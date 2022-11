El papá de Camila Homs volvió a criticar a Rodrigo de Paul: “Gracias a Dios ya no está con él”

Horacio y Camila Homs

Camila Homs estuvo en pareja con Rodrigo de Paul durante 12 años y tuvieron dos hijos, Francesa y Bautista. Tras la ruptura, el jugador de fútbol apostó al amor nuevamente con la cantante Tini Stoessel, mientras que la modelo inició un romance con el empresario Charly Benvenutto.

La joven sufrió la separación, ya que su proyecto de familia se derrumbó, pero con el paso del tiempo pudo recuperarse. En una entrevista con Juan Etchegoyen, Horacio Homs habló del presente de su hija: “Ella está contenta hoy cómo está y a mí no me gustaría la posibilidad de una reconciliación con Rodrigo, él es buen chico, pero mi hija creo que se merece otra cosa, está muy bien como está”.

“Hemos pasado por muchas cosas, para mí es triste por mis nietos, pero fue lo mejor para Camila entonces cuando es lo mejor para un hijo se pelea y ya no se habla más de la separación”, explicó el padre de la modelo en el ciclo Mitre Live. “El destino nadie lo conoce pero creo y es así, no hubo ningún intento de ninguno de los dos, Camila está enfocada en otra cosa y lo que menos desea es volver con Rodrigo, fue todo muy duro al principio con lo que pasó”, agregó.

Rodrigo de Paul ya está en Quatar, entrenando con la selección (Crédito: Reuters)

Además reveló que hace unos meses mantuvo una conversación con el jugador que ahora se prepara para competir con la selección nacional en el Mundial de Quatar. “Rodrigo es buen chico pero gracias a Dios no está con Camila, no es un chico para Camila, esa es la verdad”, manifestó, con una sinceridad brutal.

“Ella está mejor sola que cuando estaba con Rodrigo, ella es divertida y muy sana y la veo espléndida y en otro momento no la veía tan bien como estaba ahora, sufrió mucho por supuesto”, afirmó Horacio. Luego se refirió al noviazgo del deportista con Tini: “No tengo nada para decir de la relación de ellos, lo que pasó pasó y por algo fue, en eso no tengo nada que decir, cada uno actúa como le parece y uno toma las cosas como de quién viene y nada más”.

Por otra parte, contó que su hija está muy bien con su actual pareja e incluso contó detalles de un encuentro que tuvieron en Mendoza: “Hace poco fue mi cumpleaños y festejamos acá, vino Camila con Romina y la pasamos bárbaro. Estuvimos cinco o seis días y la pasamos muy lindo, paseamos, vino Charly también después, no quería venir porque le daba no sé qué y enseguida se apareció, estuvimos todos bárbaro, ya lo había visto en varias oportunidad pero no mucho tiempo, yo a las corridas con mi trabajo”.

Por último, se refirió al empresario: “Charly es muy buena persona y muy compañero de Camila, la veo bien a ella y qué mejor que ver mejor a un hijo, ella está enfocada en su trabajo y planeando sus vacaciones”. Luego, reflexionó: “Yo no voy a ir al Mundial porque tengo que trabajar y si pudiese no creo que hubiese ido a Qatar, los que más sufren son los más pequeños y a veces uno es egoísta, hay que pensar en los chicos. Ante todo pero ellos están muy bien, el nene es muy chiquito tiene un año y a la nena mucho no le afectó”.





