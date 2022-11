ArgentinoPorUnDía con Fonseca: su amor por el choripán con chimichurri y Soda Stereo

Argentino por un día: Fonseca

¿Dónde se come mejor en la Argentina? ¿En los restaurantes? ¿En los puestos callejeros? ¿Nada se compara a la comida que se hace en casa? Podríamos pasar horas teniendo este debate pero lo cierto es que nuestra gastronomía da vueltas por el mundo y todo aquel que pisa este país sabe que hay ciertas comidas que tiene que probar sí o sí, y entre ellas se encuentra el choripán.

Por más que varios restaurantes lo tengan incluido en su menú o le hayan querido dar una vuelta de rosca al agregarle un toque más gourmet, todo argentino estaría de acuerdo en afirmar que su mejor versión se encuentra en los puestos callejeros. Ya sea a la salida de una cancha de fútbol, en un paseo gastronómico o en cualquier parrillita con ruedas que va deambulando de lugar en lugar, la simple combinación de un pedazo de pan y un chorizo, es la mejor opción para matar el hambre en un apuro y para sentir el verdadero sabor de una tradición argenta.

Este episodio de #ArgentinoPorUnDía tuvo como protagonista a Fonseca, el multipremiado artista colombiano que llegó al país para realizar un show de la gira de Viajante Tour. Antes del recital, el músico se encontró con Infobae en Costanera para comer un choripán parado. ”Lo he probado varias veces, me encanta ponerle chimichurri y criolla, nunca tuve la oportunidad de hacerlo aquí al lado del río”.

En el Desafío Argento, Fonseca debió completar una icónica frase de Moria (Fotos: Gastón Taylor)

Se podría decir que el nacido en Bogotá es un gran conocedor de la cultura local desde su música hasta la comida, las incontables oportunidades que le tocaron aterrizar en estas tierras lo fueron nutriendo sobre nuestras costumbres. “Afortunadamente vine muchas veces acá y me encanta siempre volver. Yo creo que hay mucha sangre argentina en mi cuerpo por la influencia”, soltó el artista de 43 años.

“Una de las primeras cosas que hago cuando llego aquí es comer un buen asado y la comida de los restaurantes es increíble”, dijo el cantante de “Te Mando Flores” y “Arroyito”, entre otros éxitos.

Al margen de su admiración por la comida y las actividades que puede hacer cada vez que visita a la Argentina, Fonseca es un gran admirador de la música nacional, sobre todo con una gran debilidad por una camada puntual de artistas. “La música de aquí en Colombia nos ha marcado siempre, en mi caso Sui Generis, toda la obra de Charly García, Fito Paez, Soda Stereo, tengo una lista muy grande. Siempre que me voy de aquí llevo en la valija varios vinilos, en ferias me he comprado la colección completa de Gustavo”.

¿Chori o bondiola? fue la respuesta que tuvo que responder el cantante (Fotos: Gastón Taylor)

Antes de arrancar con la degustación de la comida, el colombiano pasó por el Diccionario Argento, un segmento donde se pusieron a prueba sus conocimientos sobre la música nacional al tener que completar de forma correcta cómo terminaba la canción y luego decir quién fue el autor.

Al momento de probar el choripán y la bondiola completa, a Fonseca se lo notó entusiasmado: aclaró varias veces que es uno de sus platos favoritos de acá y ni bien se los entregaron en la mano, les tiró una buena cantidad de chimichurri, salsa criolla y picante. A pesar de gustarle mucho las dos opciones, el cantante se inclinó por el choripán: “Sin duda, fue uno de los mejores que he comido en mi vida”.

Fonseca saboreando un choripán con Infobae (Fotos: Gastón Taylor)

#ArgentinoPorUnDía es una producción de Infobae que acompaña a los principales artistas del mundo que llegan a Buenos Aires para realizar sus shows a introducirse en el universo de nuestras prácticas. Desde un desayuno al aire libre con mate y medialunas hasta un paseo por San Telmo y un asado, los músicos probarán distintas comidas, conocerán de nuestra historia y experimentan el sentimiento de ser argentino, aunque sea por un día.

