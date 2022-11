ArgentinoPorUnDía con Lola Índigo: de su amor por Floricienta a los tips de Lali para hacer un fernet

Argentina por un día - Lola Índigo

A pesar de ser una bebida alcohólica de origen italiano, el fernet (ferné, fernecito, fernandito, podemos estar varios minutos nombrando todos los sinónimos) es popularmente conocido en el mundo por ser uno de los tragos favoritos de los argentinos. Ya sea a través de jugadores de fútbol que comparten nuestras costumbres en el extranjero o celebridades como L-Gante con Luisito Comunica, un youtuber mexicano o Lali haciendo un “viajero” en plena televisión española, lograron que el fernet esté tan asociado con este país que hasta los extranjeros lo mencionan casi en la misma vara que un asado o el mate.

Este episodio de #ArgentinoPorUnDía tuvo como invitada a Lola índigo, una artista española de 30 años que llegó al país tras un año de muchos éxitos y de recorrer el mundo, para promocionar “Discoteka”, su última canción junto a María Becerra. Además, anunció que volverá al país a principios del próximo año para realizar por primera vez su propio show (tocó en el festival Lollapalooza 2022).

La cantante pasó por el segmento "Artista o Futbolista", un juego donde debe responder cuál es la profesión correcta de las personas de las fotos (Foto: Cristian Gastón Taylor)

Al margen del lanzamiento del nuevo tema, la cantante tuvo la oportunidad de cumplir unos de sus sueños de la infancia: conocer a Florencia Bertotti. “Yo de pequeña era fanática de todas las telenovelas de Cris Morena. Casi Ángeles, Rebelde Way y Floricienta es la que más miraba. Me sé casi todas las canciones”, expresó con toda la emoción de una fanática.

Con varias colaboraciones con Tini o la misma María Becerra, más su conocida amistad con otros artistas como Lali, FMK, Tiago, entre otros, la vida de Lola parece estar muy atada con Argentina. “Estoy súper unida con este país, no sé si es el destino o una vida pasada, pero se dió así”.

Lola Índigo con Infobae, atenta a todos los desafíos (Foto: Cristian Gastón Taylor)

A pesar de haber visitado varias veces nuestras tierras, dice que siempre le faltó disfrutar la noche y conocer más lugares: “Cada vez que vine fue por trabajo, no tuve tiempo de salir mucho o recorrer. De la Capital los puntos más importantes los conocí arriba de un taxi. Después estuve en Misiones y Corrientes por shows con Tini”.

Pero en todos esos recorridos express por lo menos pudo disfrutar de nuestra gastronomía. “Me encanta el dulce de leche, me pone loca, los alfajores, el fernet y el mate que siempre lo tomo amargo. La comida de acá está buenísima, la carne me encanta, estuve a punto de hacerme vegetariana el año pasado pero menos mal que no lo hice porque me hubiera perdido muchas cosas aquí”, soltó entre risas.

Antes de arrancar con la consigna del día que consistía en armar un fernet “viajero” mientras recorría los Lagos de Palermo, la cantante de “La Niña de la Escuela” pasó por el segmento Artista o Futbolista, un juego donde tuvo que responde cuál es la profesión correcta de las fotos que le mostraron.

Lola Índigo se animó a armar y tomar el fernet "viajero" (Foto: Cristian Gastón Taylor)

A la hora de armar el típico trago de fiestas argentinas, Lola explicó que es una bebida típica que solemos tomar en las previas. “Antes de ir a un boliche, el argentino arma algo que ustedes llaman la previa. Cuando llega el momento de irse, ahí es cuando arman los viajeros para el trayecto”.

“Primero agarramos una botella y le hacemos un corte por la mitad. Luego, esto se lo escuché a Lali, con un encendedor le echan fuego a los bordes para no cortarse la boca. Después van los hielos, el fernet y por último la bebida cola. Admito que no conocía la teoría del 70/30″, explicó la artista que gracias a sus amigos argentinos probó esta bebida.

#ArgentinoPorUnDía es una producción de Infobae que acompaña a los principales artistas del mundo que llegan a Buenos Aires para realizar sus shows a introducirse en el universo de nuestras prácticas. Desde un desayuno al aire libre con mate y medialunas hasta un paseo por San Telmo y un asado, los músicos probarán distintas comidas, conocerán de nuestra historia y experimentarán el sentimiento de ser argentinos, aunque sea por un día.

