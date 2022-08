Video retro: así fue el casting de Lissa Vera para convertirse en una Bandana, hace 21 años

La cantante se presentó 21 años atrás en un casting de Popstars para triunfar en el mundo de la música

Durante su paso por El Hotel de los Famosos, donde llegó a instancias de semifinales y se convirtió en la última mujer eliminada, Lissa Vera revivió algunos hits de Bandana, el exitoso grupo femenino que fue un boom cuando surgió en la década del 2000. Más de una vez entonó el clásico “Guapas” y reveló algunas anécdotas de aquella inolvidable experiencia. Hace más de dos décadas, la artista se presentó al casting del reality Popstars, cuando tenía 19 años, y ese fue el puntapié de su carrera. En el video retro de la audición dejaba entrever su pasión por la música y su deseo de convertirse en una estrella.

“Soy María Elizabeth Vera, estudiante, y vivo en San Justo”, contó en el programa que tuvo su primera edición en 2001, mientras sostenía el número cinco que la identificaba como participante. Sorprendidos porque era una de las primeras en la interminable fila de aspirantes, explicó que acampó durante varias noches y se turnó con la madre de una amiga para asegurarse el ingreso. Afuera la alentaban sus padres, ansiosos por conocer si pasaba a la siguiente ronda.

“Durante todo este tiempo estuve practicando, es algo que hago toda mi vida y me gustaría ser una popstar”, confesó. Y agregó: “Quiero hacer una aclaración: salga lo que salga, yo igual voy a estar agradecida”. Llegado el momento de poner en escena su talento, explicó que eligió un tema que le permitiera recorrer todo el registro vocal, de lo más bajo a lo más alto: nada más y nada menos que el hit “I Will Always Love You” de Whitney Houston.

Lowrdez, Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Ivonne y Virginia da Cunha, las integrantes de Bandana en 2001

Después de la balada, le pidieron que interpretara algo más movido para conocer sus movimientos al recorrer un escenario. Esta vez optó por una canción de otra de sus ídolas, “Genio atrapado” de Christina Aguilera. Luego de recibir algunos consejos de Magalí Bachor para interpretar frente a la cámara, deliberaron si merecía avanzar hacia su sueño. El director del jurado, Fernando López Rossi, halagó su desempeño: “Creemos que tenés una gran capacidad de movimiento, te comés el mundo cantando y bailando. Trabajá eso porque es lo tuyo”.

Para ponerle fin al suspenso, le comunicó: “Pasás de ronda”. Con un suspiro y una sonrisa gigante, la cantante agradeció la oportunidad y salió a abrazar a sus papás. “Estoy viva, sobreviví. Es algo para lo que vine al mundo, así que tengo que hacerlo ahora o no lo hago más”, reveló detrás de cámaras, y prometió dar todo su potencial para brillar. “Es una estrella en potencia, solo faltaba que la descubran”, deslizó su padre, a puro orgullo.

En el mismo programa se presentó Lourdes Fernández -quien luego adoptó el nombre artístico Lowrdez-, Valeria Gastaldi, Ivonne Guzmán, y Virginia da Cunha, que junto a Lissa se convirtieron en el exitoso grupo femenino. No solo vendieron miles de discos y recorrieron el país con distintas giras, sin que además hicieron su propia película, titulada Vivir Intentando. Y también participaron de un videoclip para la película de Lilo y Stich de Disney.

El duro momento que vivió Lissa Vera, cuando quisieron secuestrarla

La vertiginosa fama que adquirieron implicó un cambio rotundo en sus vidas. Mientras estuvo en el reality de El Trece, la cantante habló a corazón abierto sobre algunos de los momentos difíciles que atravesó. “Para la edad que tenía gané mucha plata. Me quedé una parte que la usaba para mis gastos, amigos, y lo otro se lo di a mis padres para que ahorren, y le tenía que decir a mi papá que por favor se compre algo porque estaba acostumbrado a la economía de guerra”, aseguró en diálogo con José María Muscari.

“Tuve una situación heavy donde perdí plata porque me fui del barrio porque me quisieron secuestrar, en la época de los secuestros, en el 2002. Nos tuvimos que borrar”, recordó. Por el delicado contexto y el temor que sentían, su familia se mudó a Paraguay y ella se mudó a un departamento en Palermo. “Fue una de las cosas más jodidas que viví durante Bandana, la pasamos muy mal y la plata se fue en alquiler y en cosas. Cuando terminamos el contrato yo me quedé sin trabajo, con cinco mil pesos en el bolsillo y la vida, que no sabía a donde iba a terminar”, resumió.

