de la recorrida que Susana está haciendo por Qatar para el episodio especial de Por el mundo Mundial (Telefe), el ciclo conducido por su amigo Alejandro Marley Wiebe.

De acuerdo a la información que trascendió, a la diva se la podrá ver caminando por el desierto de Qatar y aceptando la invitación de un emir, que le mostrará tanto a ella como a Marley su exclusiva colección de halcones privados.

Susana viajó a Qatar el fin de semana pasado junto a su hija y nietos, partiendo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en donde esperó su vuelo en primera clase en la zona VIP del lugar. El viaje fue comentado en las redes por su inesperado encuentro con Eduardo Celasco, su ex yerno, que incluyó una escala en San Pablo donde la conductora y su familia hicieron trasbordo. Luego de la escala en Brasil, la familia siguió su camino hacia Qatar.

Se lo encontró cara a cara en un aeropuerto”, contó Karina Mazzocco en A la tarde (América), acerca del encuentro de Giménez con el ex marido de su hija Mecha. “Lucía, que es viva, la nieta, vio toda la situación de Susana incómoda dando un beso que no quería darle a Celasco, y le dice: ‘¿Viste que no era tan malo papá como decís vos?’. Lo escucharon todos”, detalló el panelista Diego Esteves.

