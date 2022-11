Marcelo Tinelli se encontró con Diego Korol en Qatar y recordaron un icónico segmento de VideoMatch

Marcelo Tinelli Se Encontró Con Diego Korol En Qatar

Desde hace ya casi una semana, Marcelo Tinelli viajó rumbo a Qatar junto a su hijo menor, Lolo, su primo Luciano El Tirri y varios amigos, entre los cuales están sus productores Chato Prada y Federico Hoppe. La idea central del viaje es disfrutar de los partidos que dispute la selección argentina durante el Mundial, pero también sacaron entradas para ver otros encuentros. Por caso, este jueves estuvieron presenciando el duelo entre Uruguay y Corea del Sur, que terminó en un empate sin goles. Sin embargo, pese a la poca emoción del partido, el conductor vivió un sorpresivo momento en la tribuna: es que se encontró nada más ni nada menos que con Diego Korol, uno de los más destacados integrantes de VideoMatch.

“Nos encontramos con el señor Diego Korol, ¿cómo le va Dieguito, bien?”, le preguntó mientras lo filmaba charlando con el Chato. Entonces, Korol responde: “¿Cómo va? Estamos produciendo una nota”. Intrigado, Marcelo le preguntó cómo sería y, acto seguido, el humorista improvisó una imitación de lo que fueron sus recordadas coberturas de fútbol con divertidos comentarios en el emblemático programa que emitía Telefe en los 90. “Damas y caballeros, fútbol”, expresó con el tono que caracterizaba esas notas.

“¿Cuándo volvemos?”, lo alentó Tinelli, algo que entusiasmó a Korol, quien inmediatamente de dispuso a imitar lo que sería una presentación más completa. “Damas y caballeros, ¡fútbol! Aquí estamos en Doha, Marcelo. En un ratito, Uruguay del Lucho Suárez va contra Corea del Sur, que son todos iguales. Lo vas a vivir aquí, el Mundial 2022, ¿dónde va a ser? En El Show de VideoMatch”. En tanto, sobre el video que publicó en sus stories, agregó: “Que lindo ver a Diego Korol. Te amo, Dieguito”, Y, además, compartió el video que filmó el Chato desde otro ángulo: “El video del video. Genial. Qué lindo es siempre Videomatch”

Luego, el humorista también hizo lo suyo desde su cuenta de Instagram y compartió una postal junto al conductor y sus dos productores. “Momentos hermosos del Mundial ¡Qué lindo verlos!”, expresó. Y luego, republicó el video que publicó Tinelli y agregó: “Marcelo, qué hermoso verte, ¡y mucho más en un Mundial! Te quiero”.

Diego Korol también retrató el encuentro con Marcelo Tinelli en sus stories

En una entrevista que Korol le concedió a Teleshow este año, había recordado su paso por VideoMatch. “Jodía pero con respeto. Nunca cargué a un hincha cuyo equipo se fue al descenso o perdió por robo”. No solo la audiencia amó a ese notero que arrancaba carcajadas a fuerza de creatividad y no groserías o “gaste”, también los jugadores”, rememoró.

De aquella época, las anécdotas son infinitas. “A veces viajábamos de un día para otro y era imposible encontrar hotel. Una vez en Brasil tuvimos que dormir cuatro horas en un ‘telo’. En Italia, dormimos en un geriátrico, en camas con manija. A la mañana nos despertaron con el desayuno pero también nos dieron un papagayo mientras nos querían tomar la presión. Es que el servicio incluía desayuno y chequeo diario”, le había dicho a este sitio

Korol siguió en VideoMatch hasta 2002. Después condujo Estilo K, Fugitivos, Química, La otra verdad, pero sin dudas el ciclo más recordado es Sin codificar. Por eso la gran alegría de sus fans cuando a principios de noviembre se enteraron que este programa volvería al aire, aunque con un nombre distinto: Decodificados. Se emitirá por la plataforma Flow, servicio que ofrece Cablevisión. y, en un principio contará con solo seis episodios de 35 minutos de duración. Entre los segmentos que estarán se destacan Hablemos sin saber; La Gambeta: Vermouth Deportivo; El Cachador, compra de todo; Polizias: control de alcoholemia; Documentos Decodificados y Equipajes Sospechosos.

Sin embargo, el envío no contará con su presencia. “La verdad no me llamaron para participar, me enteré por mis amigos que me mandan mensajes para felicitarme porque parece que hay una foto de promoción dando vueltas donde aparezco”, le dijo a este portal. Y aclaró que “les deseo lo mejor obvio!”. “Igual yo miro todos los videos por YouTube. Es lo mismo, es gratis y están mucho más jóvenes y lindos. Buen Mundial para todos”, cerró con humor.

