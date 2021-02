Bandana cumple 20 años: la razón por la cual se separaron en pleno éxito y la posibilidad cierta de volver a juntarse

Lissa Vera y Lowrdez Fernández hablaron con Teleshow sobre el próximo show de Bandana en Rosario

Terminaba el 2001 y todo era crisis en Argentina. Sin embargo, para ellas, sería el año que marcaría un antes y un después en sus vidas. Lissa Vera, Lowrdez Fernández, Virginia Da Cunha, Ivonne Guzmán y Valeria Gastaldi, cinco chicas que rondaban los 20 años y se presentaron a Popstars, un casting que las llevaría a lo más alto del éxito y las convertiría para siempre en Bandana.

Hoy, a 20 años de aquel furor, en el que no pararon de llenar estadios, el público no solo las recuerda: también las sigue eligiendo. Quedó demostrado en 2016 cuando, después de 12 años se volvieron a juntar, en aquella oportunidad ya sin Ivonne: la gente agotó en minutos las entradas de sus shows en el teatro Lola Membrives, de la calle Corrientes. Luego, Virginia decidió volver a dedicarse a su propia música y, más tarde, Valeria también dio un paso al costado por cuestiones personales.

Lissa y Lowrdez decidieron seguir apostando a la banda que las catapultó a la fama y en este 2021 en el que Bandana cumple dos décadas sobre los escenarios, brindarán un show en el Teatro Broadway de Rosario para reencontrarse con sus incondicionales fans. La cita: este viernes 12 de febrero. “No fue fácil nuestro camino, por ahí se vio desde el reality, esta cuestión de que ´uy, de un día para el otro las chicas salieron a full´, pero hay mucha lucha atrás, mucho esfuerzo, y realmente nos pone muy contentas recibir mensajes tanto en las redes como en la calle”, dirán.

—¿Cómo están preparando esta gira tan especial, en la que cumplen 20 años como banda?

Lissa: —Con muchas ganas, con felicidad. Después de tanto tiempo vamos a tener contacto con nuestro público: los amamos, y tenemos ganas de ver ese show maravilloso que se genera abajo del escenario mientras nosotras cantamos. Tenemos muchas ganas de tener contacto con la gente de Rosario porque el año pasado no fuimos, estuvimos en Santa Fe, y el último show que hicimos antes de la cuarentena fue en Córdoba. Así que nos quedamos con las ganas de volver. Y extrañamos el contacto con el público. En el streaming era todo como bastante robotizado. Ahora llevamos toda la artillería pesada de una banda que suena increíble. Y con el tema nuevo, “Fuego”, que es un fuego...

—¿También van a repasar los clásicos de Bandana?

Lowrdez: —Vamos a estar tocando todos los discos de Bandana, que son todos unos grandes hits, y no lo digo porque sea mi banda, sino porque hay muchos compositores… Estoy más enamorada que nunca de Bandana: fue todo tan rápido que no lo pudimos disfrutar, que no me di cuenta la calidad y los hermosos temas y el hermoso mensaje que tiene Bandana, que es tan compatible con lo que está pasando hoy en día. Además, sabiendo cómo les va a nuestros compañeros, que no pueden tocar… Esto es a pedido de la gente. Siempre me río cuando paso delante de un teatro y veo: “A pedido del público”. ¿Qué publico te está pidiendo? Pero esto es real. Hoy mi sueño es real.

Lowrdez, Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Ivonne y Virginia da Cunha: las Bandana, en pleno éxito

—¿Les parece increíble que hayan pasado 20 años o lo sienten como si hubiese sido ayer?

Lowrdez: —Yo no me acuerdo de nada, así que para mí es como ayer. El Alzheimer me está haciendo re bien (risas).

Lissa: —Tenemos las dos sensaciones: por momentos de que fue ayer cuando fuimos al casting y vivimos todo lo que vivimos, y a su vez, pasaron 20 años, fue hace tanto tiempo... Ahora estamos en el jubileo de Bandana, que termina el 30 de noviembre. Y ojalá que sea en el Rex y que estemos todas, porque sería maravilloso que las chicas también festejaran con nosotras sus 20 años de carrera. Si bien cada una en el under venía haciendo lo suyo, todo comenzó con Bandana, y creo que amerita festejar que sigamos tocando y sigamos viviendo de la música, y que lo festejemos juntas. Eso sería maravilloso, me encantaría ¿A vos te gustaría, Lowrdez?

Lowrdez: —Yo ya mandé un grupo comando para el secuestro, ya está (risas). Aunque no quieran, las voy a secuestrar. No, realmente nos debemos por ahí un traguito espirituoso, una linda cena, un desayuno o un cafecito, más que nada para darnos un abrazo, porque creo que hace rato que no estamos las cinco juntas. Han pasado muchas cosas: parte de que se haya bajado Vale este último tiempo fue por una cuestión personal y todavía no la vimos por esta cosa de la cuarentena. Y la realidad es que cada una tiene su parte en Bandana. Y como decía Lissa, es ir a disfrutar de lo que realmente nos merecemos, que en ese momento lo vivimos tan alocadamente que por ahí no pudimos vivir el momento o estar tan presente como sé que lo estamos ahora.

—¿Existe la posibilidad concreta entonces de que las cinco se junten el 30 de noviembre, en la fecha aniversario?

Lowrdez: —La verdad que nos encantaría...

Lissa: —Tenemos ganas. Vamos a ver si lo podemos resolver.

Lowrdez: —Estamos yendo paso a paso también por los tiempos que corren. La verdad es que teníamos planificados muchos más viajes, dentro de la provincia de Córdoba, Santa Fe, también Salta, el sur. El Rex sería para fin de año porque es justamente el cumpleaños de Bandana, el 30 de noviembre. Hoy hacer un Rex no tiene sentido porque no se puede ocupar ni medio teatro. Pero sí, nos encantaría.

—¿Y quién será la más difícil de convencer para esta hipotética vuelta?

Lowrdez: —¡Yo! (Risas). No, ni idea, no sé.

Lissa: —Cada una se fue por un motivo diferente.

—Porque Ivonne fue la primera que dijo que no…

Lowrdez: —Te soy sincera: si bien el planteo está y todavía no nos llamamos por teléfono, creo que por ahí nos vemos en el cumpleaños de Lissa, que festeja este fin de semana. O hacemos una videollamada: no sé cómo va a festejar esta loquita. Siempre me avisa tarde, para mí, no quiere que vaya (risas). Pero es desde una propuesta muy linda, y lo que defina si nos juntamos o no será la propuesta artística, sin lugar a dudas. Más allá de las necesidades económicas, que lógicamente cualquier ser humano que vive en Argentina tiene, necesitamos hacer lo que nos gusta. Por eso nos separamos, porque llegó un punto en el que no estábamos disfrutando del todo, y el público se merece que hagamos lo mejor…

Lissa: —Que estemos al 100...

—¿En su momento les costó la decisión de separarse? Porque estaban en la cumbre del éxito.

Lissa: —Sí, apunadas de estar en la cima, como diría una amiga. ¿Pero sabés lo que pasa? Cuando nos dimos cuenta de que se nos estaba haciendo pesado, la gente se merecía, como decía recién Lourdes, que nosotras estemos al 100. Y también era un trabajo, y dejar el trabajo de tu vida para probar suerte con otra cosa o para buscar algo, una necesidad interna que tenía cada una, era medio border. Pero nos hizo bien, porque pudimos madurar, pudimos entender quiénes eramos nosotras, qué es lo que tenía cada una para dar. Y cuando fue la vuelta, no hubo problema, no hubo mambos de “yo quiero esto, aquello”. Nos juntamos y fue todo muy natural. Virginia vino un tiempo, dijo que iba a estar para el revival; cuando se terminó el revival volvió a hacer lo suyo. Con Valeria y Lourdes nos quedamos al frente de Bandana y lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño. Nos ha costado porque Bandana es una marca gigante y hay que mantener el prestigio, mantener lo que vale, porque nos ha costado mucho llegar adonde habíamos llegado. Y en su momento amamos tanto Bandana que decidimos bajarnos.

Lissa habla sobre la separación de Bandana en 2004

Lowrdez: —Yo quería componer y hacer mi música, y música que yo quisiese decir tal o cual cosa. Cuando me preguntan por qué nos separamos, yo digo: “Escuchá los discos de cada una y vas a ver”. Porque el estilo de Ivonne en su música solista, los estilos de Viri, Vale, Lissa y el mío, nada que ver.

—En este show, ¿qué encontrará la gente?

Lowrdez: —Vamos a tener una banda que la rompe toda: la propuesta es mucha más rockera. No solamente por un gusto nuestro sino también porque hay mucho de nuestro público que ha crecido, pese a que ya han abducido a sus niños, y la verdad es que es muy familiar. Pero igual tenés un drag queen, un grupo de LGTB. Después tenés, no sé…a mí (risas), a un duende y los niñitos, ¿entendés? O sea, es una locura,

—¿Tuvieron que cambiar algo del show por los protocolos?

Lowrdez: —Sí. Esta vuelta no llevamos bailarines porque tratamos de minimizar el riesgo del covid. A todos los que nos estén mirando les deseo lo mejor. Cuídense mucho, mucho. Mi mamá es médica, tuvo coronavirus, estuvimos muy asustados, la pasamos muy mal. Tengo mucha gente alrededor que también le pasó lo mismo, no es joda. Y se viene una cepa que me parece bastante intensa. Así que vengan al show, porque vamos a tener los recaudos necesarios para que entren sanos y salgan sanos, pero realmente: cuídense. Con el protocolo es casi imposible que te choques con alguien porque entran y hay butacas de por medio, está muy controlado.

—¿Cómo toman que la gente las siga eligiendo?

Lowrdez: —Yo no paro de sorprenderme, te juro. Vivo feliz porque salgo a la calle y la gente me responde bien. Veo a los haters y vengo zafando bastante. Mirá que no soy para nada políticamente correcta, pero la gente me trata muy y yo sé que a Lisa también, y lo mismo a Vale también, a Viri, a Ivonne. Hay mucho cariño. Por eso tomo la responsabilidad de festejar estos 20 años con mucha felicidad y con mucho agradecimiento. La verdad es que somos privilegiadas.

SEGUÍ LEYENDO

Mariano Israelit, el mejor amigo de Maradona: “Diego me dijo que tenía cien palos verdes y hoy esa plata no está”

La entrevista de El Polaco a Natalie Pérez, a pura complicidad: “¿Sos romántica, cariñosa?”