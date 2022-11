El distante reencuentro de Claudia Villafañe y Lucía Galán: “Nunca hubo ningún rencor”

El distante reencuentro de Claudia Villafañe y Lucía Galán

Entre 1982 y 1983, y luego de haber sido transferido al FC Barcelona, Diego Armando Maradona mantuvo una relación sentimental con Lucía Galán en paralelo a su noviazgo oficial con Claudia Villafañe. “Él me dijo que en ese momento estaba separado... Las salidas las vivíamos con naturalidad. La relación nunca fue secreta, pero muchos creyeron eso porque nadie me había preguntado. Teníamos veinte y pico de años. Era el Diego sano, divertido, simpático y familiero. Era el mejor Maradona”, había contado en su momento la hermana de Joaquín Galán sobre su relación con el astro.

Cómo será el casamiento de Flor Peña: dos bodas, tres vestidos y un paisaje soñado La actriz y conductora sellará su amor el sábado con Ramiro Ponce de León con una celebración en Salta y otra en Buenos Aires días después. Camila Romano, la diseñadora que la acompaña, adelantó a Teleshow cómo serán los vestidos que usará en cada ocasión VER NOTA

“Estuvimos juntos nueve meses. No fue el amor de mi vida pero duró un montón de tiempo, fue algo serio que se terminó porque no había manera de mantenerlo, por la distancia y la situación de cada uno. En ese momento nuestra comunicación era mucha, no existía Claudia y yo iba mucho a su casa”, graficó en alguna oportunidad una de las dos mitades de Pimpinela.

“Mi mamá (María Engracia Cuervo) también tenía una excelente relación con Doña Tota. Íbamos muy seguido a la casa de la calle Cantilo y tomábamos mate. Todo se dio de manera muy natural, nada era preparado ni con invitación. Ella y Don Diego eran dos personajes maravillosos y hablábamos mucho tiempo. Diego y su madre tenían una relación muy simbiótica y muy linda, de mucho cariño, de respeto y admiración”, ilustró Galán.

Carlos Ferro Viera revela el lado oscuro de Maradona: las drogas, los hijos extramatrimoniales y la vez que casi pierde las piernas por amor El empresario platense, que conoció al astro del fútbol en la cárcel y se convirtió en su compañero de adicciones, le contó a Teleshow cómo fueron los años más duros del Diez VER NOTA

Así las cosas, el pasado miércoles y durante un evento organizado en la embajada de Francia en Buenos Aires, donde se condecoró a Mirtha Legrand con la distinción de la Legión de Honor, Lucía y Claudia, es decir amante y “oficial” de Maradona, volvieron a verse las caras. Y aunque sonrieron ante las cámaras que las captaron, el encuentro fue algo distante.

Claudia Villafañe y Lucía Galán se reencontraron en la embajada de Francia

Pese al saludo frío entre las dos, ambas aseguraron que estaba todo bien entre ellas ante las consultas de los cronistas que cubrieron el evento. “La saludé a Lucía como saludé a mucha gente que conozco hace muchos años que por ahí no veo asiduamente, pero todo bien. No soy rencorosa, no soy rencorosa”, afirmó Claudia. El cronista de Intrusos (América) le preguntó cómo está “del corazón” y Villafañe se limitó a decir: “Todo bien por suerte... ¡como siempre!”.

A solas con Ricardo Giusti: las cábalas de Bilardo en México 86, el dolor por no poder despedirse de Maradona y por qué Argentina jugará los 7 partidos en Qatar El Gringo reveló la charla del Doctor en su debut en la Selección, la arenga de Diego ante Inglaterra y los “alambrados” que saltó para estar en Italia 1990. Su optimismo con la Scaloneta y la tristeza por el presente de Independiente VER NOTA

Luego la consulta por el reencuentro fue para Lucía Galán y se explayó un poco más. “Para nada, nunca hubo ningún rencor. Que no hayamos hablando nunca las dos, no significa que las dos sepamos la realidad y la verdad de la historia y que respetemos esa historia que quedó en un lugar muy preservado y muy privado”, dijo la cantante.

Según ella, la relación con Claudia siempre fue cordial. “Jamás hemos tenido ningún roce. De hecho ella, cuando falleció mi mamá en el 2020, fue una de las primeras en mandarme un mensaje muy cariñoso. Y yo siempre traté de estar ahí cuando Diego estaba mal, si ella lo necesitaba. El de hoy fue un encuentro totalmente natural”, cerró Galán.

De vuelta en el piso, la periodista Nancy Duré, integrante del panel del programa conducido por Flor de la V, le puso un poco de contexto a la historia. “Lucía nunca negó la relación, ella siempre contó la verdad, que ella iba a la casa de Doña Tota con su mamá. No fue una relación oculta. Lucía después corta esta relación y él sigue con Claudia”, dijo.

Seguir leyendo: