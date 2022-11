Camila Homs se quebró al hablar de su separación de Rodrigo de Paul: “Sin mis hijos no hubiera podido seguir”

Camila Homs habló de su separación de Rodrigo de Paul: "Sin mis hijos no hubiera podido seguir adelante" (La tarde del Nueve - El Nueve)

Los malos momentos parecen haber quedado atrás en la vida de Camila Homs. Después de su conflictiva separación de Rodrigo de Paul y de todas las situaciones que le tocaron atravesar en el camino, hoy la modelo se encuentra tranquila, con muchos proyectos laborales y personales.

Mientras se prepara para ir a Qatar para que sus hijos Francesca y Bautista puedan acompañar a su papá, Camila enfrenta nuevos desafíos laborales y fue tentada para conducir un programa de cocina, actividad que la apasiona desde hace tiempo.

En el programa La tarde del Nueve, el ciclo que va los sábados por la pantalla de Canal Nueve, estuvo de invitada y se explayó con respecto a su nueva actividad. La modelo será una de las conductoras de Cucinare, el ciclo de gastronomía de El Trece y, si bien desde hace tiempo que Homs comparte su amor por la cocina en una cuenta de Instagram que creó especialmente para tal fin, ahora lo emprenderá de manera profesional.

Camila reveló que siempre le gustó cocinar, que es una pasión que le inculcó su papá, que tenía un catering de comidas. Luego, cuando ella vivía en Europa solía compartir sus recetas dulces y saladas.

Camila Homs se quebró al recordar el mal momento que vivió con su separación de Rodrigo de Paul (Foto: Captura TV)

“Nos reuníamos todos los domingos a la tarde en mi casa con las otras esposas de los jugadores de fútbol, que eran mis amigas. Me encantaba ser la anfitriona y cocinarles medialunas, pastafrola de membrillo, panes caseros y torta de manzana”, contó Camila mientras recordaba cómo era su vida cuando todavía estaba casada con el jugador de la selección argentina.

“No le veo complejidad a la cocina, al contrario, lo disfruto muchísimo y es mi momento de relax”, dijo la modelo. Y agregó que hace panes para regalar: “Me encanta hornearlos, es una recontra muestra de amor”, aseguró.

En otro momento de la entrevista, Camila confesó que lo que menos le gusta de sentirse tan expuesta es a veces la persecución de los medios. “El otro día estaba comiendo con una amiga, super relajada, y cuando salí del restaurante me encontré con un montón de cámaras que me estaban esperando, pero bueno, entiendo que son las reglas del juego y no me quejo”, afirmó.

Sin embargo, a pesar de haber podido superar la angustia que le produjo la separación de su expareja, a Camila todavía le cuesta hablar del tema sin emocionarse. “Para mí mis hijos son todo. Sin ellos la verdad que no hubiera podido seguir adelante, verles las caritas en esos momentos me daba las fuerzas que necesitaba”, dijo profundamente conmovida.

Entre lágrimas, Camila aseguró que la faceta de ser mamá le encanta. “Siento que mi nene de un año y medio tiene como quince, yo les doy libertad para que crezcan y sean felices”, aseguró la expareja de De Paul.

Hace unos semanas Homs vivió un incómodo episodio cuando fue a ver a la banda británica Coldplay al estadio de River y como artista invitada, Chris Martin recibió a Tini Stoessel, que cantó los temas “Carne y hueso” y “Let Somebody Go”.

El inesperado momento de Camila Homs cuando fue a ver a Coldplay: presenció el show de Tini Stoessel (Foto: Archivo)

A mediados de octubre, Homs también había sido noticia al ser consultada sobre la supuesta crisis entre Tini y su ex. “No tengo nada para decir. En serio. No me sorprende. Aunque no se si será verdad o no será verdad, viste que los medios inventan mucho”, aseguró la modelo en Socios del espectáculo. Ante la insistencia del periodista respecto al tema, Camila volvió a ratificar su postura: “No tengo nada para decir. Lo que no me involucra, no opino. Con su relación no tengo nada que ver. A él lo aprecio, obvio, es el padre de mis hijos”.

“¿Volverías con Rodrigo después de todo esto?”, le preguntó el notero. Sorprendida, Homs le contestó: “No, no sé. Pará. Es un montón lo que me estás preguntando. No te puedo responder eso, no. Hoy no, la verdad que no. Tema superado. Estoy súper bien así”.

