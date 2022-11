El exnovio de Lourdes de Bandana irrumpió en el estudio de América luego de que lo acusaran de violencia de género

Leandro García Gómez, el expareja de Lourdes de Bandana, habló después de las acusaciones de violencia (A la tarde - América)

Luego del tremendo video que subió hoy Lowrdez, la excantante de Bandana, a sus redes sociales con su cara golpeada en donde denunció a su expareja, Leandro García Gómez por violencia de género, él se presentó en el piso de A la tarde, el ciclo de América para dar su versión de los hechos.

Habló la mamá de Lourdes luego de la denuncia que hizo su hija: “Ella está shockeada y muy triste” En el ciclo A la tarde, Mabel dio detalles de la relación conflictiva que tenía la ex cantante de Bandana con su expareja VER NOTA

“No la veo a Lourdes (Fernández) desde el 18 de octubre, ya hace casi dos meses”, arrancó diciendo la expareja de la cantante. Y continuó: “Vengo acá porque me enteré que me denunciaron públicamente y yo no tengo nada que ver”, dijo tajante ante la mirada de todos los periodistas del programa.

Frente a las preguntas de los panelistas, Gómez reconoció que fumó marihuana con su expareja pero que nunca consumió cocaína. “No sé qué le pasó, vengo a solidarizarme con ella porque esto es un hecho muy grave y yo no tengo nada que ver”, sentenció.

Leandro García Gómez, el ex de Lourdes de Bandana, habló después de las acusaciones de violencia (Foto: Captura TV)

Con respecto a las denuncias que le efectuaron los vecinos del edificio en donde vive la cantante, el político negó cualquier hecho violento. “Las únicas denuncias que hicieron algunos vecinos fue cuando la escucharon cantar fuerte a Lourdes, a altas horas de la madrugada”, aseguró.

Lourdes de Bandana acusó a su expareja de violencia de género La ex cantante de Bandana relató las situaciones violentas que sufrió con una expareja VER NOTA

En otro momento de la entrevista, Gómez contó que la ex Bandana amenazaba con quitarse la vida si él sugería que podía abandonarla. “Pero yo no vengo a hablar de estas bajezas, soy un caballero”, admitió. En cuanto a las fotos que le mostraron de la mujer con el rostro golpeado, aseguró que no tiene nada que ver y que lo mejor será que actúe la Justicia.

Sin embargo, también al aire hicieron escuchar un audio de la supuesta damnificada por Gómez: “Tengo pruebas de cámaras en la calle en donde se lo ve a él cuando me sacaba como a un perro”. Entonces, el político respondió que no pensaba decir algunas cosas, pero que ante estos hechos tenía que contar que la psiquiatra de Lourdes le había mencionado que iban a tener que internar a la cantante. “Está en tratamiento psiquiátrico”, dijo con tajante.

García Gómez, que tiene dos hijas de otra pareja anterior, aseguró que no tiene ninguna orden de restricción para verlas. “Con mi exmujer tenemos una relación adulta y lo que sí ocurrió fue que durante la pandemia la Justicia decidió que las chicas se quedaran a vivir con la madre. Entonces como yo estaba muy apenado, Lourdes y su familia me apoyaron mucho y me contuvieron”, expresó.

Cuando Karina Mazzocco le consultó si había estado preso, Gómez argumentó que no. Y enseguida aclaró: “Estuve detenido, pero no preso”, y se negó a contar los motivos personales que lo llevaron a dicha detención.

Minutos antes de que Leandro Gómez se presentara en el canal de televisión, había estado la mamá de Lourdes al aire del programa. La mujer había declarado que tenía muchas diferencias con el exnovio de su hija y que temía por la vida de la cantante.

Ya en el piso, Gómez aseguró que no se lleva bien con su exsuegra por motivos políticos, porque la mujer al ser médica de un hospital público lo acusa a él por ser militante oficialista de tener la culpa de muchos problemas que tiene la cartera sanitaria en la actualidad.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.

Seguir leyendo: