Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Juana Viale ya definieron a sus invitados para el fin de semana

La competencia por el rating entre Mirtha Legrand y Andy Kusnetzoff ya es un clásico de los sábados por la noche. Con sus respectivos programas, La noche de Mirtha (El Trece) y PH, Podemos Hablar (Telefe), los conductores se enfrentan para poder captar la mayor cantidad de audiencia posible. Por eso es que los invitados son un factor clave.

En este sentido, por el lado de la Chiqui, este fin de semana se sentarán en su mesa el grupo de cumbia nacional Los Palmeras, la exvedette Marixa Balli, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Fernán Quiros, el fiscal Jose María Campagnoli y la periodista Débora Plager. Aprovechando la presencia de los santafesinos, la diva les pedirá que protagonicen el cierre musical del programa.

Marixa Bali, una de las invitadas a la mesa de Mirtha Legrand

Por su parte, el ex CQC recibirá en su ciclo a Flor Vigna, que acaba de lanzar su último tema “Sabor a ti”, la cantante Sandra Mihanovich, el rapero YSY A, el último eliminado de Gran Hermano 2022 Juan Reverdito y la periodista Mercedes Ninci. Esta semana, el taxista fue el centro de las críticas por su juego en el reality. “Me perjudicó haber entrado de la forma que entré con Holder, con los tapones de punta, y poner enseguida a la casa incómoda. Eso no gustó y me di cuenta apenas puse un pie afuera. Me genera bronca conmigo mismo y desilusión porque perdí el sueño de mi vida. Pero estoy esperanzado de que haya un repechaje porque tengo ganas de que la gente realmente me conozca como soy”, había dicho en diálogo con Teleshow.

Juan Reverdito, el último eliminado de Gran Hermano, estará con Andy Kusnetzoff

En tanto, el domingo al mediodía Juana Viale hará lo propio con sus almuerzos, donde estará acompañada, en esta oportunidad, por el cantante de La Mosca, Guillermo Novellis, quien estará dando un show para todos los televidentes en el programa, el periodista Diego Leuco, el diputado Cristian Ritondo, la chef Dolli Irigoyen y el ex futbolista Jonás Gutierrez. Esta semana, Novellis había sido noticia al compartir el tema de su banda para alentar a la selección argentina.

El cantante de La Mosca cerrará el programa de Juana Viale el domingo

“En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel / de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré / No te lo puedo explicar, porque no vas a entender / las finales que perdimos, cuántos años las lloré / Pero eso se terminó porque en el Maracaná / la final con los brazucas la volvió a ganar papá. / Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar / quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial/ Y al Diego en el cielo lo podemos ver / con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”, reza el tema, que rápidamente fue elogiado por miles de internautas.

“¡Pero claro que si! La Mosca entendió todo.”, “¡Vamos Argentina! Linda canción. Dios quiera se nos dé la tercera, del Mundial”, “¡Genios totales!”, “La Mosca le puso música al nuevo hit de Argentina para el Mundial de Qatar”, “La Mosca en modo ´En Argentina nací´ . Nuestro hitazo para Qatar 2022″, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

