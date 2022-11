ArgentinaPorUnDía con Aitana: de probar la picada argentina a entonar canciones de cancha

Argentino Por Un Dia - Aitana

Entramos en tiempos mundialistas y probablemente la alimentación de una gran parte de los argentinos se vea afectada por una reducida variedad de comidas que son clásicos a la hora de acompañar la ansiedad que genera un partido de fútbol. La ecuación es simple: Selección, mates y facturas, si el partido es a la mañana. Pero otra opción es Selección, asado y vino con el encuentro al mediodía o la tarde. Y también Selección, pizza y empanadas con cerveza, en la misma franja horaria. Pero estas últimas dos tienen un elemento clave en común: la picada.

Una tabla de madera rebalsada de una variedad de fiambres, embutidos y quesos, acompañada por pan, palitos, papas fritas y maní, entre otros ingredientes, es la representación perfecta de la comida que elegimos para saciar nuestros nervios mientras miramos a Messi, Di María y compañía.

Este episodio de #ArgentinoPorUnDía Edición Mundial tuvo como invitada a Aitana, la cantante española de 23 años que aterrizó en Buenos Aires en el marco de su primera gira internacional. Y a pesar de venir de un país que conoce mucho sobre el picoteo, con nosotros probó por primera vez una clásica picada argentina.

Aitana y un clásico bien nuestro: la picada

“A esta ciudad la veo muy europea, tiene cosas de Madrid y Londres, me siento como en casa. Ahora vine por más días. Es mi tercera vez aquí, pero la segunda solo estuve, literal, por un día. Fue todo muy rápido”, comentó, la artista con gran devoción de conocer más sobre nuestras costumbres.

“No importa con quién hables: todo el mundo dice que la mejor carne está en la Argentina. Y también me di cuenta que siempre se habla de la pizza italiana pero la de aquí es muy buena. Lo primero que hice ni bien llegué fue comprar los alfajores: es la primera vez que mi padre está aquí, los ha probado y le encantaron”, expresó la intérprete de “Mon Amour” y “Vas A Quedarte”, entre otras canciones.

Antes de arrancar con la degustación de la comida, la española pasó por el Diccionario Argento Edición Mundial, un segmento donde se pusieron a prueba sus conocimientos sobre las canciones de cancha y de aliento para la Selección Argentina al tener que completar las canciones con la opción correcta.

Al momento de probar la picada, Aitana advirtió que muchos de esos embutidos ya los había probado pero nunca de origen argentino. Sobre la tabla había longaniza, salame, cantimpalo de embutidos, queso Mar del Plata, maní, aceitunas rellenas y tomatitos cherry. Sin duda, uno de sus favoritos fue el salame. Pero para ella el gran ganador de la degustación fue el queso Mar del Plata. “Nunca había comido un queso así. Es muy sabroso y suave. ¡Me encantó!”.

Aitana, con Infobae

En su primera gira internacional, Aitana agotó dos Gran Rex, que se vendieron en pocas horas. “Cuando salieron los tickets yo estaba trabajando en un programa y no quería agarrar el celular para no enterarme de nada, para no agobiarme y dejar que todo fluya. En ese momento, mi mánager me pide que revise las notificaciones y ahí me enteré del sold out. No lo podía creer. Tuvimos que programar otro show”.

“Argentina está pasando por un proceso donde todos los artistas la están mega pegando en el mundo. Yo soy muy fan de todos ellos y tuve la posibilidad de conocerlos hace unos tres años. María Becerra, Duki, Trueno, Bizarrap, todos son muy conocidos en España. Con Tiago PZK me gustaría mucho hacer algo algún día”, dijo la cantante que colaboró con artistas nacionales como Nicki Nicole, Emilia Mernes y Tini.

Al igual que Lola Índigo, que tuvo la posibilidad de conocer a Flor Bertotti cuando vino a la Argentina, Aitana tiene un gran fanatismo por Floricienta. “¡La amo! Ha sido mi infancia. Cuando la pasaban en la televisión conectaba mucho con mi madre, compramos el disco, yo me sabía todas las canciones”.

Aitana hará dos espectáculos en el Gran Rex

#ArgentinoPorUnDía es una producción de Infobae que acompaña a los principales artistas del mundo que llegan a Buenos Aires para realizar sus shows a introducirse en el universo de nuestras prácticas. Desde un desayuno al aire libre con mate y medialunas hasta un paseo por San Telmo y un asado, los músicos probarán distintas comidas, conocerán de nuestra historia y experimentarán el sentimiento de ser argentinos, aunque sea por un día.

Seguir leyendo: