El nuevo desafío de Camila Homs relacionado con una de sus grandes pasiones

Camila Homs

Mientras se prepara para ir a Qatar para que sus hijos Francesca y Bautista puedan acompañar a Rodrigo de Paul, Camila Homs enfrenta nuevos desafíos laborales y fue tentada para conducir un programa de cocina, actividad que la apasiona desde hace tiempo.

La también modelo será una de las conductoras de Cucinare, el ciclo de gastronomía de El Trece, según informaron en Socios del Espectáculo, el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Desde hace tiempo que Homs comparte su amor por la cocina en una cuenta de Instagram que creó especialmente para tal fin. Allí, sobre todo cuando vivía en Europa, solía compartir sus recetas dulces y saladas. “Pasión por la cocina. Tips y recetas de todo tipo”, rezaba la descripción del perfil de Cami Cook.

Camila Homs compartía recetas en Instagram

Allí muestra con fotos a sus más de 17 mil seguidores cómo hace tartas dulces y saladas, galletas, medialunas, tortas, panes, empanadas y pastas rellenas, entre tantos otros platos tentadores.

Hace unos días Homs vivió un incómodo episodio cuando fue a ver a la banda británica Coldplay al estadio de River y como artista invitada, Chris Martin recibió a Tini Stoessel, que cantó los temas “Carne y hueso” y “Let Somebody Go”.

A mediados de octubre, Homs también había sido noticia al ser consultada sobre la supuesta crisis entre Tini y su ex. “No tengo nada para decir. En serio. No me sorprende. Aunque no se si será verdad o no será verdad, viste que los medios inventan mucho”, aseguró la modelo en Socios del espectáculo. Ante la insistencia del periodista respecto al tema, Camila volvió a ratificar su postura: “No tengo nada para decir. Lo que no me involucra, no opino. Con su relación no tengo nada que ver. A él lo aprecio, obvio, es el padre de mis hijos”.

“¿Volverías con Rodrigo después de todo esto?”, le preguntó el notero. Sorprendida, Homs le contestó: “No, no sé. Pará. Es un montón lo que me estás preguntando. No te puedo responder eso, no. Hoy no, la verdad que no. Tema superado. Estoy súper bien así”.

Fue en el mencionado programa que confirmaron que la ahora conductora, irá a Qatar para que sus hijos pudierab ver a su padre, pero que habría puesto como condición no cruzarse con Tini Stoessel, que estará allí con su padre, acompañando al futbolista.

Esta semana Horacio, padre de Camila, opinó sobre las internas de la pareja y agradeció que su hija se haya separado de la figura de la Selección. “Ella está contenta hoy cómo está y a mí no me gustaría la posibilidad de una reconciliación con Rodrigo, él es buen chico, pero mi ella creo que se merece otra cosa, está muy bien como está”, había dicho en diálogo con Juan Ectchegoyen por Mitre Live.

“Hemos pasado por muchas cosas, para mí es triste por mis nietos, pero fue lo mejor para Camila entonces cuando es lo mejor para un hijo se pelea y ya no se habla más de la separación”, explicó y siguió: “El destino nadie lo conoce pero creo y es así, no hubo ningún intento de ninguno de los dos, Camila está enfocada en otra cosa y lo que menos desea es volver con Rodrigo, fue todo muy duro al principio con lo que pasó”.

